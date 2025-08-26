Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς

Το τοπικό έντυπο The Age έγραψε ότι η αστυνομία επισκέφθηκε την ιδιοκτησία για να επιδώσει ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

, όταν δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του ενόπλου και ένας τρίτος τραυματίστηκε σε ενέδρα που τους είχε στήσει.

Η Age έγραψε ότι βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί από την Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν στο σημείο και ότι ο ένοπλος διέφυγε μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους και παιδιά.

Κλείσιμο