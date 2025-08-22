Στη Μολδαβία την επόμενη Τετάρτη οι Μακρόν, Μερτς και Τουσκ - Κίνηση στήριξης απέναντι στη Ρωσία

Κλείσιμο

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίαςκαι της Πολωνίαςθα μεταβούν την ερχόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου στογια μια επίσκεψη υποστήριξης προς τη, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία για απόπειρες αποσταθεροποίησης, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.Έπειτα από πρόσκληση της φιλοευρωπαίας προέδρου, οι τρεις ηγέτες θα μεταβούν στομε την ευκαιρία της 34ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας για να «επαναβεβαιώσουν εκεί την πλήρη υποστήριξή τους στην ασφάλεια, την κυριαρχία και τον ευρωπαϊκό δρόμο της Μολδαβίας».Η αρχηγός του κράτους, η οποία κέρδισε το Νοέμβριο 2024 τις προεδρικές εκλογές και υποστηρίζει την Ουκρανία, κατηγόρησε στα τέλη Ιουλίου τη Ρωσία ότι διεξάγει μια περίπλοκη και συντονισμένη επιχείρηση ανάμιξης «χωρίς προηγούμενο» για να φέρει στο στρατόπεδό της τη φιλοευρωπαϊκήστις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.Η Μόσχα θέλει να μπορέσει «από το φθινόπωρο να θέσει υπό τον έλεγχό της» αυτή τη χώρα που συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, χάρη σε μηχανισμούς εξαγοράς ψήφων και χρηματοδοτήσεων με «», έχοντας προβλέψει για το λόγο αυτό δαπάνη «100 εκατομμυρίων ευρώ», είχε καταγγείλει η πρόεδρος επισημαίνοντας επίσης τις ευθύνες του μέσου κοινωνικής δικτύωσηςκατηγόρησε τις δύο κύριες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι χρησιμοποιούν το σχέδιο αυτό για να της στερήσουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, που θα έφερνε αυτή την πρώην σοβιετική δημοκρατία πιο κοντά στην ολοκlήρωσή της στην ΕΕ.Το κόμματηςείναι με διαφορά πρώτο στην πρόθεση ψήφου (39%) στην τελευταία δημοσκόπηση, που χρονολογείται από τα μέσα Ιουλίου.Στη διάρκεια συνάντησής του στις 10 Μαρτίου στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων με την, οείχε ήδη καταγγείλει τις «όλο και πιο ξεδιάντροπες ρωσικές απόπειρες αποσταθεροποίησης» της Μολδαβίας και των «δημοκρατικών θεσμών» της.Ο Μακρόν είχε εκφράσει την επιθυμία «να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μας ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Μολδαβίας έναντι της ξένης ανάμιξης».Η Μολδαβία θεωρείται από τους δυτικούς εξαιρετικά ευάλωτη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Περιλαμβάνει μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της την Υπερδνειστερία, μια φιλορωσική περιφέρεια που επιδιώκει την απόσχισή της.