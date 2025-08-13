Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Πλημμύρες-ρεκόρ απειλούν την πρωτεύουσα της Αλάσκας - Μαζικές εκκενώσεις υπό τον φόβο «έκρηξης» παγετώνα
Mπορεί να απελευθερώσει έως και 15 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού — ποσότητα αντίστοιχη με 23.000 ολυμπιακές πισίνες
Η πρωτεύουσα της Αλάσκας, Τζούνο, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για πλημμύρες που μπορεί να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η αιτία είναι μια ξαφνική παροχέτευση νερού από τον παγετώνα Μέντενχολ, ο οποίος βρίσκεται περίπου 19 χιλιόμετρα από την πόλη και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.
Η πλημμύρα ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, όταν τεράστιες ποσότητες βρόχινου νερού και λιωμένου χιονιού, που είχαν συσσωρευτεί σε μια λεκάνη πίσω από παγοφράγμα, διέφυγαν βίαια, καταλήγοντας στη λίμνη και τον ποταμό Μέντενχολ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι η κορύφωση της στάθμης του νερού θα σημειωθεί σήμερα Τετάρτη, μεταξύ 8 το πρωί και μεσημέρι, φτάνοντας τα 5,12 μέτρα — ξεπερνώντας το ρεκόρ των προηγούμενων δύο ετών.
Το φαινόμενο παρατηρείται κάθε καλοκαίρι από το 2011, όταν ένας μικρότερος παγετώνας στην περιοχή υποχώρησε λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας μια λεκάνη που γεμίζει την άνοιξη και το καλοκαίρι από νερό και εκτονώνεται απότομα. Το 2023 και το 2024 καταγράφηκαν διαδοχικές χρονιές ρεκόρ, με την περσινή πλημμύρα να φτάνει τα 4,9 μέτρα και να προκαλεί ζημιές σε σχεδόν 300 σπίτια.
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας και το Alaska Climate Adaptation Science Center, μια μεγάλη παροχέτευση μπορεί να απελευθερώσει έως και 15 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού — ποσότητα αντίστοιχη με 23.000 ολυμπιακές πισίνες. Κατά την περσινή πλημμύρα, η ροή του ποταμού Μέντενχολ έφτασε στο μισό της παροχής των καταρρακτών Νιαγάρα.
Η μελέτη μιας μόνιμης λύσης, όπως η κατασκευή αναχώματος, βρίσκεται ακόμη στην αρχή από το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ, με τους κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τον αργό ρυθμό των διαδικασιών. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φαινόμενο των ξαφνικών πλημμυρών θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 25 έως 60 ακόμη χρόνια, όσο ο παγετώνας εξακολουθεί να λειτουργεί ως φυσικό φράγμα της λεκάνης.
Residents evacuate amid urgent warnings glacial lake will flood city https://t.co/3y0cZw6edU pic.twitter.com/jhnyXmpAHQ— The Independent (@Independent) August 13, 2025
August 13, 2025
Τρομακτικές προειδοποιήσεις από τους ειδικούςΟι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες, έχουν τοποθετήσει φέτος περίπου 10.000 γιγάντιους σάκους άμμου (τύπου Hesco) σε μήκος 4 χιλιομέτρων, με στόχο την προστασία 460 ακινήτων από πλημμύρα ύψους έως 5,5 μέτρων. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και αυτά τα μέτρα μπορεί να μην επαρκούν σε περίπτωση ακραίας εκτόνωσης.
The @USACE Alaska Team is on a 24-hour watch, assisting the City and Borough of Juneau with flooding preparations in the Mendenhall Valley.— U.S. Army (@USArmy) August 13, 2025
They have provided 37,800 feet of HESCO barriers, 400 superstacks, 112,000 sandbags, and 25,000 feet of polyethylene sheeting. https://t.co/BtROMzZpHq
