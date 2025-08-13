Πλημμύρες-ρεκόρ απειλούν την πρωτεύουσα της Αλάσκας - Μαζικές εκκενώσεις υπό τον φόβο «έκρηξης» παγετώνα
Mπορεί να απελευθερώσει έως και 15 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού — ποσότητα αντίστοιχη με 23.000 ολυμπιακές πισίνες

Η πρωτεύουσα της Αλάσκας, Τζούνο, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για πλημμύρες που μπορεί να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Η αιτία είναι μια ξαφνική παροχέτευση νερού από τον παγετώνα Μέντενχολ, ο οποίος βρίσκεται περίπου 19 χιλιόμετρα από την πόλη και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Η πλημμύρα ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, όταν τεράστιες ποσότητες βρόχινου νερού και λιωμένου χιονιού, που είχαν συσσωρευτεί σε μια λεκάνη πίσω από παγοφράγμα, διέφυγαν βίαια, καταλήγοντας στη λίμνη και τον ποταμό Μέντενχολ. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι η κορύφωση της στάθμης του νερού θα σημειωθεί σήμερα Τετάρτη, μεταξύ 8 το πρωί και μεσημέρι, φτάνοντας τα 5,12 μέτρα — ξεπερνώντας το ρεκόρ των προηγούμενων δύο ετών.



Το φαινόμενο παρατηρείται κάθε καλοκαίρι από το 2011, όταν ένας μικρότερος παγετώνας στην περιοχή υποχώρησε λόγω της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας μια λεκάνη που γεμίζει την άνοιξη και το καλοκαίρι από νερό και εκτονώνεται απότομα. Το 2023 και το 2024 καταγράφηκαν διαδοχικές χρονιές ρεκόρ, με την περσινή πλημμύρα να φτάνει τα 4,9 μέτρα και να προκαλεί ζημιές σε σχεδόν 300 σπίτια.



Τρομακτικές προειδοποιήσεις από τους ειδικούς

Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες, έχουν τοποθετήσει φέτος περίπου 10.000 γιγάντιους σάκους άμμου (τύπου Hesco) σε μήκος 4 χιλιομέτρων, με στόχο την προστασία 460 ακινήτων από πλημμύρα ύψους έως 5,5 μέτρων. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και αυτά τα μέτρα μπορεί να μην επαρκούν σε περίπτωση ακραίας εκτόνωσης.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Αλάσκας και το Alaska Climate Adaptation Science Center, μια μεγάλη παροχέτευση μπορεί να απελευθερώσει έως και 15 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού — ποσότητα αντίστοιχη με 23.000 ολυμπιακές πισίνες. Κατά την περσινή πλημμύρα, η ροή του ποταμού Μέντενχολ έφτασε στο μισό της παροχής των καταρρακτών Νιαγάρα.

Η μελέτη μιας μόνιμης λύσης, όπως η κατασκευή αναχώματος, βρίσκεται ακόμη στην αρχή από το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ, με τους κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τον αργό ρυθμό των διαδικασιών. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φαινόμενο των ξαφνικών πλημμυρών θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 25 έως 60 ακόμη χρόνια, όσο ο παγετώνας εξακολουθεί να λειτουργεί ως φυσικό φράγμα της λεκάνης.

