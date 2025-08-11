Πέθανε ο Κολομβιανός γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε

Η σύζυγός του απέτισε φόρο τιμής στον «έρωτα της ζωής της», ενώ τον ευχαρίστησε για τη «ζωή γεμάτη αγάπη» και το γεγονός ότι υπήρξε «ο καλύτερος πατέρας» για τα παιδιά τους