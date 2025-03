Σεξουαλικά εγκλήματα ερευνούσε η αστυνομικός της Νέας Υόρκης που έκανε twerking σε βιντεοκλίπ ράπερ - Απομακρύνθηκε από τη θέση της

Μ

Η Μελίσα Μερκάδο με τη στολή της

Σε απομάκρυνση της αστυνομικού Μελίσα Μαρκάδο από τη θέση της στην ομάδα έρευνας σεξουαλικών εγκλημάτων προχώρησαν οι επικεφαλής του NYPD μετά τον αισθησιακό χορό της σε βιντεοκλίπ ράπερ. Εκπρόσωπος του NYPD δήλωσε στη New York Post ότι η συμπεριφορά της Μερκάδο είναι υπό έρευνα, χωρίς να διευκρινίσει αν και ποιους κανόνες του αστυνομικού τμήματος παραβίασε η αστυνομικός.Από την πλευρά του οτου βιντεοκλίπ δήλωσε στο TMZ ότι ο ίδιος και ο ράπερ S-Quire εντόπισαν τη Μερκάδο από μια εταιρεία χωρίς να γνωρίζουν την πρωινή εργασία της.«Κανείς από εμάς δεν γνώριζε ποιο ήταν το κυρίως επάγγελμά της» είπε χαρακτηριστικά ο σκηνοθέτης του βιντεοκλίπ.Η Μερκάδο, η οποία έχει επτά χρόνια προϋπηρεσίας στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, φαίνεται στο βιντεοκλίπ του ράπερ S-Quire να φοράει μπικίνι και να λικνίζει τα οπίσθιά της.Σύμφωνα με τη New York Post, η, ο μισθός της οποίας είναι 144.000 δολάρια τον χρόνο, εντάχθηκε στην αστυνομία το 2018 και υπηρετεί σε ειδική ομάδα για θύματα στο Μπρονξ.«Δεν έχω λόγια» σχολίασε αστυνομικός για τη συνάδελφό του, το όνομα της οποίας, πάντως, δεν αναφέρεται στα credit του βιντεοκλίπ.Υπήρξαν, όμως, και άλλοι αστυνομικοί που υπερασπίστηκαν την απόφαση της. «Αυτό που κάνει δεν έχει καμία σχέση με το ότι είναι εργαζόμενη στο NYPD » ανέφερε ανακοίνωση της ένωσης αστυνομικών. «Δεν φοράει αντικείμενα από το NYPD και τίποτα στο βίντεο δεν δηλώνει ότι είναι αστυνομικός» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.«Αν το κάνει για τα λεφτά, αν έχει μια δεύτερη ζωή, τότε η εργασία της θα ήταν καλό να το γνωρίζει» είπε άλλη πηγή στη New York Post.