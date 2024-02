Τζο Μπάιντεν: Το κλειδί για να μακροημερεύσει ένας γάμος είναι το καλό σεξ

Κλείσιμο

Όταν δεν έχει απώλεια μνήμης ή δεν αρχίζει τις βωμολοχίες για τους αντιπάλους του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, βγάζει όλη του την τρυφερότητα για τη γυναίκα της ζωής του: Τζιλ.«Το κλειδί για να μακροημερεύσει έναςείναι το καλόφέρεται να έχει εκμυστηρευτεί στους στενούς του συνεργάτες οόπως αναφέρει το βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ, υπό τον τίτλο: «American Woman. Τhw Transformation of the Modern First Laday Hillary Clinton to Jill Biden».Ο 81χρονος πρόεδρος φέρεται να έχει πει πικάντικες λεπτομέρειες σε συνεργάτες του σχετικά με την Τζιλ Μπάιντεν, γεγονός όμως που ενοχλεί την «πρώτη κυρία», η οποία βρίσκεται δίπλα του επί 47 χρόνια κερί αναμμένο...Ένα απόσπασμα του βιβλίου τηςτης επί χρόνια ρεπόρτερ στονγια λογαριασμό τωνπεριήλθε στην κατοχή της εφημερίδας «Daily Mail» που αποκαλύπτει την μεγάλη του αδυναμία του για τη δεύτερη σύζυγό του.Το βιβλίο της, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, ρίχνει τα φώτα της δημοσιότητας στις σύγχρονες πρώτες κυρίες, καθώς δύο από αυτές - η Τζιλ Μπάιντεν και η- περιμένουν να δουν αν η προσπάθεια των συζύγων τους για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο θα στεφθεί με επιτυχία.Τα φιλιά μεταξύκαιδίνουν και παίρνουν εντός κι εκτός του Λευκού Οίκου όπως και οι αγκαλιές. Ακόμη και στις δημόσιες εμφανίσεις τους, ο Δημοκρατικός πρόεδρος δεν διστάζει να δείχνει την αγάπη του στη σύζυγό του που στάθηκε «βράχος» στις δύσκολες στιγμές του αλλά και ως μητέρα των παιδιών του.έχει χάσει την πρώτη του σύζυγο και την κόρη του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ λίγα χρόνια αργότερα, απεβίωσε κι ένας εκ των γιών του, από καρκίνο.Ο φακός έχει καταγράψει τα φιλιά στο στόμα που ανταλλάσσει το «πρώτο ζεύγος» προτού ο Τζο Μπάιντεν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος «Air Force One» μέχρι τα ρομαντικά ραντεβού τους σε εστιατόρια αλλά και το ότι πολλές φορές συστήνεται ως «σύζυγος της Τζιλ».Το άγχος που τον διακατέχει ως πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν δείχνει πάντως να έχει επηρεάσει τη σχέση του ζευγαριού, όπως αφηγείται η συγγραφέας του βιβλίου.