Καλίν από Ουάσινγκτον: «Μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες όπως οι πιο στενοί σύμμαχοι» - Η αναφορά στην Ελλάδα

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από τηντο Σάββατο και πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου έδειξε ότι ο Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος ορίσθηκε κοινός υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης στις 6 Μαρτίου, εξασφαλίζει το 55,6% των ψήφων έναντι 44,4% του Ερντογάν.Δείχνει επίσης ότι το μπλοκ της αντιπολίτευσης εξασφαλίσει το 44,1% των ψήφων και το HDP το 10,3%. Το AKP μαζί με το MHP εξασφαλίζουν το 38,2% των ψήφων.Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου από την Alf Research έδειξε ότι ο Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώνει το 55,1% και ο Ερντογάν το 44,9%. Το κόμμα του Κιλιτσντάρογλου το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (CHP) είναι το δημοφιλέστερο με το 31,8% των ψήφων, ενώ το AKP περιορίζεται στο 31%.Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, η Εθνική Συμμαχία εξασφαλίσει το 43,5% των ψήφων, ενώ το HDP εξασφαλίσει το 11,3% και το AKP μαζί με το MHP εξασφαλίζουν το 37,5% των ψήφων.Δημοσκόπηση τηςέδειξε ότι ο Κιλιτσντάρογλου είναι ο νικητής με το 57,1%, με τον Ερντογάν να περιορίζεται στο 42,9%. Το CHP εξασφαλίζει το 32,3%, το AKP το 30,8% και το HDP το 11,6%. Η Εθνική Συμμαχία εξασφαλίζει το 46,4%, ενώ AKP και MHP το 37,8%, σύμφωνα με την δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου.Δημοσκόπηση τηςδείχνει τον Κιλιτσντάρογλου στο 56,8% και τον Ερντογάν στο 43,2%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 4-6 Μαρτίου, πριν ο επικεφαλής του CHP ορισθεί κοινός προεδρικός υποψήφιος του μπλοκ της αντιπολίτευσης.Οι σεισμοί δεν φαίνεται ότι έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην δημοτικότητα του κυβερνώντος AKP. Σε δημοσκόπηση της Metropoll, το 34,4% των πολιτών επιρρίπτει την ευθύνη για τις καταστροφές στην κυβέρνηση και το 26,9% στους εργολάβους. Οι δημοτικές αρχές έρχονται τρίτες με 15,4%, ενώ το 12,9% απαντά «όλοι».Ο Μερβέ Ταχίρογλου, διευθυντής του προγράμματος για την Τουρκία στο Project on Middle East Democracy της Ουάσινγκτον, δηλώνει ότι η ποικιλομορφία της συμμαχίας της αντιπολίτευσης σημαίνει ότι κάθε ηγετική προσωπικότητα του μπλοκ μπορεί να απευθυνθεί και να προσελκύσει διαφορετικό κομμάτι της Τουρκίας.«Αυτήν την συγκεκριμένη στιγμή έχουμε περισσότερους λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για μία έκβαση των τουρκικών εκλογών υπέρ της αντιπολίτευσης περισσότερο από όσο ήμασταν τα τελευταία 20 χρόνια», είπε μιλώντας σε πάνελ της Foundation for Defence of Democracies.