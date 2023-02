Ισραήλ: Έξω από τη βουλή διαδηλωτές, διαμαρτύρονται για τη δικαστική μεταρρύθμιση

שרות אלפי מפגינים מול הכנסת, לפיד זעק: "לא יסתמו לנו את הפה"; חלק מהמוחים קראו: "לא למו"מ"

Tens of thousands of protesters in front of the Knesset

Many of the protesters made their way on the Israel Railways, where an unusual load was recorded on the platforms and inside the cars pic.twitter.com/4BAGnrrC8P