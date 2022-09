ΗΠΑ: Νεκρός ο ράπερ PnB Rock ύστερα από πυροβολισμούς σε εστιατόριο

PnB Rock has reportedly passed away at the age of 30 due to a Los Angeles shooting. Rest In Peace 🕊 pic.twitter.com/uK8Ul7baUT

reminder: PnB Rock was a 100% independent artist. the revenue generated from his music will go directly to his family, which includes two young daughters.



continue his legacy by streaming, purchasing, and playing his music❤️ pic.twitter.com/YL2OmaX3u1 — BeatStars (@BeatStars) September 13, 2022

Rest in Peace, PnB Rock. Your legacy will live on 🕊



Full details: https://t.co/RuEyY9urCE pic.twitter.com/IkCi5RQGSw — Complex (@Complex) September 13, 2022

PNB rock’s girlfriend posted their location on IG. 20 minutes later some robbers came and shot him. The same scenario happened with Pop smoke. You people need to learn to stop posting your location while you’re still there. pic.twitter.com/cHAO4frk48 — ... (@Peterpumping) September 12, 2022

Ο ύποπτος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.Ο PnB Rock μετακόμισε από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, στο Λος Άντζελες, αφού υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την, μετά το ντεμπούτο mixtape του το 2014. Το καλλιτεχνικό του όνομα παραπέμπει σε μια γωνιά του δρόμου στη γειτονιά της Φιλαδέλφειας όπου μεγάλωσε, την Pastorius and Baynton.Ο PnB Rock πραγματοποίησε συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της ραπ αλλά και του παγκόσμιου μουσικού στερεώματος, όπως οι Ed Sheeran, Chance the Rapper, Wiz Khalifa, 2 Chainz, Kodak Black, Young Thug και A Boogie wit da Hoodie.Εκτός από τα πολυάριθμα mixtapes του, ο PnB Rock κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ: το «» του 2017 και το «» του 2019.