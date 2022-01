Eκλογές στην Πορτογαλία: Kαθαρή νίκη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος

Portugal, 99.0% of parishes counted:



Confirmed Seats (209/230)



PS-S&D: 110

PSD-EPP: 67

CH-ID: 11

IL-RE: 6

CDU-LEFT|G/EFA: 5

BE-LEFT: 4

MP-EPP: 3 (PSD + CDS/PP coal.)

AD-EPP|ECR: 2 (PSD + CDS/PP + PPM coal.)

L-G/EFA: 1

...



Still to be allocated: 21#Legislativas2022 #Portugal pic.twitter.com/H43H7xwijf