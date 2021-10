Άλεκ Μπάλντουιν: Μαυροντυμένος και σε κακή κατάσταση μετά τον θάνατο της Χάτσινς - Δείτε νέες φωτογραφίες

Μετά τα ξένα δημοσιεύματα που θέλουν τον βοηθό σκηνοθέτη της ταινίας Rust να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για σειρά λαθών όσον αφορά στο πρωτόκολλο ασφαλείας για τα όπλα, αιχμές αφήνει με τον τρόπο ο Μπάλντουιν για ανεπάρκεια ελέγχου.



Ο Χολς ήταν εκείνος που έδωσε στον 63χρονο γνωστό ηθοποιό το γεμάτο όπλο.



Την Τετάρτη ο ηθοποιός προχώρησε στην κοινοποίηση, στο Twitter, δημοσιεύματος των New York Times στο οποίο αναφερόταν ότι ο βοηθός σκηνοθέτη θα έπρεπε να είναι σίγουρος για το όπλο προτού το δώσει στον Μπάλντουιν για το γύρισμα της ταινίας στο Νέο Μεξικό. Ο 63χρονος, πρωταγωνιστής της ταινίας Rust, ανέδειξε τις εξής φράσεις στην ανάρτησή του: «Προτού δώσει στον Άλεκ Μπάλντουιν το περίστροφο για το οποίο ξεκαθάρισε πως ήταν άδειο, για το γύρισμα της σκηνής της ταινίας Rust, ο Ντέιβ Χολς, βοηθός σκηνοθέτη, είπε σε αστυνικό ερευνητή ότι θα έπρεπε να ελέγξει κάθε πτυχή του όπλου, σύμφωνα με κατάθεση. Δεν το έκανε όμως».







Before he handed a revolver that he had declared “cold” to Alec Baldwin on the set of the film “Rust,” Dave Halls, an assistant director, told a detective he should have inspected each round in each chamber, according to an affidavit. But he did not. https://t.co/flCONhaEqO