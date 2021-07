«Vax for the Win»: Στην Καλιφόρνια λένε «εμβολιάσου και… κέρδισε 1,5 εκατ. δολάρια!»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ήταν πριν από μερικές ημέρες όταν ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Καλιφόρνια,, ανέβαινε στη σκηνή των «Universal Studios» στο Χόλιγουντ υπό την μουσική υπόκρουση ρυθμών που παρέπεμπαν σε πραγματικό θρίαμβο. Δεν φορούσε μάσκα, εννοείται πως το χαμόγελο θύμιζε διαφήμιση της Colgate, ενώ ήταν πλαισιωμένος από ένα πολύχρωμο καστ χαρακτήρων ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των «Minions», «Trolls» και «Shrek». Όχι. Δεν επρόκειτο για το λανσάρισμα κάποιας ταινίας για παιδιά αλλά για μία ατόφια αμερικανιά για μεγάλους. Προκειμένου να δοθεί κίνητρο για τον εμβολιασμό στην μάχη κατά τηςη Πολιτεία οργάνωσε κλήρωση μεταξύ των εμβολιασμένων κατοίκων της πόλης με μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Δέκα νικητές (εμβολιασμένοι να επαναλάβουμε) αποχώρησαν έχοντας στην τσέπη τους το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό του 1,5 εκατομμύριων δολαρίων! Είπε κανείς κάτι;Με την παραπάνω φράση και το συμπλήρωμα «», ο Νιούσομ, ξεσήκωνε το πλήθος την ώρα που η θρυλική υδρόγειος σφαίρα της Universal περιστρεφόταν ακριβώς πίσω του. Μπροστά του, κυριολεκτικά και μεταφορικά, έστεκαν εκατομμύρια Καλιφορνέζοι οι οποίοι είχαν έναν πολύ καλό λόγο για γιορτές και πανηγύρια, καθώς η Πολιτεία είχε επιτέλους προχωρήσει στην άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων που είχε θεσπίσει στην επικράτειά της για την προστασία από τον κορωνοϊό: Ανοιχτές επιχειρήσεις, ορθάνοιχτα μαγαζιά και μάσκες στον κάλαθο των αχρήστων. Ωστόσο, η χαρά των Καλιφορνέζων δεν αφορούσε τόσο στην άρση των μέτρων αλλά στο έπαθλο των 1.5 εκατομμυρίων ευρών που θα δίνονταν ως έπαθλο σε δέκα εμβολιασμένους κατοίκους της πόλης. Να πούμε επίσης ότι για να μπεις στην κλήρωση «Vax for the Win» αρκούσε να έχεις κάνει έστω και μία δόσηΌλοι, οι μερικώς ή πλήρως εμβολιασμένοι κάτοικοι της πόλης εισήχθησαν αυτόματα στο σύστημα της κλήρωσης έχοντας έτσι την ευκαιρία να κερδίσουν τα μεγάλα έπαθλα ενώ είχαν ήδη προηγηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες δύο κληρώσεις, στις οποίες 30 Καλιφορνέζοι κέρδισαν από 50.000 δολάρια έκαστος! Επιπλέον, οι πρώτοι 2.000.000 Καλιφορνέζοι που εμβολιάστηκαν έλαβαν από την Πολιτεία από ένα τσεκ αγορών αξίας 50 δολαρίων, για να ψωνίσουν ό,τι θέλουν από οποιοδήποτε κατάστημα επιθυμούν! (Not bad).Σε αντίθεση με το πληθωρικό σκηνικό της κλήρωσης που έλαβε χώρα στα Universal Studios , ο Κυβερνήτης τηςείχε φροντίσει να κρατά χαμηλούς τόνους σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα, η η πολυπλυθέστερη αμερικανική πολιτεία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά κρουσμάτων COVID-19 στις ΗΠΑ ενώ πάνω από το 70% των ενηλίκων έχουν ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. Και κάπως έτσι εξηγείται η δήλωση του Νιούσομ: «Η σημερινή ημέρα δεν είναι μια μέρα για πανηγυρισμούς, δεν είναι μια μέρα όπου ανακοινώνουμε πως «αποστολή εξετελέσθη». Το αντίθετο. Βρισκόμαστε όλοι εδώ λόγω της σκληρής δουλειάς σας. Είμαστε εδώ εξαιτίας της ανθεκτικότητάς σας. Είμαστε εδώ λόγω των 40 εκατομμυρίων Καλιφορνέζων που βίωσαν πολλές και δύσκολες διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών…».Τα βραβεία ύψους 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων προορίζονταν αρχικά να σηματοδοτήσουν το αποκορύφωμα του προγράμματος κινήτρων για τον εμβολιασμό των πολιτών -καθώς και να γιορτάσουν το πολυαναμενόμενο πλήρες άνοιγμα της οικονομίας της Πολιτείας- αλλά ο Νιούσομ ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες και νέα βραβεία: έξι πακέτα διακοπών, που περιλαμβάνουν τη Disneyland, σπα στο Παλμ Σπρινγκς, Σαν Ντιέγκο για μαθήματα σέρφινγκ, ένα παιχνίδι των Giants στο Σαν Φρανσίσκο κι ένα παιχνίδι των Lakers. Τα πακέτα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, φαγητό και διασκέδαση καθώς και 2.000 δολάρια μετρητά για έξοδα.Η Πολιτεία της Καλιφόρνια ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Vax for the Win» στα τέλη Μαΐου σε μια προσπάθεια να σταματήσει μια παρατεταμένη και σημαντική πτώση στον ρυθμό των εμβολιασμών. Παρόλο που ο ρυθμός παραμένει πολύ κάτω από την κορύφωση που παρατηρήθηκε τον Απρίλιο, όταν κατά μέσο όρο γίνονταν περίπου 400.000 εμβολιασμοί καθημερινά, πρόσφατα στοιχεία από τους «NYTIMES» δείχνουν ότι ο ρυθμός έχει χαλαρώσει, με περίπου 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Συνολικά, σχεδόν 38,9 εκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί σε ολόκληρη την Πολιτεία με το 56,3% των Καλιφορνέζων να έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση. «Είμαστε προσεκτικοί και προσγειωμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εμβολιάζονται, να είναι προσεκτικοί και να σκέφτονται τον πλησίον τους », δήλωσε ο Nιούσομ. Με όλα όσα προσφέρει, το να τους πείσει είναι πλέον για εκείνον… a piece of cake.