Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Φυσικά «Πατέρας». Τι άλλο;ο «πατέρας». Τι άλλο; Πάλι ο «Πατέρας» άνευ αντιπάλου. Α ναι υπάρχει και Σκάρλετ Γιόχανσον ως «Black Widow» της Marvel για τα πιτσιρίκια στους πολύ-κινηματογράφους. Και να μην ξεχάσω δύο επαναλήψεις: «Κραυγές και ψίθυροι» του Μπέργκμαν και «Πέρυσι στο Μαριένμπατ» του Αλέν Ρενέ!» (The Father)Σκ Φλοριάν Ζελέρ, Cast Αντονι Χόπκινς,, Ιμοτζεν Πουτς, Μαρκ Γκάτις, Ρούφους Σιούελ—Δύο Οσκαρ; Μόνο! Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 2021, όλα και όλοι on the Top—Μη το χάσετε!Σκ Κέιτ Σόρτλαντ, Cast, Φλόρενς Πουγκ, Ρέιτσελ Βάις, Ρέι Γουίνστον—Από «Marvel» με ιπτάμενες, εναέριες super women εναντίον του άθλιου Ντρέικοφ, πρώην ήρωα της μακαρίτισσας Σοβιετικής Ενωσης—Οπτικά εφέ» (Viskningar Ohe Rop)Σκ Ινγκμαρ Μπέργκμαν, Cast Χάριετ Αντερσον, Ινγκριντ Τούλιν, Λιβ ΟύλμανΑπό τις πιο εσωτερικές «στιγμές» του Σουηδού δημιουργού, παραγωγής 1972, σε μια τραγική ιστορία τριών αδερφώνΡεσιτάλ ερμηνειών» (L’ Annee Derniere a Mariembad)Σκ Αλέν Ρενέ, Cast Ντελφίν Σερίγκ, Τζόρτζιο Αμπαράτζι, Σασά ΠιτοέφΙστορία έρωτα, εκτός χρόνου, εκτός συγκεκριμένου τόπου, με κάποιον ανώνυμο άνδρα και μια μυστηριώδη θηλυκή ύπαρξη—Μόνο για ψαγμένους» (Comrade Drakulich)Σκηνοθεσία Μαρκ Μποτζάρ, Cast Ερβιν Νάγκι, Ζλοτ Ναγκι, Λίλι ΟυόλτερςΚακοφτιαγμένη παρωδία συντρόφων του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισμού» όπου οι καθοδηγητές αναζητούν ελιξίριο νεότητας και καταφεύγουν σε βαμπίρ παντούΒαρετό» (Dreamuilders)Σκ Κιμ Χάγκεν Γιένσεν και Τόνι Ζινγκ, Cast (φωνές) Λυδία Τζανουδάκη, Θανάσης Κουρλαμπάς, Μελίνα ΚατσακούληAnimation για μικρά παιδιά με την Μίνα, την Τζένη και όνειρα εφιαλτικά—Χμ!Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Ζανγκ Ζίγι, Τόνι Λιούνγκ, Γκονγκ Λι, Μάγκι ΤσανγκΕκτυφλωτικής αισθητικής και καθηλωτικής αισθηματικής πνοής, από τις πρωτοπορίες στην παγκόσμια κινηματογραφία, η μέγιστη στιγμή του Γουόνγκ Καρ Βάι παραγωγής 2004Χάρμα ιδέσθαι!» (Fa Yeung Nin Wah)Σκ Γουόνγκ Καρ Βάι, Cast Τόνι Λένγκ, Μάγκι ΤσενγκΕίναι του 2000 και είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές, γοητευτικές ερωτικές ιστορίες των τελευταίων τριάντα ετών—Οπωσδήποτε!» (Promising Young Woman)Σκ Εμεραλντ Φένελ, Cast Κάρει Μάλιγκαν, Μπο Μπούρμαν, Ανταμ Μπρόντι, Κλάνσι Μπράουν—Η εκδίκηση είναι δική μου με ατού τόσο την ίντριγκα όσο και την ερμηνεία της Κάρει Μάλιγκαν—Ο, τι πρέπει για κάθε γυναίκα» (Nomadland), Cast Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Ντέιβιντ Στράθερν, Λίντα ΜέιΟσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α γυναικείου ρόλου για μια ταινία που στο βάθος αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια: για να βρεις την ουσία της ζωής πρέπει να τα χάσεις όλα—σχεδόν αριστούργημα» (Blue Velvet)Σκ Ντέιβιντ Λιντς, Cast Κάιλ Μακ Λάκλαν, Ντένις Χόπερ, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, Λόρα ΝτερνΙσως η καλύτερη αλλόκοτη ιστορία που έχει αφηγηθεί ο πιο αλλόκοτος Αμερικανός σκηνοθέτης, μέσα στο απόλυτο χάος χαρακτήρων, καταστάσεων, νοσηρότητας και της σκοτεινής πλευράς του φεγγαριούMustΣκ Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Cast Ντενίς Γκοφ, Σεμπάστιαν Σταν,, Σοφία Κόκκαλη—Ακαριαίος και ταραγμένος έρωτας δύο ξένων σε ελληνικά νησιά και στην Αθήνα—Love storyΣκ Λι Αιζακ Τσανγκ, Cast Στίβεν Γιαν, Γιέρι Χαν, Αλαν Σ. Κιμ, Γιού Γιούνγκ ΓουνΣυνύπαρξη και συμφιλίωση Αμερικανών και προσφύγων από Κορέα. Οπου μια μικρή, τετραμελής οικογένεια Κορεατών προσαρμόζονται, καλλιεργούν και επιβιώνουνΕλεγεία» (Seules Les Betes)Σκ Ντομινίκ Μολ, Cast: Ντενί Μενασέ, Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι, Νταμιέν ΜπονάρΝοσηρό θρίλερ με αλυσιδωτές αντιδράσεις που καταλήγουν σε ολοκληρωτική αποσύνθεση σύγχρονων οικογενειών-Φορτωμένο αλλά συναρπαστικόΣκ Τζώρτζης Γρηγοράκης, Cast Βαγγέλης Μουρίκης,, Βασίλης Μπισμπίκης, Σοφία Κόκκαλη, Μιχάλης Ιατρόπουλος—Μοναχικός «λύκος» απομονωμένος σε κάποιο δάσος τα βάζει με όλους υπέρ οικολογίας και προσωπικής αντίστασηςΚαλό» (A Quiet Place 2)Σκ Τζον Κρασίνσκι, Cast Εμιλι Μπλάντ, Γκίλιαν Μέρφι, Μίλισεντ Σίμοντς, Τζον Κρασίνσκι—Αλληγορικό θρίλερ τρόμου με αχόρταγα τέρατα που εξοντώνουν κάθε ζωντανό οργανισμό μόνο που δεν βλέπουν—Καθηλωτικό!» (Druk)Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε—Απογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!» (Luca)—Σκ. Ενρίκε Καζαρόζα, φωνές: Τίμος Παπαυθυμίου, Νικόλας Ζώζου, Ιωάννα Αλεξανδρή—Animation με δύο πιτσιρίκια στην Ιταλική Ριβιέρα που στην πραγματικότητα είναι τέρατα από άλλο κόσμοΧαριτωμένο» (Way Down)Σκ Ζάουμε Μπαλαγκερό, Cast Φρέντι Χάιμορ, Φάμκε Γιάνσεν, Λίαμ Κάνιγχαμ, Σαμ Ράιλι—Ληστεία στο απόρθητο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας της Ισπανίας—Ετσι κι έτσι» (Those who wish me Dead)Σκ Τέιλορ Σέρινταν, Cast, Φιν Λιτλ, Νίκολας ΧούλτΜαφιόζοι καταδιώκουν το παιδί δολοφονημένου εισαγγελέα αλλά ευτυχώς διαφεύγει υπό την προστασία μιας δυναμικής γυναίκας—Η Αντζελίνα εντελώς μέσα στην πλαστική χημεία!Σκ Χρήστος Νίκου, Cast Αρης Σερβετάλης, Σοφία Γεωργοβασίλη, Αργύρης Μπακιρτζής—Αλληγορική ιστορία με θέμα «απώλεια μνήμης»Αντίγραφο Γιώργου Λάνθιμου» (Raya and the Last Dragon)—Σκ Ντον Χολ, Κάρλος Εστράντα, Πολ Μπριγκς, Τζον Ρίπα, cast Κέλι Μαρί Τραν, Αιζακ Γουάνγκ, Τζόνα Ξιάο—Καλοφτιαγμένο Animation κατά μεριά Κίνας με μικροσκοπική ηρωίδα σε αναζήτηση του τελευταίου σωτήρα δράκου—Χαριτωμένο» (Tom and Jerry)—Σκ Τιμ Στόρι, cast Κλόι Γκρέις Μόρετζ, Μάικλ Πένια—Μεταγλωττισμένο μείγμα Animation -με Τομ και Τζέρι- καθώς και κανονικούς ηθοποιούς—Βαρέθηκα!» (Croods: New Age)Σκ Τζόελ Κρόφορντ, Φωνές Κ. Κακλέας, Νίκος Κουρής—Ευρηματικό Animation για μικρά παιδιά με την γνωστή και απίθανη οικογένεια των Κρουντς—Χαριτωμένο Νηπιαγωγείο» (Cruella)Σκ Κρεγκ Γκιλέσπι, Cast Εμα Στόουν,, Τζόελ ΦράιΚάτι μεταξύ κωμωδίας και εξωφρενικού παραμυθιού μόνο που τώρα η Κρουέλα Ντε Βιλ είναι νέα με φιλοδοξία να γίνει σχεδιάστρια μόδας—Περνάει η ώρα» (Pierrot Le Fou)Σκ Ζαν Λικ Γκοντάρ, Cast Ζαν Πολ Μπελμοντό, Αννα ΚαρίναΜαζί με την «Περιφρόνηση» οι δύο αξεπέραστες στιγμές του Ζαν Λικ Γκοντάρ του 1965Μόνο για ψαγμένους θεατές» (The Marksman)Σκ Ρομπ Λόρενζ, Cast Λίαμ Νίσον, Κάθριν Γουίνικ, Τζέικομπ ΠέρεζΚάτι σαν «Taken» χωρίς «Taken». Ο Λίαμ Νίσον σε ρόλο κουμπουροφόρου και προστάτη ενός πιτσιρικά από το ΜεξικόAdios Amigos» (The Comeback Trail)Σκ Τζορτζ Γκάλο, Cast Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τόμι Λι Τζόουνς, Μόργκαν ΦρίμανΤρεις εμβληματικές φυσιογνωμίες κάνουν αστειάκια επιπέδου κατώτερης φαρσοκωμωδίας—Πάρε τον ένα και βάρα τον άλλο» (The Conjuring: The Devil Made me do it)—Σκ. Μάιλς Τσάβες, Πάτρικ Ουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα—Πασίγνωστη ιστορία τρόμου με κάποιον δολοφόνο που ισχυρίζεται ότι ο διάβολος τον «έβαλε» να σκοτώσει—Μία από τα ίδια