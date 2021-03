Χάρι και Μέγκαν: Πώς έστησε τη σκευωρία εναντίον μας το Παλάτι

O ρόλος των εντύπων του Μέρντοχ - Η ομάδας επικοινωνίας του Μπάκιγχαμ που σαμποτάρισε τους Σάσεξ - Η υπονόμευση της Μαρκλ στη δίκη της Daily Mail - Η διφορούμενη στάση του Ουίλιαμ

Σάλο προκάλεσε ένα δημοσίευμα πριν από δύο μέρες στους «Times» του Λονδίνου που αποκάλυπτε ένα email του 2018 που αντάλλαξαν υψηλόβαθμα στελέχη του Παλατιού και στο οποίο κατηγορούσαν την Μέγκαν Μάρκλ ότι εμπλεκόταν σε δύο περιστατικά μπούλιγκ υπαλλήλων του παλατιού. Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, έβγαλε στη σέντρα για άλλη μια φορά τους Σάσεξ και πυροδότησε νέο κύκλο ανακοινώσεων και αντεγκλήσεων ανάμεσα στο Παλάτι και τους Σάσεξ.



Ακόμα μεγαλύτερο σοκ, όμως, προκάλεσε η δήλωση των Σάσεξ στην Όπρα που βγήκε σήμερα και μιλάει για «προσπάθειες υπονόμευσης» από το παλάτι. Χαρακτηριστικά η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, κατηγόρησε τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ότι «διαιωνίζουν ψεύδη» για την ίδια και το σύζυγό της και πρόσθεσε πως το ζεύγος δεν θα σιωπήσει και θα πει τη δική του ιστορία.

Μέσα σε όλον τον κουρνιαχτό όμως, media σε Bρετανία και ΗΠΑ «ξαναδιαβάζουν» τα στοίχεια της καταγγελίας των «Times» και αρχίζουν να θέτουν μια σειρά από ερωτήματα. Γιατί οι «Times» ξαναζεσταίνουν περιστατικό του 2018 και μάλιστα λίγες μέρες πριν την προβολή της συνέντευξης του ζευγαριού στη Όπρα Γούινφρεϊ;

Εφημερίδα του Μέρντοχ



Καταρχήν οι «Times» ανήκουν στον Ρούμπερ Μέρντοχ, τον πολυεκατομμυριούχο Αυστραλό ιδιοκτήτη του News Group που ελέγχει τα κανάλια Sky news, Fox και τις εφημερίδες Times, The Sun, Wall Street Journal, New York Post. Ηταν και ο ιδιοκτήτης του διαβόητου βρετανικού ταμπλόιντ News of the World που αναγκάστηκε να κλείσει το 2013 εν μέσω σκανδάλου για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και οδήγησε στην φυλακή πάνω από 10 στελέχη της εφημερίδας. Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ παλαιάς κοπής δεξιός, φίλος του Τραμπ είναι ορκισμένος εχθρός των Σάσεξ, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει πως μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παντρεύτηκε μιγάδα. Εκείνη την εποχή ο Πιρς Μόργκαν, ο γνωστός δημοσιογράφος - εχθρός της Μέγκαν Μάρκλ, αρχισυντάκτης της News of the world γλίτωσε με παρέμβαση Μέρντοχ την φυλακή. Όλα τα έντυπα, αλλά και οι τηλεοπτικές εκπομπές του Μέρντοχ κατακεραυνώνουν καθημερινά Χάρι και Μέγκαν με καλεσμένο τον Μόργκαν.

Ο Τζέισον Κνάουφ (αρστερά) και ο Σάιμον Κέις, δύο από τους «Palace 4» τους οποίους Χάρι και Κέιτ θεωρούν πρωταγωνιστές της σκευωρίας του Παλατιού.

Tο περίφημο email περί μπούλιγκ, το έχουν ανταλλάξει ο Jason Knauf και ο Simon Case και τα δύο μέλη της ομάδας «Palace Four» της υψηλόβαθμης τετράδας Δημοσίων Σχέσεων του Μπάκιγχαμ που χειρίζεται όλα τα θέματα Τύπου. Είναι η ομάδα που κάλεσε η Daily Mail, ως μάρτυρες υπεράσπισης της, στη δίκη με την Μέγκαν Μάρκλ που αφορούσε την δημοσιοποίηση των επιστολών του πατέρα της. Για να είμαστε ακριβείς η ίδια η ομάδα προσφέρθηκε να καταθέσει στην δίκη για «ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα». Ο δικαστής Warby, όμως, αποφάνθηκε υπέρ της Μέγκαν Μάρκλ, χωρίς να τους καλέσει και καταδίκασε την Daily Mail χωρίς να προχωρήσει σε δίκη.

Ο δε Jason Knauf, που είναι ο συντάκτης του επίμαχου email για το μπούλιγκ, ήταν συνεργάτης δημόσιων σχέσεων της Μέγκαν και του Χάρι, τοποθετημένος από το παλάτι. Επί της ουσίας οτιδήποτε έγραφε η Μέγκαν ή ο Χάρι, έπρεπε να το τσεκάρει ο Jason Knauf και να ενημερώνει τους «παρά πάνω». Όπου «παρά πάνω» βλέπε Simon Case των Κέιμπριτζ, Carruthers του πρίγκιπα Καρόλου.

Όταν λοιπόν η Μέγκαν έγραψε την επιστολή που έστειλε στον πατέρα της και την οποία δημοσίευσε η Daily Mail, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο η ίδια, το έστειλε μέσω email για να λάβει γνώση ο Jason Knauf και οι «από πάνω», για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως. Η Daily Mail υποστήριξε στη δίκη πως από την στιγμή που η Μέγκαν το έστειλε στον Knauf και εκείνος προχώρησε σε διορθώσεις και της το ξαναέστειλε, επί της ουσίας είναι δημόσιο έγγραφο και έχει κάθε δικαίωμα να το δημοσιεύσει. Και για ενίσχυση αυτού του επιχειρήματος, η Daily Mail είχε καλέσει τον Knauf να καταθέσει. Στη συνέχεια, όλο το Κουαρτέτο προσφέρθηκε να καταθέσει, προφανώς ότι και αυτοί είχαν ενημερωθεί, άρα ενισχύεται η θεωρία του δημοσίου εγγράφου και κερδίζει η Daily Mail.

Όμως ο δικαστής Warby είχε άλλη γνώμη, αρνήθηκε να πάει η υπόθεση σε ανοικτή δίκη και αποφάσισε πως η Μέγκαν Μάρκλ έχει δίκιο και καταδίκασε την Daily Mail.

Παρά την περίεργη εμπλοκή τους στη δίκη Μάρκλ - Daily Mail το Παλάτι δεν καταδίκασε με κανένα τρόπο την συμπεριφορά των «Palace Four», να κινηθούν εναντίον μελών της βασιλικής Οικογένειας, αλλά τους επιβράβευσε με καλύτερες θέσεις. Ο Jason Knauf ανέλαβε πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος του πρίγκηπα Ουίλιαμ και της Κέιτ, του βασικού τους οργανισμού.

Χάρι και Μέγκαν κατηγορούν τους «Palace Four» τους αυλικούς της επικοινωνίας του Μπάκιγχαμ που έχουν χτίσει σχέσεις με τα βρετανικά ταμπλόιντ και ότι έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη του παλατιού. Αλλά ταυτόχρονα κατηγορούν και τον πρίγκηπα Ουίλιαμ πως με τις κινήσεις που έχει κάνει, αντί να τους τιμωρήσει τους επιβραβεύει. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, από δικής του πλευράς, πιστεύει πως με αυτόν τον τρόπο εξαγοράζει την σιωπή τους και ταυτόχρονα απομακρύνοντάς τους από θέσεις επικοινωνίας σε «προεδρικές», επί της ουσίας, τους αφοπλίζει.



Οι Σάσεξ θεωρούν πως είναι τουλάχιστον ύποπτο το γεγονός ότι οι «Palace Four» που αναμείχτηκαν αρνητικά στη δίκη με την Daily Mail να είναι πάλι αυτοί, (για την ακρίβεια οι δύο από αυτούς), αναμεμειγμένοι και στην ανταλλαγή του επίμαχου email και την διαρροή του δύο χρόνια μετά στον Τύπο.





