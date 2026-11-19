Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν γιατρό και σε έναν πολύ καλό γιατρό; Πώς θεραπεύονται οι καρδιακές αρρυθμίες; Αλλά και πώς ακριβώς επιδρά η κακή ψυχολογία στην ανθρώπινη καρδιά; Σε μια συνέντευξη με ουσιαστικό περιεχόμενο σχετικά με την υγεία της καρδιάς, ο Μιχάλης Κουτούζης αφηγείται συναρπαστικές ιστορίες της καριέρας του σε Ελλάδα και Σουηδία, όπου και έχει διενεργήσει χιλιάδες επεμβάσεις.«Ο πολύ καλός γιατρός είναι αυτός που αν χρειαστεί θα σπάσει το πρωτόκολλο και θα το πάρει πάνω του για το συμφέρον του ασθενούς», επισημαίνει ο καταξιωμένος επεμβατικός καρδιολόγος και συνεχίζει: «Οι γυναίκες υποεκτιμούν τα συμπτώματα της καρδιάς και καθυστερούν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια» και προτρέπει γυναίκες και άνδρες να μην αγνοούν ενοχλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις. «Σήμερα έχουμε όλα τα μέσα για να κάνουμε τη σωστή διάγνωση με ακρίβεια», τονίζει.Σχετικά με το φαινόμενο να χάνουν ασθενείς τη ζωή τους στη διάρκεια του ύπνου τους, ο Μιχάλης Κουτούζης εξηγεί ότι ο ύπνος είναι μια κατάσταση στην οποία συνεχίζουμε να έχουμε ανησυχίες και στην πιθανότητα να συμβεί κάποια επιπλοκή δεν υπάρχει ικανός χρόνος αντίδρασης. Συνεπώς, εξετάσεις, όπως η αξονική στεφανιογραφία, μπορούν να αποκαλύψουν προβλήματα τα οποία μπορούν γρήγορα να αντιμετωπιστούν.