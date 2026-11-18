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Έξυπνοι ιοί σχεδιασμένοι με Τεχνητή Νοημοσύνη κατά ανθεκτικών μικροβίων – Θα κερδίσουν τη μάχη;
Έξυπνοι ιοί σχεδιασμένοι με Τεχνητή Νοημοσύνη κατά ανθεκτικών μικροβίων – Θα κερδίσουν τη μάχη;
Η μικροβιακή αντοχή εκτιμάται ότι θα προκαλέσει 39 εκατ. θανάτους έως το 2050 - Πού βρίσκεται η Ελλάδα και τι υπόσχονται οι νέες προσεγγίσεις κατά των ανθεκτικών παθογόνων
Ιοί σχεδιασμένοι με Τεχνητή Νοημοσύνη χορηγήθηκαν για πρώτη φορά σε ασθενή με λοίμωξη που δεν υποχωρούσε με τα αντιβιοτικά. Το εγχείρημα ανακοίνωσε τον Οκτώβριο η αμερικανική Radical Numerics, σε συνεργασία με την Tabula Bioscience, όπως μεταδίδει το Northeastern Global News.
Πρόκειται για βακτηριοφάγους, ιούς δηλαδή που δεν βλάπτουν τον άνθρωπο αλλά εισβάλλουν σε παθογόνα βακτήρια και τα καταστρέφουν. Η αξιοποίησή τους μετρά ήδη χρόνια, ωστόσο το ζητούμενο είναι να βρεθεί ο κατάλληλος φάγος για το στέλεχος που έχει προσβάλει τον ασθενή.
Εκεί μπορεί να βοηθήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη: το μοντέλο προτείνει υποψήφιους ικανούς να προσκολληθούν σε ένα συγκεκριμένο βακτήριο και οι επιστήμονες τους αξιολογούν στο εργαστήριο.
Η θεραπεία δεν έχει αξιολογηθεί σε κλινικές δοκιμές ούτε έχει εγκριθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Ο Οργανισμός επιτρέπει, βέβαια, πειραματικά σκευάσματα κατά περίπτωση, σε όσους έχουν εξαντλήσει τις υπόλοιπες επιλογές.
Οι συνέπειες αποτυπώνονται στα νοσοκομεία. Βάσει του ενημερωτικού δελτίου του Κέντρου για την Ελλάδα, οι λοιμώξεις του αίματος από κλεβσιέλλα ανθεκτική στις καρβαπενέμες έφτασαν το 2024 τις 14,89 ανά 100.000 κατοίκους, αυξημένες κατά 14,1% από το 2019, όταν ο ευρωπαϊκός πήχυς θέτει ως ζητούμενο υποχώρηση κατά 5% έως το 2030.
Παράλληλα, ο δείκτης για τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA) γνώρισε άνοδο κατά 20,7%, ενώ εκείνος για το κολοβακτηρίδιο που αντιστέκεται στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς υπερδιπλασιάστηκε.
Ο καθηγητής βιοτεχνολογίας στο Northeastern University, Sudhakaran Prabakaran, δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξος», τονίζοντας ότι τα ευρήματα χρειάζονται διεξοδική εξέταση από ειδικούς του πεδίου. Ανοιχτό μένει, όπως λέει, και το πώς θα εγκρίνονται αγωγές που φτιάχνονται ξεχωριστά για κάθε περιστατικό.
Πηγή: ygeiamou.gr
Πρόκειται για βακτηριοφάγους, ιούς δηλαδή που δεν βλάπτουν τον άνθρωπο αλλά εισβάλλουν σε παθογόνα βακτήρια και τα καταστρέφουν. Η αξιοποίησή τους μετρά ήδη χρόνια, ωστόσο το ζητούμενο είναι να βρεθεί ο κατάλληλος φάγος για το στέλεχος που έχει προσβάλει τον ασθενή.
Εκεί μπορεί να βοηθήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη: το μοντέλο προτείνει υποψήφιους ικανούς να προσκολληθούν σε ένα συγκεκριμένο βακτήριο και οι επιστήμονες τους αξιολογούν στο εργαστήριο.
Τι δεν γνωρίζουμε ακόμηΗ έκβαση για τον ασθενή παραμένει άγνωστη, καθώς η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες, επικαλούμενη λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ανακοίνωση δεν έχει περάσει ούτε από κρίση ομοτίμων, τον έλεγχο στον οποίο υποβάλλονται οι επιστημονικές εργασίες πριν δημοσιευτούν.
Η θεραπεία δεν έχει αξιολογηθεί σε κλινικές δοκιμές ούτε έχει εγκριθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Ο Οργανισμός επιτρέπει, βέβαια, πειραματικά σκευάσματα κατά περίπτωση, σε όσους έχουν εξαντλήσει τις υπόλοιπες επιλογές.
Γιατί αναζητούνται εναλλακτικέςΤα αντιβιοτικά «χάνουν» σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους, καθώς τα μικρόβια αναπτύσσουν αντοχή. Σύμφωνα με την έκθεση του GRAM Project, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, το φαινόμενο εκτιμάται ότι θα προκαλέσει 39 εκατομμύρια θανάτους ανάμεσα στο 2025 και στο 2050, δηλαδή τρεις κάθε λεπτό.
Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στα αντιβιοτικάΤο ζήτημα αφορά ιδιαίτερα τη χώρα μας. Με 29,9 ημερήσιες δόσεις ανά 1.000 κατοίκους, η Ελλάδα κατέλαβε το 2024 την πρώτη θέση στην ΕΕ στη λήψη αντιβιοτικών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ESAC-Net του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Στον αντίποδα, στην Ολλανδία η αντίστοιχη χρήση περιορίστηκε στις 9,8. Παρά τη μείωση κατά 12% από το 2019, ο στόχος για το 2030 απέχει.
Οι συνέπειες αποτυπώνονται στα νοσοκομεία. Βάσει του ενημερωτικού δελτίου του Κέντρου για την Ελλάδα, οι λοιμώξεις του αίματος από κλεβσιέλλα ανθεκτική στις καρβαπενέμες έφτασαν το 2024 τις 14,89 ανά 100.000 κατοίκους, αυξημένες κατά 14,1% από το 2019, όταν ο ευρωπαϊκός πήχυς θέτει ως ζητούμενο υποχώρηση κατά 5% έως το 2030.
Παράλληλα, ο δείκτης για τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA) γνώρισε άνοδο κατά 20,7%, ενώ εκείνος για το κολοβακτηρίδιο που αντιστέκεται στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς υπερδιπλασιάστηκε.
Ο καθηγητής βιοτεχνολογίας στο Northeastern University, Sudhakaran Prabakaran, δηλώνει «συγκρατημένα αισιόδοξος», τονίζοντας ότι τα ευρήματα χρειάζονται διεξοδική εξέταση από ειδικούς του πεδίου. Ανοιχτό μένει, όπως λέει, και το πώς θα εγκρίνονται αγωγές που φτιάχνονται ξεχωριστά για κάθε περιστατικό.
Πηγή: ygeiamou.gr
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