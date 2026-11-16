Το Cycladic Identity στηρίζει την καταγραφή και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των περιστεριώνων της Τήνου μέσα από την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα

Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στηρίζει τη καταγραφή και ανάδειξη των περιστεριώνων της Τήνου, δημιουργώντας την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στους περιστεριώνες του νησιού, στο



Η πλατφόρμα γεννήθηκε μέσα από το πρόγραμμα «CODE21: Οι Περιστεριώνες των Κυκλάδων στον 21ο αιώνα» που υλοποίησε το ΚΟΙΝΩΝΩ – The Tinos Gathering με την υποστήριξη του Cycladic Identity. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τους περιστεριώνες στον χάρτη, να ψάξουν πηγές, αναφορές και αρχειακά τεκμήρια ή να ανεβάσουν δικό τους υλικό, είτε ως ιδιοκτήτες περιστεριώνα είτε απλώς ως λάτρεις της εξερεύνησης.





Τί είναι το πρόγραμμα





Γιατί οι περιστεριώνες μας αφορούν

Η Τήνος ξεχωρίζει στις Κυκλάδες για τους περιστεριώνες της. Ξεπερνούν τους χίλιους και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παλιότερα εξασφάλιζαν τροφή και λίπασμα, ενώ ταυτόχρονα έγιναν σύμβολα της αγροτικής παράδοσης και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του τόπου. Σήμερα η διατήρησή τους αποτελεί μεγάλη πρόκληση γιατί δεν αρκεί να προστατευθούν τα κτίσματα: πρέπει να παραμείνει ζωντανή η ιστορία και η γνώση που κουβαλούν.







Συνδέοντας την επιστημονική τεκμηρίωση με τη γνώση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, το πρόγραμμα ανέδειξε τους περιστεριώνες όχι μόνο ως αρχιτεκτονικά μνημεία, αλλά και ως ζωντανά στοιχεία του πολιτιστικού τοπίου και της συλλογικής μνήμης της Τήνου.



Ένα διήμερο με την τοπική κοινωνία

Το πρόγραμμα έκλεισε με δύο ξεχωριστές μέρες. Tην πρώτη, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους περιστεριώνες του Ταραμπάδου και ανοιχτό συμπόσιο με κύριο ομιλιτή τον κ. Γ. Ψάλτη, Πρόεδρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Πρασίνου». Κάτοικοι, ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες, ερευνητές και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων συζήτησαν προτάσεις για τη φροντίδα και την ενεργοποίηση των περιστεριώνων.



Κλείσιμο







Τέλος, εγκαινιάστηκε η παιδική έκθεση «Δίνοντας Χρήση στους Περιστεριώνες» που προσεγγίζει την τοπική κληρονομιά μέσα από το ελεύθερο παιδικό βλέμμα των παιδιών. Παιδιά από την Τήνο ζωγράφισαν και φαντάστηκαν νέες χρήσεις για τους περιστεριώνες, μετατρέποντάς τους από δομές του παρελθόντος σε χώρους φαντασίας, συνάντησης και νέων δυνατοτήτων.





Η Πρωτοβουλία Cycladic Identity

Τοστηρίζει τη καταγραφή και ανάδειξη των περιστεριώνων της Τήνου, δημιουργώντας την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στους περιστεριώνες του νησιού, στο https://www.tinosdovecotes.gr/ Η πλατφόρμα γεννήθηκε μέσα από το πρόγραμμα «CODE21: Οι Περιστεριώνες των Κυκλάδων στον 21ο αιώνα» που υλοποίησε το ΚΟΙΝΩΝΩ – The Tinos Gathering με την υποστήριξη του Cycladic Identity. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τους περιστεριώνες στον χάρτη, να ψάξουν πηγές, αναφορές και αρχειακά τεκμήρια ή να ανεβάσουν δικό τους υλικό, είτε ως ιδιοκτήτες περιστεριώνα είτε απλώς ως λάτρεις της εξερεύνησης.Στόχος του προγράμματος ήταν να καταγράψει και να προστατεύσει τους παραδοσιακούς περιστεριώνες της Τήνου. Με εναέριες λήψεις και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, ψηφιοποιήθηκαν 22 περιστεριώνες δημιουργώντας ένα πλούσιο αρχείο που τους χαρτογραφεί και τους τεκμηριώνει. Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους περιστεριώνες, νέο υλικό και μαρτυρίες.Η Τήνος ξεχωρίζει στις Κυκλάδες για τους περιστεριώνες της. Ξεπερνούν τους χίλιους και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παλιότερα εξασφάλιζαν τροφή και λίπασμα, ενώ ταυτόχρονα έγιναν σύμβολα της αγροτικής παράδοσης και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του τόπου. Σήμερα η διατήρησή τους αποτελεί μεγάλη πρόκληση γιατί δεν αρκεί να προστατευθούν τα κτίσματα: πρέπει να παραμείνει ζωντανή η ιστορία και η γνώση που κουβαλούν.Συνδέοντας την επιστημονική τεκμηρίωση με τη γνώση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, το πρόγραμμα ανέδειξε τους περιστεριώνες όχι μόνο ως αρχιτεκτονικά μνημεία, αλλά και ως ζωντανά στοιχεία του πολιτιστικού τοπίου και της συλλογικής μνήμης της Τήνου.Το πρόγραμμα έκλεισε με δύο ξεχωριστές μέρες. Tην πρώτη, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους περιστεριώνες του Ταραμπάδου και ανοιχτό συμπόσιο με κύριο ομιλιτή τον κ. Γ. Ψάλτη, Πρόεδρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Πρασίνου». Κάτοικοι, ιδιοκτήτες, αρχιτέκτονες, ερευνητές και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων συζήτησαν προτάσεις για τη φροντίδα και την ενεργοποίηση των περιστεριώνων.Την επόμενη μέρα, στο χωριό Αγάπη, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο αρχιτεκτονικής ιστορίας. Οι ομάδες ανέλαβαν από έναν περιστεριώνα και με φωτογραφίες, αρχεία και επιτόπια καταγραφή, ανασύνθεσαν την ιστορία του.Τέλος, εγκαινιάστηκε η παιδική έκθεση «Δίνοντας Χρήση στους Περιστεριώνες» που προσεγγίζει την τοπική κληρονομιά μέσα από το ελεύθερο παιδικό βλέμμα των παιδιών. Παιδιά από την Τήνο ζωγράφισαν και φαντάστηκαν νέες χρήσεις για τους περιστεριώνες, μετατρέποντάς τους από δομές του παρελθόντος σε χώρους φαντασίας, συνάντησης και νέων δυνατοτήτων.

Το Cycladic Identity είναι η Πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων και τη διατήρηση της μοναδικής τους ταυτότητας. Με άξονες τον Πολιτισμό, τη Βιοποικιλότητα και την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, λειτουργεί ως πλατφόρμα που προσελκύει πόρους και τους κατανέμει σε προγράμματα φορέων που δραστηριοποιούνται στα νησιά. Τις προτάσεις αξιολογεί η Επιστημονική Επιτροπή του Cycladic Identity που αποτελείται από τους: Δρα Δημήτρη Αθανασούλη, Διευθυντή Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Dr Michael Boyd, Senior Research Affiliate, Science and Technology in Archaeology and Culture Research Center, The Cyprus Institute, Δημήτρη Καραβέλλα, Γενικό Διευθυντή WWF Ελλάς και Δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Αρχαιολόγο, Σύμβουλο Στρατηγικής Αφήγησης και Ιδρύτρια του Story Mentor. Μέχρι σήμερα η Πρωτοβουλία έχει στηρίξει 26 προγράμματα σε 15 νησιά των Κυκλάδων ενώ σύντομα θα ανακοινώσει 10 νέα προγράμματα προς χρηματοδότηση.

