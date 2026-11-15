Αρώματα φτιαχμένα με AI: Πώς οι αλγόριθμοι αλλάζουν τη βιομηχανία της ομορφιάς

Μεγάλοι οίκοι επιστρατεύουν την AI για να ανακαλύψουν νέους συνδυασμούς και να μειώσουν τον χρόνο ανάπτυξης αρωμάτων





Το εργαστήριο της Estée Lauder στο Παρίσι Τον Οκτώβριο του 2025, η Estée Lauder εγκαινίασε στο Παρίσι το Fragrance Atelier, ένα κέντρο καινοτομίας που στεγάζεται στο La Maison des Parfums. Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε πέντε ορόφους, καλύπτουν περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα και συνδυάζουν εξειδικευμένα εργαστήρια με προηγμένες τεχνολογίες ανάλυσης αρωμάτων.







Ο Λούκας Νανίνι, αντιπρόεδρος καινοτομίας αρωμάτων της Estée Lauder, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η AI επιτρέπει στους δημιουργούς να αντιμετωπίζουν τεχνικές προκλήσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν χρόνια πειραματισμών.



«Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας επιτρέψει να εργαστούμε πάνω σε αυτό που αποκαλούμε "παράδοξα"», αναφέρει, δίνοντας ως παράδειγμα τη δημιουργία ενός αρωματικού ελαίου που θα είναι ταυτόχρονα πλούσιο σε σύνθεση και αρκετά λεπτόρρευστο ώστε να διαχέεται αποτελεσματικά.



Πώς η AI ανακαλύπτει νέους συνδυασμούς Η βασική καινοτομία αφορά την ικανότητα των αλγορίθμων να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες χημικών δεδομένων και να εντοπίζουν συνδυασμούς που δύσκολα θα προέκυπταν μέσα από τις παραδοσιακές μεθόδους.







Ένας αλγόριθμος μπορεί, για παράδειγμα, να αναλύσει τη μοριακή σύνθεση ενός συστατικού και να προτείνει άλλες πρώτες ύλες με παρόμοια χαρακτηριστικά ή ουσίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έναν εντελώς διαφορετικό αρωματικό συνδυασμό.



Παράλληλα, η AI χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των περιορισμών που ισχύουν για περισσότερα από 1.000 συστατικά σε διαφορετικές χώρες, αλλά και για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε ουσίες ζωικής προέλευσης.



Κλείσιμο Στόχος η μείωση του χρόνου δημιουργίας έως και 50% Η Estée Lauder έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων αρωμάτων κατά 30% έως 50% τα επόμενα χρόνια.



Η τεχνολογία αξιοποιεί την ανάλυση μορίων, δεδομένα για τις προτιμήσεις των καταναλωτών και επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη σύνδεση των μυρωδιών με τα ανθρώπινα συναισθήματα.



Αντίστοιχες επενδύσεις πραγματοποιούν εταιρείες όπως η ελβετική Givaudan και η γαλλική Robertet, καθώς η βιομηχανία αναζητά νέους τρόπους να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πρωτότυπα και εξειδικευμένα αρώματα.



Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τον αρωματοποιό; Παρά τις δυνατότητες της AI, αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένας αλγόριθμος μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη δημιουργικότητα.



τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα αρώματα , καθώς μεγάλες εταιρείες καλλυντικών και κορυφαίοι οίκοι αρωματοποιίας χρησιμοποιούν πλέον αλγορίθμους για να ανακαλύπτουν νέους συνδυασμούς συστατικών και να επιταχύνουν την ανάπτυξη προϊόντων. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αμερικανική Estée Lauder, η οποία δημιούργησε στο Παρίσι ένα εξειδικευμένο κέντρο καινοτομίας, όπου η παραδοσιακή τέχνη της αρωματοποιίας συνδυάζεται με τις δυνατότητες της AI . Ωστόσο, παρά την τεχνολογική πρόοδο, οι επαγγελματίες του κλάδου επιμένουν ότι η ανθρώπινη όσφρηση και η δημιουργικότητα παραμένουν αναντικατάστατες.Τον Οκτώβριο του 2025, η Estée Lauder εγκαινίασε στο Παρίσι το Fragrance Atelier, ένα κέντρο καινοτομίας που στεγάζεται στο La Maison des Parfums. Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε πέντε ορόφους, καλύπτουν περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα και συνδυάζουν εξειδικευμένα εργαστήρια με προηγμένες τεχνολογίες ανάλυσης αρωμάτων.Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν από γνωστά ονόματα του ομίλου, όπως οι Jo Malone London, Kilian Paris, Le Labo, Tom Ford Beauty και Frédéric Malle.Ο Λούκας Νανίνι, αντιπρόεδρος καινοτομίας αρωμάτων της Estée Lauder, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η AI επιτρέπει στους δημιουργούς να αντιμετωπίζουν τεχνικές προκλήσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν χρόνια πειραματισμών.«Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας επιτρέψει να εργαστούμε πάνω σε αυτό που αποκαλούμε "παράδοξα"», αναφέρει, δίνοντας ως παράδειγμα τη δημιουργία ενός αρωματικού ελαίου που θα είναι ταυτόχρονα πλούσιο σε σύνθεση και αρκετά λεπτόρρευστο ώστε να διαχέεται αποτελεσματικά.Η βασική καινοτομία αφορά την ικανότητα των αλγορίθμων να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες χημικών δεδομένων και να εντοπίζουν συνδυασμούς που δύσκολα θα προέκυπταν μέσα από τις παραδοσιακές μεθόδους.Η αμερικανική International Flavors & Fragrances (IFF), ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου, έχει αναπτύξει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορούν να μειώσουν κατά 25% έως 30% τον χρόνο ανάπτυξης και παραγωγής ενός αρώματος.Ένας αλγόριθμος μπορεί, για παράδειγμα, να αναλύσει τη μοριακή σύνθεση ενός συστατικού και να προτείνει άλλες πρώτες ύλες με παρόμοια χαρακτηριστικά ή ουσίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν έναν εντελώς διαφορετικό αρωματικό συνδυασμό.Παράλληλα, η AI χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των περιορισμών που ισχύουν για περισσότερα από 1.000 συστατικά σε διαφορετικές χώρες, αλλά και για την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε ουσίες ζωικής προέλευσης.Η Estée Lauder έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων αρωμάτων κατά 30% έως 50% τα επόμενα χρόνια.Η τεχνολογία αξιοποιεί την ανάλυση μορίων, δεδομένα για τις προτιμήσεις των καταναλωτών και επιστημονικές έρευνες σχετικά με τη σύνδεση των μυρωδιών με τα ανθρώπινα συναισθήματα.Αντίστοιχες επενδύσεις πραγματοποιούν εταιρείες όπως η ελβετική Givaudan και η γαλλική Robertet, καθώς η βιομηχανία αναζητά νέους τρόπους να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πρωτότυπα και εξειδικευμένα αρώματα.Παρά τις δυνατότητες της AI, αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένας αλγόριθμος μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Ο Γκιγιόμ Τελ, συνιδρυτής του γαλλικού οίκου Helius, παρομοιάζει την αρωματοποιία με τη μουσική, όπου ακόμη και οι ασυνήθιστοι συνδυασμοί μπορούν να οδηγήσουν σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.



Ως παράδειγμα αναφέρει το εμβληματικό άρωμα Angel του Τιερί Μιγκλέρ, που κυκλοφόρησε το 1992 και θεωρήθηκε επαναστατικό για τις έντονες γλυκές νότες του.



«Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε τεχνητή νοημοσύνη θα είχε προτείνει το Angel», υποστηρίζει.



Προς το παρόν, η βιομηχανία φαίνεται να επενδύει στη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει την ανάλυση δεδομένων και την αναζήτηση νέων συνδυασμών, ενώ η τελική επιλογή εξακολουθεί να βασίζεται στην εμπειρία και την κρίση του δημιουργού.