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Καθυστερεί η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων παχυσαρκίας: Σήμερα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
Καθυστερεί η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων παχυσαρκίας: Σήμερα το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
Η επανέναρξη του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας καθυστερεί, καθώς μόλις σήμερα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες, με στόχο την κάλυψη 43.500 δικαιούχων
Ακόμη αναμένουν οι ασθενείς με παχυσαρκία την επανεκκίνηση του προγράμματος δωρεάν χορήγησης φαρμάκων που θα ξεκινούσε εντός Νοεμβρίου. Σήμερα, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα σχετικά σκευάσματα και δεν είναι γνωστό πότε αυτές θα ολοκληρωθούν ώστε να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει και πάλι η δωρεάν χορήγηση στους δικαιούχους.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων έχει απευθύνει πρόσκληση στις δύο φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα βασικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τους οικονομικούς όρους και το πλαίσιο διάθεσής τους μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εκπτώσεις, ώστε να συνεχιστεί η χορήγηση θεραπειών σε περίπου 43.500 δικαιούχους.
Όπως προκύπτει από πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν σήμερα και ο χρόνος που θα διαρκέσουν είναι άγνωστος και εξαρτάται τόσο από τη διάθεση των εταιρειών όσο και από την αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Κατά πόσο, δηλαδή, οι όροι που θα θέσει η Επιτροπή θα είναι συμφέροντες και θα μπορέσουν οι δύο πλευρές να βρουν μια χρυσή τομή.
Βασική προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπείας για τους ασθενείς που είχαν ήδη ενταχθεί στη δράση το προηγούμενο διάστημα, όταν η χρηματοδότησή της καλυπτόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλέον, η συνέχιση του προγράμματος θα στηριχθεί σε εθνικούς πόρους.
Ωστόσο, ο αρχικός σχεδιασμός μετατίθεται χρονικά, με τους ασθενείς να έχουν μείνει από το καλοκαίρι χωρίς αγωγή. Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη, ότι τα SMS προς τους δικαιούχους θα αποστέλλονταν εντός Νοεμβρίου, η διαδικασία αναμένεται τελικά να ξεκινήσει στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις δύο εταιρείες αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα δρομολογήσει την επανέναρξη του προγράμματος και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω SMS.
Η νέα φάση του προγράμματος αφορά στο σύνολο των 43.500 πολιτών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα πόσες δόσεις είχαν λάβει και σε ποιο σημείο του θεραπευτικού κύκλου βρίσκονταν τον Ιούνιο όταν διακόπηκε η δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων, μετά την απένταξη του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ειδικότερα, δικαίωμα συνέχισης έχουν τόσο όσοι είχαν λάβει μία ή περισσότερες δόσεις όσο και όσοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα, αλλά δεν πρόλαβαν να αρχίσουν τη φαρμακευτική αγωγή τους.
Η δυνατότητα λήψης έως οκτώ δόσεων ισχύει, επίσης, για όσους είχαν ήδη λάβει μέρος της θεραπείας τους πριν τη διακοπή. Για παράδειγμα, ακόμη και οι δικαιούχοι που είχαν προλάβει να λάβουν έξι δόσεις περιλαμβάνονται στη νέα πρόβλεψη.
Ωστόσο, ο αριθμός των δόσεων που θα χορηγηθούν σε κάθε ασθενή, από μία έως οκτώ, θα αποφασίζεται με εξατομικευμένα ιατρικά κριτήρια από τον θεράποντα ιατρό. Η τελική απόφαση, δηλαδή, θα εξαρτάται από την αξιολόγηση των αναγκών κάθε ασθενούς.
Πηγή: ygeiamou.gr
Ειδικότερα, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων έχει απευθύνει πρόσκληση στις δύο φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τα βασικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στη χώρα μας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τους οικονομικούς όρους και το πλαίσιο διάθεσής τους μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Στόχος είναι να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εκπτώσεις, ώστε να συνεχιστεί η χορήγηση θεραπειών σε περίπου 43.500 δικαιούχους.
Όπως προκύπτει από πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν σήμερα και ο χρόνος που θα διαρκέσουν είναι άγνωστος και εξαρτάται τόσο από τη διάθεση των εταιρειών όσο και από την αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Κατά πόσο, δηλαδή, οι όροι που θα θέσει η Επιτροπή θα είναι συμφέροντες και θα μπορέσουν οι δύο πλευρές να βρουν μια χρυσή τομή.
Βασική προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της θεραπείας για τους ασθενείς που είχαν ήδη ενταχθεί στη δράση το προηγούμενο διάστημα, όταν η χρηματοδότησή της καλυπτόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλέον, η συνέχιση του προγράμματος θα στηριχθεί σε εθνικούς πόρους.
Ωστόσο, ο αρχικός σχεδιασμός μετατίθεται χρονικά, με τους ασθενείς να έχουν μείνει από το καλοκαίρι χωρίς αγωγή. Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη, ότι τα SMS προς τους δικαιούχους θα αποστέλλονταν εντός Νοεμβρίου, η διαδικασία αναμένεται τελικά να ξεκινήσει στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τις δύο εταιρείες αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα δρομολογήσει την επανέναρξη του προγράμματος και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω SMS.
Η νέα φάση του προγράμματος αφορά στο σύνολο των 43.500 πολιτών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα πόσες δόσεις είχαν λάβει και σε ποιο σημείο του θεραπευτικού κύκλου βρίσκονταν τον Ιούνιο όταν διακόπηκε η δωρεάν χορήγηση των φαρμάκων, μετά την απένταξη του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ειδικότερα, δικαίωμα συνέχισης έχουν τόσο όσοι είχαν λάβει μία ή περισσότερες δόσεις όσο και όσοι είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα, αλλά δεν πρόλαβαν να αρχίσουν τη φαρμακευτική αγωγή τους.
Η δυνατότητα λήψης έως οκτώ δόσεων ισχύει, επίσης, για όσους είχαν ήδη λάβει μέρος της θεραπείας τους πριν τη διακοπή. Για παράδειγμα, ακόμη και οι δικαιούχοι που είχαν προλάβει να λάβουν έξι δόσεις περιλαμβάνονται στη νέα πρόβλεψη.
Ωστόσο, ο αριθμός των δόσεων που θα χορηγηθούν σε κάθε ασθενή, από μία έως οκτώ, θα αποφασίζεται με εξατομικευμένα ιατρικά κριτήρια από τον θεράποντα ιατρό. Η τελική απόφαση, δηλαδή, θα εξαρτάται από την αξιολόγηση των αναγκών κάθε ασθενούς.
Πηγή: ygeiamou.gr
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