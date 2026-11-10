Μικροχειρουργική νεύρων: Νέες δυνατότητες για την αποκατάσταση της κίνησης

Από την αντιμετώπιση του καρπιαίου σωλήνα και της ωλένιας νευρίτιδας έως τις σύγχρονες τεχνικές για σοβαρές νευρικές βλάβες και παραλύσεις





«Σήμερα, με τη χρήση σύγχρονων μικροχειρουργικών τεχνικών, ειδικών μικροσκοπίων και πολύ λεπτών εργαλείων, είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν τόσο συχνές παθήσεις, όπως το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και η ωλένια νευρίτιδα, όσο και πολύ πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως οι σοβαρές κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος και άλλες νευρικές βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παράλυση», αναφέρει ο κ. Ιωάννης Κορμπάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής-Κλινικής Άνω άκρου και Μικροχειρουργικής Metropolitan General.



Μικροχειρουργική με στόχο τη λειτουργία





«Η σύγχρονη μικροχειρουργική επιτρέπει στον χειρουργό να εργάζεται με μεγάλη ακρίβεια πάνω σε αυτές τις δομές, είτε πρόκειται για την απελευθέρωση ενός νεύρου που πιέζεται είτε για την αποκατάσταση ενός τραυματισμένου.

Ο στόχος είναι πάντα λειτουργικός: να μειωθούν τα συμπτώματα και, όπου είναι εφικτό, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η λειτουργία του άκρου», εξηγεί.



Καρπιαίος σωλήνας και ωλένια νευρίτιδα





Στο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, το μέσο νεύρο πιέζεται στην περιοχή του καρπού. Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνο ή αδυναμία στο χέρι, ιδιαίτερα στα πρώτα τρία δάκτυλα.



Στην ωλένια νευρίτιδα, το ωλένιο νεύρο πιέζεται συνήθως στην περιοχή του αγκώνα. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν μούδιασμα στο μικρό και το παράμεσο δάκτυλο, πόνο και αδυναμία στο χέρι.



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Η έγκαιρη αξιολόγηση είναι σημαντική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν επίμονα συμπτώματα ή μυϊκή αδυναμία, καθώς η παρατεταμένη πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη βλάβη», επισημαίνει ο ειδικός.



Όταν η βλάβη προκαλεί παράλυση

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη χειρουργική των περιφερικών νεύρων είναι η αντιμετώπιση ασθενών που έχουν χάσει σημαντικό μέρος της κίνησης του άνω άκρου εξαιτίας μιας σοβαρής νευρικής βλάβης.



Ιδιαίτερα σύνθετες είναι οι κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος, του δικτύου των νεύρων που είναι υπεύθυνο για την κίνηση και την αισθητικότητα του άνω άκρου.



Η μικροχειρουργική των περιφερικών νεύρων είναι ένας ιδιαίτερα εξειδικευμένος τομέας της χειρουργικής, στον οποίο η τεχνολογία και η χειρουργική ακρίβεια μπορούν να ανοίξουν νέες δυνατότητες για ασθενείς με προβλήματα κίνησης, αισθητικότητας ή νευρικής λειτουργίας.«Σήμερα, με τη χρήση σύγχρονων μικροχειρουργικών τεχνικών, ειδικών μικροσκοπίων και πολύ λεπτών εργαλείων, είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν τόσο συχνές παθήσεις, όπως το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα και η ωλένια νευρίτιδα, όσο και πολύ πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως οι σοβαρές κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος και άλλες νευρικές βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παράλυση», αναφέρει οΣτη χειρουργική των περιφερικών νεύρων, η ακρίβεια έχει καθοριστική σημασία. Τα νεύρα είναι πολύ λεπτές ανατομικές δομές και η αποκατάστασή τους απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς.«Η σύγχρονη μικροχειρουργική επιτρέπει στον χειρουργό να εργάζεται με μεγάλη ακρίβεια πάνω σε αυτές τις δομές, είτε πρόκειται για την απελευθέρωση ενός νεύρου που πιέζεται είτε για την αποκατάσταση ενός τραυματισμένου.Ο στόχος είναι πάντα λειτουργικός: να μειωθούν τα συμπτώματα και, όπου είναι εφικτό, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η λειτουργία του άκρου», εξηγεί.Οι πιεστικές νευροπάθειες είναι από τα συχνότερα προβλήματα των περιφερικών νεύρων.Στο, το μέσο νεύρο πιέζεται στην περιοχή του καρπού. Ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνο ή αδυναμία στο χέρι, ιδιαίτερα στα πρώτα τρία δάκτυλα.Στην, το ωλένιο νεύρο πιέζεται συνήθως στην περιοχή του αγκώνα. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν μούδιασμα στο μικρό και το παράμεσο δάκτυλο, πόνο και αδυναμία στο χέρι.«Όταν υπάρχει ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση, η αποσυμπίεση του νεύρου έχει ως στόχο να απελευθερώσει το νεύρο από την πίεση και να προστατεύσει τη λειτουργία του.Η έγκαιρη αξιολόγηση είναι σημαντική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν επίμονα συμπτώματα ή μυϊκή αδυναμία, καθώς η παρατεταμένη πίεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη βλάβη», επισημαίνει ο ειδικός.Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη χειρουργική των περιφερικών νεύρων είναι η αντιμετώπιση ασθενών που έχουν χάσει σημαντικό μέρος της κίνησης του άνω άκρου εξαιτίας μιας σοβαρής νευρικής βλάβης.Ιδιαίτερα σύνθετες είναι οι κακώσεις του, του δικτύου των νεύρων που είναι υπεύθυνο για την κίνηση και την αισθητικότητα του άνω άκρου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σύγχρονη μικροχειρουργική προσφέρει σήμερα περισσότερες θεραπευτικές επιλογές από ό,τι στο παρελθόν.



Νευρομεταφορές: Μια νέα διαδρομή για την κίνηση

«Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις είναι οι νευρομεταφορές (nerve transfers).

Με απλά λόγια, όταν ένα νεύρο έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και δεν μπορεί να αποκατασταθεί με τον συνήθη τρόπο, σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο, λειτουργικό νεύρο ή κλάδος νεύρου.



Ο υγιής αυτός νευρικός κλάδος μεταφέρεται και συνδέεται με το νεύρο που οδηγεί σε έναν μυ ο οποίος έχει χάσει τη λειτουργία του.



Έτσι δημιουργείται μια νέα διαδρομή, μέσω της οποίας μπορεί να επιδιωχθεί η επαναφορά της νεύρωσης και, με την κατάλληλη αποκατάσταση, μιας χρήσιμης κίνησης.



Για ορισμένους ασθενείς με σοβαρές κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος ή άλλες νευρικές βλάβες, τέτοιες τεχνικές μπορούν να δημιουργήσουν θεραπευτικές δυνατότητες που παλαιότερα ήταν πολύ περιορισμένες», τονίζει.



Όταν η χειρουργική προσπαθεί να «δώσει ξανά κίνηση»

«Η αντιμετώπιση μιας παράλυσης δεν είναι ίδια σε κάθε ασθενή. Εξαρτάται από το είδος και την έκταση της βλάβης, το χρονικό διάστημα που έχει περάσει, την κατάσταση των μυών και των νεύρων και τις λειτουργικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν νευρικά μοσχεύματα, νευρομεταφορές, μεταφορές τενόντων ή συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών.



Ιδιαίτερα στις χρόνιες και σύνθετες παραλύσεις, η προσέγγιση δεν περιορίζεται πάντα στην προσπάθεια αποκατάστασης του αρχικού νεύρου. Μπορεί να αναζητηθεί μια διαφορετική «διαδρομή» για να επανέλθει μια χρήσιμη κίνηση στο άκρο.

Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα της σύγχρονης χειρουργικής των περιφερικών νεύρων: ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις, η απώλεια της κίνησης δεν σημαίνει πάντοτε ότι δεν υπάρχουν άλλες χειρουργικές επιλογές», καταλήγει ο κ. Κορμπάκης.



*Διεθνής εμπειρία και εξειδίκευση

Η εξέλιξη της χειρουργικής των περιφερικών νεύρων έχει βασιστεί σε σημαντική διεθνή ερευνητική και κλινική εμπειρία.

Ιδιαίτερη θέση στον χώρο κατέχει η Dr. Susan Mackinnon, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική των περιφερικών νεύρων και ειδικότερα στις νευρομεταφορές.



Η επίσκεψή της στο Metropolitan General τον Ιούνιο του 2026, ως προσκεκλημένης της Κλινικής Άνω άκρου και Μικροχειρουργικής, της οποίας ο διευθυντής Ιωάννης Κορμπάκης έχει εξειδικευτεί δίπλα της, αποτέλεσε σημαντική επιστημονική ευκαιρία για την παρουσίαση και ανταλλαγή γνώσης γύρω από τις σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης των νευρικών βλαβών.

Η εξειδίκευση στη μικροχειρουργική των περιφερικών νεύρων απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και βαθιά γνώση της ανατομίας και της λειτουργίας του νευρικού συστήματος.



**Στο Metropolitan General, στην Κλινική Μικροχειρουργικής αξιοποιούνται σύγχρονες μικροχειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση τόσο των συχνών πιεστικών νευροπαθειών όσο και των πιο σύνθετων νευρικών τραυματισμών.

Τελικός στόχος είναι ένας: Να αξιοποιούνται όλες οι σύγχρονες δυνατότητες της μικροχειρουργικής, ώστε κάθε ασθενής να έχει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να ανακτήσει λειτουργία, κίνηση και ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή.