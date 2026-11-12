Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
ΕΣΥ: Σε κόντρα οι γιατροί με το Υπουργείο Υγείας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση – Γιατί αντιδρούν
ΕΣΥ: Σε κόντρα οι γιατροί με το Υπουργείο Υγείας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση – Γιατί αντιδρούν
Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητώντας την ακύρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για υπερβολική γραφειοκρατία και πρόσθετο φόρτο εργασίας
Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους νοσοκομειακούς γιατρούς και το Υπουργείο Υγείας με αφορμή το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου με σκοπό τη διαφάνεια αλλά και το «συμμάζεμα» της δαπάνης των νοσοκομειακών φαρμάκων. Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων αντιδρούν έντονα στη νέα υποχρέωσή τους και είναι έτοιμοι να προσφύγουν στα δικαστήρια για ακύρωση του μέτρου.
Η βασική αιτία των αντιδράσεων είναι πως το σύστημα της ενδονοσοκομειακής συνταγογράφησης δεν έχει σχέση με το γνωστό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων που χρησιμοποιούν οι λειτουργοί του Ιπποκράτη εδώ και χρόνια, αλλά πρόκειται για έναν… γραφειοκρατικό δαίδαλο, σύμφωνα με τους ίδιους.
Η βασική αιτία των αντιδράσεων είναι πως το σύστημα της ενδονοσοκομειακής συνταγογράφησης δεν έχει σχέση με το γνωστό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων που χρησιμοποιούν οι λειτουργοί του Ιπποκράτη εδώ και χρόνια, αλλά πρόκειται για έναν… γραφειοκρατικό δαίδαλο, σύμφωνα με τους ίδιους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα