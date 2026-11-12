ΕΣΥ: Σε κόντρα οι γιατροί με το Υπουργείο Υγείας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση – Γιατί αντιδρούν

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους νοσοκομειακούς γιατρούς και το Υπουργείο Υγείας με αφορμή το μέτρο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα δημόσια νοσοκομεία το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου με σκοπό τη διαφάνεια αλλά και το «συμμάζεμα» της δαπάνης των νοσοκομειακών φαρμάκων. Οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων αντιδρούν έντονα στη νέα υποχρέωσή τους και είναι έτοιμοι να προσφύγουν στα δικαστήρια για ακύρωση του μέτρου.



Η βασική αιτία των αντιδράσεων είναι πως το σύστημα της ενδονοσοκομειακής συνταγογράφησης δεν έχει σχέση με το γνωστό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων που χρησιμοποιούν οι λειτουργοί του Ιπποκράτη εδώ και χρόνια, αλλά πρόκειται για έναν… γραφειοκρατικό δαίδαλο, σύμφωνα με τους ίδιους.