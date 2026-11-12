Γιατί επιμένει ο βήχας τόσες ημέρες μετά το κρυολόγημα, τι βοηθά και τι όχι για να τον ξεπεράσουμε

Ο μεταλοιμώδης βήχας μπορεί να κρατήσει μέχρι οκτώ εβδομάδες μετά την ίωση και αφορά έως έναν στους τέσσερις ενήλικες – Οι συμβουλές των ειδικών για ανακούφιση και τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούμε