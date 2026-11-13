O διαβήτης αφορά 1 στους 9 ανθρώπους παγκοσμίως: 7 κανόνες που κάνουν τη διαφορά
ΖΩΗ
Διαβήτης

O διαβήτης αφορά 1 στους 9 ανθρώπους παγκοσμίως: 7 κανόνες που κάνουν τη διαφορά

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια σοβαρή χρόνια νόσος που δεν αφορά μόνο το σάκχαρο και δεν πρέπει να υποτιμάται. Ευτυχώς, σήμερα μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα από ποτέ

O διαβήτης αφορά 1 στους 9 ανθρώπους παγκοσμίως: 7 κανόνες που κάνουν τη διαφορά
*Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
Ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο και αφορά πλέον όλο και νεότερους ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, όμως, η πρόοδος στη θεραπεία και την τεχνολογία μάς επιτρέπει όχι απλώς να «ρίχνουμε το σάκχαρο», αλλά να προστατεύουμε την καρδιά, τους νεφρούς και το ήπαρ, να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα την παχυσαρκία και να βελτιώνουμε ουσιαστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με διαβήτη.

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), περίπου 589 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 20-79 ετών, δηλαδή περίπου 1 στους 9, ζουν σήμερα με διαβήτη παγκοσμίως. Εάν η σημερινή τάση συνεχιστεί, το 2050 ο αριθμός αναμένεται να φτάσει περίπου στα 853 εκατομμύρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης