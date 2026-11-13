O διαβήτης αφορά 1 στους 9 ανθρώπους παγκοσμίως: 7 κανόνες που κάνουν τη διαφορά

*Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο και αφορά πλέον όλο και νεότερους ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, όμως, η πρόοδος στη θεραπεία και την τεχνολογία μάς επιτρέπει όχι απλώς να «ρίχνουμε το σάκχαρο», αλλά να προστατεύουμε την καρδιά, τους νεφρούς και το ήπαρ, να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα την παχυσαρκία και να βελτιώνουμε ουσιαστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με διαβήτη.



Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), περίπου 589 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 20-79 ετών, δηλαδή περίπου 1 στους 9, ζουν σήμερα με διαβήτη παγκοσμίως. Εάν η σημερινή τάση συνεχιστεί, το 2050 ο αριθμός αναμένεται να φτάσει περίπου στα 853 εκατομμύρια.