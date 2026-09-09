Μια απλή κίνηση για εσένα, μια μεγάλη ελπίδα για κάποιον άλλο, από την Coffee Berry

Κλείσιμο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών στις 19 Σεπτεμβρίου, η Coffee Berry, από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, επιλεγμένα καταστήματα Coffee Berry σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας μετατρέπονται σε σημεία ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών.Με κεντρικό μήνυμα, η δράση αξιοποιεί την καθημερινή επαφή του δικτύου Coffee Berry με χιλιάδες ανθρώπους, με στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους εθελοντές.Το να γίνει κάποιος εθελοντής δότης είναι πολύ πιο απλό απ’ όσο ίσως φαντάζεται. Η αρχική εγγραφή διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και πραγματοποιείται με τη λήψη ενός απλού δείγματος σάλιου με ειδική μπατονέτα, χωρίς αιμοληψία ή κάποια επώδυνη διαδικασία.Οι επισκέπτες των καταστημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από κοντά για τη διαδικασία, να λύσουν τις απορίες τους και, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ως εθελοντές δότες.Για την Coffee Berry, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έναν τρόπο να αξιοποιήσει τη δύναμη και την παρουσία του δικτύου της για έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό. Μια απλή κίνηση λίγων λεπτών μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα ώστε, εάν κάποτε βρεθεί συμβατότητα, ένας ασθενής που το έχει ανάγκη να αποκτήσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα παρακάτω σημεία για ενημέρωση και εγγραφή:Coffee Berry Γλυφάδα – Λαζαράκη 20Coffee Berry Περιστέρι – Κένεντυ 135Coffee Berry Θεσσαλονίκη – Εγνατία 96Coffee Berry Πανόρμου – Πανόρμου 70–72Coffee Berry Ιωάννινα – Ναπολέοντος Ζέρβα 2Coffee Berry Λεωφ. Ηρακλείου 356