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Μπορούν οι σκύλοι να οσμιστούν τον καρκίνο; Πείραμα μετατρέπει τη μύτη τους σε διαγνωστικό εργαλείο
Μπορούν οι σκύλοι να οσμιστούν τον καρκίνο; Πείραμα μετατρέπει τη μύτη τους σε διαγνωστικό εργαλείο
Μπορούν οι σκύλοι να «μυρίσουν» τον καρκίνο; Μια νέα, μη επεμβατική προσέγγιση επιχειρεί να συνδυάσει την εξαιρετική όσφρηση των σκύλων με την Τεχνητή Νοημοσύνη, για την έγκαιρη διάγνωσή του
Σε ένα ερευνητικό κέντρο κοντά στο Bengaluru της Ινδίας, το πρώτο λόγο στην ανίχνευση του καρκίνου δεν έχουν οι επιστήμονες αλλά οι… σκύλοι. 15 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται από την επιστημονική ομάδα σε μια πειραματική μέθοδο που επιχειρεί να αναγνωρίσει οσμές σχετιζόμενες με τον καρκίνο μέσα από δείγματα ανθρώπινης αναπνοής.
Τα ζώα φορούν ειδικό εξοπλισμό με αισθητήρες που καταγράφουν την αναπνοή, την εγκεφαλική δραστηριότητα και τις κινήσεις τους όσο μυρίζουν τα δείγματα. Στη συνέχεια, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν αυτές τις αντιδράσεις, αναζητώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία καρκίνου.
Eιδικοί που σχολίασαν τα ευρήματα χωρίς να συμμετέχουν στη μελέτη χαρακτηρίζουν την προσέγγιση ενδιαφέρουσα, αλλά τονίζουν ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες και ανεξάρτητες μελέτες προτού εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
«Η μελέτη είναι πολλά υποσχόμενη ως ένα πρώτο θετικό μήνυμα», δήλωσε ο ογκολόγος Santhosh Kumar Devadas στο Euronews. «Χρειάζεται, όμως, να πραγματοποιηθεί μελέτη σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων προτού μπορέσουμε να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα» συμπλήρωσε.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η απλότητά της. Ο εξεταζόμενος αναπνέει για περίπου 10 λεπτά μέσα σε μια βαμβακερή μάσκα. Στη συνέχεια, το δείγμα σφραγίζεται και μεταφέρεται στο εργαστήριο, όπου αναλύεται έμμεσα μέσω της αντίδρασης των εκπαιδευμένων σκύλων. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να έρθει καθόλου σε επαφή με τα ζώα.
Η εταιρεία εκτιμά ότι, εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί ως ένα πρώτο στάδιο προσυμπτωματικού ελέγχου, ώστε να εντοπίζονται άτομα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση με τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Η εφαρμογή μιας τόσο απλής και μη επεμβατικής μεθόδου θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη αξία σε χώρες όπου αρκετοί καρκίνοι εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
Η εταιρεία σχεδιάζει νέες δοκιμές, ενώ οι ερευνητές επιμένουν ότι χρειάζονται ανεξάρτητες, μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες ώστε να φανεί αν ο συνδυασμός της οσφρητικής ικανότητας των σκύλων και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί πράγματι να λειτουργήσει με την ίδια ακρίβεια σε πραγματικές συνθήκες. Μέχρι τότε, η μέθοδος παραμένει ένα ενδιαφέρον ερευνητικό εργαλείο και όχι υποκατάστατο των καθιερωμένων διαγνωστικών εξετάσεων.
Τα ζώα φορούν ειδικό εξοπλισμό με αισθητήρες που καταγράφουν την αναπνοή, την εγκεφαλική δραστηριότητα και τις κινήσεις τους όσο μυρίζουν τα δείγματα. Στη συνέχεια, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν αυτές τις αντιδράσεις, αναζητώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα που μπορεί να σχετίζονται με την παρουσία καρκίνου.
Τι έδειξε η αρχική μελέτηΣύμφωνα με την εταιρία Dognosis, η οποία αναπτύσσει τη συγκεκριμένη μέθοδο, πρόσφατη μελέτη σε περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες από 6 νοσοκομεία κατέγραψε ακρίβεια άνω του 90% στην ανίχνευση 7 διαφορετικών τύπων καρκίνου. Πρόκειται όμως για αποτέλεσμα που έχει ανακοινωθεί από την ίδια την εταιρεία και δεν αρκεί, από μόνο του, για να θεωρηθεί ότι η τεχνολογία αποτελεί αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο.
Eιδικοί που σχολίασαν τα ευρήματα χωρίς να συμμετέχουν στη μελέτη χαρακτηρίζουν την προσέγγιση ενδιαφέρουσα, αλλά τονίζουν ότι απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες και ανεξάρτητες μελέτες προτού εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
«Η μελέτη είναι πολλά υποσχόμενη ως ένα πρώτο θετικό μήνυμα», δήλωσε ο ογκολόγος Santhosh Kumar Devadas στο Euronews. «Χρειάζεται, όμως, να πραγματοποιηθεί μελέτη σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων προτού μπορέσουμε να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα» συμπλήρωσε.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η απλότητά της. Ο εξεταζόμενος αναπνέει για περίπου 10 λεπτά μέσα σε μια βαμβακερή μάσκα. Στη συνέχεια, το δείγμα σφραγίζεται και μεταφέρεται στο εργαστήριο, όπου αναλύεται έμμεσα μέσω της αντίδρασης των εκπαιδευμένων σκύλων. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να έρθει καθόλου σε επαφή με τα ζώα.
Ποια είναι η διαδικασία;
Η εταιρεία εκτιμά ότι, εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να αξιοποιηθεί ως ένα πρώτο στάδιο προσυμπτωματικού ελέγχου, ώστε να εντοπίζονται άτομα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση με τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Η εφαρμογή μιας τόσο απλής και μη επεμβατικής μεθόδου θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη αξία σε χώρες όπου αρκετοί καρκίνοι εξακολουθούν να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
Η εταιρεία σχεδιάζει νέες δοκιμές, ενώ οι ερευνητές επιμένουν ότι χρειάζονται ανεξάρτητες, μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες ώστε να φανεί αν ο συνδυασμός της οσφρητικής ικανότητας των σκύλων και της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί πράγματι να λειτουργήσει με την ίδια ακρίβεια σε πραγματικές συνθήκες. Μέχρι τότε, η μέθοδος παραμένει ένα ενδιαφέρον ερευνητικό εργαλείο και όχι υποκατάστατο των καθιερωμένων διαγνωστικών εξετάσεων.
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