Τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικεία: Η λίστα με τα απαγορευμένα σνακ

Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και μαζί με τον ενθουσιασμό επανένωσης με φίλους και συμμαθητές έρχεται και η καθημερινότητα με πρόγραμμα, πιο αυστηρό σε σχέση με τις καλοκαιρινές συνήθειες. Σε πρόγραμμα μπαίνει η διατροφή παιδιών και εφήβων, με τα σχολικά κυλικεία να ανοίγουν έχοντας στα ράφια τους υγιεινές επιλογές σνακ και ατομικών γευμάτων.



Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας, που πλέον έχει γίνει «μάστιγα» και τα Ελληνόπουλα έχουν εμφανώς μεγαλύτερο πρόβλημα με το βάρος τους συγκριτικά με τα παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυτή θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες στα σχολικά κυλικεία.

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