Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικεία: Η λίστα με τα απαγορευμένα σνακ
Τέλος πατατάκια και σοκολάτες στα σχολικά κυλικεία: Η λίστα με τα απαγορευμένα σνακ
Η νέα σχολική χρονιά φέρνει αυστηρότερους κανόνες στα σχολικά κυλικεία, με περισσότερες υγιεινές επιλογές και απαγορεύσεις σε αλλαντικά, αναψυκτικά και επεξεργασμένα τρόφιμα
Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και μαζί με τον ενθουσιασμό επανένωσης με φίλους και συμμαθητές έρχεται και η καθημερινότητα με πρόγραμμα, πιο αυστηρό σε σχέση με τις καλοκαιρινές συνήθειες. Σε πρόγραμμα μπαίνει η διατροφή παιδιών και εφήβων, με τα σχολικά κυλικεία να ανοίγουν έχοντας στα ράφια τους υγιεινές επιλογές σνακ και ατομικών γευμάτων.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας, που πλέον έχει γίνει «μάστιγα» και τα Ελληνόπουλα έχουν εμφανώς μεγαλύτερο πρόβλημα με το βάρος τους συγκριτικά με τα παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυτή θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες στα σχολικά κυλικεία.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας, που πλέον έχει γίνει «μάστιγα» και τα Ελληνόπουλα έχουν εμφανώς μεγαλύτερο πρόβλημα με το βάρος τους συγκριτικά με τα παιδιά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αυτή θα είναι η πρώτη χρονιά που θα εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες στα σχολικά κυλικεία.
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