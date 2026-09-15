1st Hygeia Endosurgical Course 2026

Σημαντικές εξελίξεις και οι πλέον σύγχρονες τεχνικές στον τομέα της θεραπευτικής ενδοσκόπησης και της ενδοσκοπικής χειρουργικής θα βρεθούν στο επίκεντρο τουπου θα πραγματοποιηθεί από τις, στοτου ΥΓΕΙΑ, στην Αθήνα.Το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνεται από το(International IN-CREM Endoscopic Microsurgery) του, μετον κ., σε συνεργασία με τηνκαι την(Arab Society of Gastrointestinal Endoscopy), υπό την αιγίδα της ESGE (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γαστρεντερικής Ενδοσκόπησης) και τηςΤοαποτελεί ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό και εκπαιδευτικό forum γιαμε εξειδικευμένο ενδιαφέρον στην προηγμένη και θεραπευτική ενδοσκόπηση και στις σύγχρονες ενδοσκοπικές τεχνικές.Με επίκεντρο τη διαχείριση σύνθετων γαστρεντερολογικών παθήσεων και βλαβών, το επιστημονικό πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εκπαίδευση, μέσα από διαδραστικές διαλέξεις και διεπιστημονικές συζητήσεις, ζωντανές ενδοσκοπικές εφαρμογές (Live Endoscopy Cases) και πρακτική εκπαίδευση (Hands-on Training).Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπαιδευτές από κορυφαία κέντρα των, δημιουργώντας ένα διεθνές περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας. Η παρουσία διεθνώς αναγνωρισμένων ομιλητών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στον χώρο της προηγμένης θεραπευτικής ενδοσκόπησης.Ο κ., δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε στην Αθήνα το 1st Hygeia Endosurgical Course, μια νέα διεθνή εκπαιδευτική διοργάνωση που έχει ως στόχο να φέρει κοντά κορυφαίους ειδικούς από διαφορετικές χώρες και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταλλαγής γνώσης και πρακτικής εκπαίδευσης. Μέσα από τον συνδυασμό διαλέξεων, ζωντανών περιστατικών και hands-on training, επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία στις πλέον σύγχρονες τεχνικές της θεραπευτικής ενδοσκόπησης και της ενδοσκοπικής χειρουργικής».Η διοργάνωση τουαναδεικνύει παράλληλα τον σημαντικό ρόλο του ΥΓΕΙΑ στην προαγωγή της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, της επιστημονικής συνεργασίας και της διάχυσης της γνώσης, με στόχο την αξιοποίηση της καινοτομίας και των σύγχρονων θεραπευτικών δυνατοτήτων προς όφελος της ιατρικής επιστήμης και της φροντίδας των ασθενών.