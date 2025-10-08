Πώς βιώνουν τις ψυχικές διαταραχές οι πάσχοντες; Μια προσομοίωση αποκαλύπτει

Η ΕΠΑΨΥ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου), πραγματοποιεί μια διαδραστική εκδήλωση με δράσεις και συζητήσεις, με στόχο την ενημέρωση και την αποδόμηση των στερεοτύπων γύρω από την ψυχική υγεία