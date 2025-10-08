Πώς βιώνουν τις ψυχικές διαταραχές οι πάσχοντες; Μια προσομοίωση αποκαλύπτει
Η ΕΠΑΨΥ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10 Οκτωβρίου), πραγματοποιεί μια διαδραστική εκδήλωση με δράσεις και συζητήσεις, με στόχο την ενημέρωση και την αποδόμηση των στερεοτύπων γύρω από την ψυχική υγεία

Η ΕΠΑΨΥ σάς προσκαλεί σε μια μοναδική, διαδραστική εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Μέσα από πρωτότυπες εμπειρίες, συζητήσεις και δημιουργικές δράσεις, το κοινό θα ενημερωθεί, θα ευαισθητοποιηθεί και θα αποδομήσει τα στερεότυπα γύρω από την ψυχική υγεία.

Πού: Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «ΠΝΟΕΣ Ath» (Μεγ. Αλεξάνδρου 48, Μαρούσι)
Πότε: Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025
Ώρα: 17:00 – 20:00
Είσοδος ελεύθερη.

