Το Αλτσχάιμερ μπορεί να ξεκινά από φλεγμονές στο σώμα και όχι από τον εγκέφαλο, σύμφωνα με νέα έρευνα
Mια φλεγμονή που εμφανίζεται σε άλλα όργανα θα μπορούσε να συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου δεκαετίες αργότερα
Η νόσος Αλτσχάιμερ ενδέχεται να ξεκινά από φλεγμονές σε άλλα μέρη του σώματος, όπως το δέρμα, οι πνεύμονες ή το έντερο, και όχι απευθείας από τον εγκέφαλο, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.
Ο ερευνητής Σέζαρ Κούνια από το Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research στη Δανία και η ομάδα του εξέτασαν 1.000 γονίδια που παρουσιάζουν παραλλαγές οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.
Όπως δήλωσε ο ίδιος στο περιοδικό New Scientist, τα αποτελέσματα αρχικά προκάλεσαν έκπληξη στους επιστήμονες. «Συνέχιζα να κοιτάζω τα ευρήματά μας και μου φαινόταν λάθος, επειδή η έκφραση αυτών των γονιδίων σε μεμονωμένα κύτταρα στον εγκέφαλο ήταν εξαιρετικά χαμηλή».
Η περαιτέρω ανάλυση οδήγησε τους ερευνητές σε διαφορετικό συμπέρασμα. «Όσο περισσότερο το εξετάζαμε, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσαμε ότι αυτά τα γονίδια δεν βρίσκονται πραγματικά στον εγκέφαλο, αλλά κυρίως σε άλλα μέρη του σώματος», εξήγησε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μια φλεγμονή που εμφανίζεται σε άλλα όργανα θα μπορούσε θεωρητικά να συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου δεκαετίες αργότερα. «Μπορεί να εμφανιστεί φλεγμονή στους πνεύμονες από μια ιογενή λοίμωξη όταν κάποιος είναι 55 ετών και αυτό να μεταφραστεί σε Αλτσχάιμερ 30 χρόνια αργότερα. Αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί, οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του παζλ που δεν έχει ακόμη εξηγηθεί».
Ο Κούνια σημείωσε ότι η επόμενη πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα είναι να εξετάσει σοβαρά την πιθανότητα η φλεγμονή εκτός εγκεφάλου να αποτελεί παράγοντα που πυροδοτεί τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Παράλληλα, η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των ασθενών και την ικανότητά τους να εργάζονται. Σε χώρες όπως ο Καναδάς, υπάρχουν προγράμματα οικονομικής στήριξης για άτομα που αδυνατούν να εργαστούν λόγω της νόσου.
Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα επιδόματα αναπηρίας (Short-Term Disability – STD), τα οποία παρέχουν προσωρινή οικονομική στήριξη σε άτομα που δεν μπορούν να εκτελέσουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, καθώς και μακροπρόθεσμα επιδόματα αναπηρίας (Long-Term Disability – LTD), που προσφέρουν αντικατάσταση εισοδήματος όταν η επιστροφή στην εργασία δεν είναι εφικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
