«Ετάραξες τον Κουνενό;»: Η ιεροτελεστία του κρητικού εφτάζυμου με ρεβύθι

Το εφτάζυμο
με προζύμι ρεβυθιού είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα ψωμιά της Ελλάδας. Με τη χαρακτηριστική σφιχτή υφή του και την πολύπλοκη γεύση του, ένα μοναδικό πάντρεμα γλυκών και υπόξινων στοιχείων, κλέβει την παράσταση στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, ειδικά στην Κρήτη, όπου συναγωνίζεται τη λαγάνα.
Η παρασκευή του μοιάζει με ιεροτελεστία. Το προζύμι από ρεβύθι, που αποτελεί τη βάση της ιδιαιτερότητάς του, θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητο, με την παράδοση να το θέλει επιρρεπές στο «κακό μάτι». Και αυτό γιατί δεν αποτελεί μέρος του ιερού προζυμιού που φτιάχνεται με τον αγιασμένο βασιλικό του Σταυρού.
Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Νεκταρία Κοκκινάκη, πιστοποιημένη γευσιγνώστρια ελαιολάδου και πρέσβειρα της μεσογειακής διατροφής (MD.net), οι γυναίκες έκαναν τα πάντα για να κρατήσουν την παρασκευή του κρυφή, από τα βλέμματα των γειτόνων.
«Άλλες λιβάνιζαν και άλλες έκαιγαν ακόμα και λάστιχα, ώστε να μην εξαπλωθεί η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού στη γειτονιά και τις αντιληφθούν» ανέφερε χαρακτηριστικά η σεφ.
«Η φράση "Ετάραξες τον Κουνενό;" αποτελούσε το σύνθημα μεταξύ των γυναικών της Κρήτης, όταν επρόκειτο να ζυμώσουν το περίφημο εφτάζυμο» συμπλήρωσε.
Για την παρασκευή οι νοικοκυρές προτιμούσαν τα πήλινα σκεύη, όπως τα μικρά μολυβωτά κανατάκια ή τις «πετροκάδες», καθώς είχαν το πλεονέκτημα να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία —κάτι που είναι απαραίτητο για να πετύχει το προζύμι.
«Μέσα σε αυτά, ο χυλός από χλιαρό νερό και αλεσμένο ρεβίθι έπρεπε να φουσκώσει και να ανέβει» τόνισε η Νεκταρία Κοκκινάκη.
Ακολουθούν η συνταγή μαζί με τις οδηγίες της σεφ:
Υλικά
2 ½ κιλά αλεύρι (Γ.Ο.Χ. ή μισό σταρένιο )
1 λίτρο νερό
500 γρ. ρεβίθι (κοπανισμένο ή αλεύρι ρεβιθιού )
150 ml ελαιόλαδο
150 γρ. ζάχαρη