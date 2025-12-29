Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Πόσο καιρό παίρνει στο συκώτι να επανέλθει σε κανονική λειτουργία μετά την κατανάλωση αλκοόλ
Με το τέλος των γιορτών, αρκετοί επιλέγουν το λεγόμενο Dry January, αποφεύγοντας το αλκοόλ για ολόκληρο τον Ιανουάριο
Τα Χριστούγεννα πέρασαν, αλλά για πολλούς τα συμπτώματα της υπερβολής αναφορικά με το αλκοόλ παραμένουν. Από τα οικογενειακά τραπέζια μέχρι τις εξόδους με φίλους και τα «ένα ποτό παραπάνω», το αλκοόλ αποτελεί διαχρονικά κομμάτι της εορταστικής περιόδου. Δεν είναι τυχαίο ότι, με το τέλος των γιορτών, αρκετοί επιλέγουν το λεγόμενο Dry January, αποφεύγοντας το αλκοόλ για ολόκληρο τον Ιανουάριο.
Πέρα από την αποφυγή του πονοκεφάλου ή των άβολων μηνυμάτων της επόμενης ημέρας, η αποχή από το αλκοόλ λειτουργεί και ως «διάλειμμα» για το συκώτι. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πόσος χρόνος χρειάζεται πραγματικά για να ανακάμψει το όργανο μετά από περίοδο έντονης κατανάλωσης.
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα κατά τις γιορτές, μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως ναυτία, απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη, κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών, πρήξιμο στην κοιλιά και τους αστραγάλους, υπνηλία, ακόμη και εμετό με αίμα. Ακόμη και λίγες ημέρες έντονου ποτού αρκούν για να προκληθεί συσσώρευση λίπους στο συκώτι.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του βρετανικού NHS, η λιπώδης νόσος του ήπατος που προκαλείται από το αλκοόλ μπορεί, σε ήπιες περιπτώσεις, να αντιστραφεί μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες αποχής. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η κατάσταση δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα, εφόσον το άτομο μειώσει ή διακόψει το αλκοόλ.
Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει ενιαία απάντηση για όλους. Όπως αναφέρει η Cleveland Clinic, για ορισμένους ανθρώπους η αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο. «Δεν υπάρχει λύση “ένα μέγεθος για όλους”», εξηγεί η γιατρός Κριστίνα Λίντενμάγιερ. «Εξαρτάται από το πόση ζημιά έχει ήδη προκληθεί και από τυχόν επιπλοκές».
Οι ειδικοί σημειώνουν ότι αποχή από το αλκοόλ για δύο έως τέσσερις εβδομάδες βοηθά στη μείωση της φλεγμονής στο συκώτι. Σε περιπτώσεις, όμως, όπου υπάρχει μακροχρόνια βλάβη από το αλκοόλ, οι γιατροί μπορεί να συστήσουν οριστική διακοπή.
«Για ασθενείς που έχουν μείνει με κίρρωση μετά από σοβαρή ηπατική βλάβη λόγω αλκοόλ, ακόμη και ένα ποτό είναι τοξικό για το συκώτι», επισημαίνει η ίδια.
Συνολικά, αν στόχος είναι η μακροχρόνια υγεία του ήπατος, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η δραστική μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ – ή ακόμη και η πλήρης αποχή – είναι η ασφαλέστερη επιλογή. Το Dry January, για πολλούς, λειτουργεί ως μια δοκιμή. Και για ορισμένους, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια μόνιμη αλλαγή στις συνήθειες.
