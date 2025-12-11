Νέο χάπι για τον διαβήτη υπόσχεται αδυνάτισμα χωρίς τις παρενέργειες του Ozempic
Νέο χάπι για τον διαβήτη υπόσχεται αδυνάτισμα χωρίς τις παρενέργειες του Ozempic
Καταγράφηκαν λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τα φάρμακα GLP-1 που συχνά προκαλούν απώλεια όρεξης, γαστρεντερικές ενοχλήσεις και μυϊκή αδυναμία
Σουηδοί ερευνητές ανακοίνωσαν την ανάπτυξη ενός νέου χαπιού που βοηθά τον οργανισμό να καίει λίπος και να ρυθμίζει το σάκχαρο με τελείως διαφορετικό τρόπο από τα δημοφιλή ενέσιμα φάρμακα τύπου GLP-1, όπως το Ozempic.
Ενώ τα GLP-1 δρουν κυρίως μειώνοντας την όρεξη, η νέα θεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση του μεταβολισμού απευθείας στους μύες.
Η μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονες από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα και το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, περιλάμβανε πειραματικό στάδιο σε ζώα αλλά και κλινική δοκιμή σε ανθρώπους: 48 υγιείς ενήλικες και 25 άτομα με διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο χάπι ρύθμισε αποτελεσματικά τα επίπεδα γλυκόζης, ενίσχυσε την καύση λίπους και διατήρησε τη μυϊκή μάζα στα ζώα, ενώ στους ανθρώπους σημείωσε υψηλή ανεκτικότητα και καλή ασφάλεια.
Παράλληλα, καταγράφηκαν λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τα φάρμακα GLP-1 όπως οι σεμαγλουτίδες και οι τιρζεπατίδες, που συχνά προκαλούν απώλεια όρεξης, γαστρεντερικές ενοχλήσεις και μυϊκή αδυναμία.
Το νέο φάρμακο βασίζεται σε μια εξελιγμένη μορφή βήτα-2 αγωνιστή, η οποία ενισχύει τη μυϊκή λειτουργία χωρίς να υπερδιεγείρει την καρδιά – πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί σε παλαιότερες εκδοχές αυτών των ουσιών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cell.
Επειδή δρα μέσω διαφορετικού μηχανισμού από τα κατασταλτικά της όρεξης φάρμακα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με GLP-1.
«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ένα μέλλον όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τη μεταβολική υγεία χωρίς να χάνουμε μυϊκή μάζα», ανέφερε ο Τόρε Μπένγκτσον από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. «Οι μύες είναι σημαντικοί τόσο στον διαβήτη τύπου 2 όσο και στην παχυσαρκία, ενώ η μυϊκή μάζα συνδέεται άμεσα με το προσδόκιμο ζωής».
Ο Σέιν Σ. Ράιτ από το Καρολίνσκα χαρακτήρισε τη νέα ουσία «μεγάλης σημασίας» για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία, σημειώνοντας ότι προσφέρει «υγιή απώλεια βάρους» και το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ενέσεις.
Ανεξάρτητος σχολιασμός ήρθε από τον δρ Τρέι Γουίκαμ του VCU Health, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο μηχανισμός της ουσίας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες θεραπείες απώλειας βάρους, όπως η ταυτόχρονη απώλεια μυϊκού και λιπώδους ιστού. Ωστόσο, τόνισε ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και ο ρόλος του φαρμάκου στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη.
Η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ως βασικό περιορισμό ότι τα προκλινικά δεδομένα σε ποντίκια δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως τη «σύνθετη φύση» των ασθενειών στον άνθρωπο. Παράλληλα, αν και τα στοιχεία φάσης 1 δείχνουν ότι η ουσία –γνωστή ως «compound 15»– είναι καλά ανεκτή, δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά δεδομένα αποτελεσματικότητας στη ρύθμιση της γλυκόζης.
Η εταιρεία ανάπτυξης του φαρμάκου, Atrogi AB, προγραμματίζει πλέον μεγαλύτερη μελέτη φάσης 2, με πιο πολυπληθή και διαφορετικό δείγμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και άτομα με παχυσαρκία.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Σουηδικό Ερευνητικό Συμβούλιο, τη Σουηδική Εταιρεία Ιατρικής Έρευνας και το Ίδρυμα Novo Nordisk, ενώ συνεργάστηκαν πανεπιστήμια σε Ουψάλα, Κοπεγχάγη, Μόναash και Κουίνσλαντ.
Ενώ τα GLP-1 δρουν κυρίως μειώνοντας την όρεξη, η νέα θεραπεία στοχεύει στην ενίσχυση του μεταβολισμού απευθείας στους μύες.
Η μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονες από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα και το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, περιλάμβανε πειραματικό στάδιο σε ζώα αλλά και κλινική δοκιμή σε ανθρώπους: 48 υγιείς ενήλικες και 25 άτομα με διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο χάπι ρύθμισε αποτελεσματικά τα επίπεδα γλυκόζης, ενίσχυσε την καύση λίπους και διατήρησε τη μυϊκή μάζα στα ζώα, ενώ στους ανθρώπους σημείωσε υψηλή ανεκτικότητα και καλή ασφάλεια.
Παράλληλα, καταγράφηκαν λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με τα φάρμακα GLP-1 όπως οι σεμαγλουτίδες και οι τιρζεπατίδες, που συχνά προκαλούν απώλεια όρεξης, γαστρεντερικές ενοχλήσεις και μυϊκή αδυναμία.
Το νέο φάρμακο βασίζεται σε μια εξελιγμένη μορφή βήτα-2 αγωνιστή, η οποία ενισχύει τη μυϊκή λειτουργία χωρίς να υπερδιεγείρει την καρδιά – πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί σε παλαιότερες εκδοχές αυτών των ουσιών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cell.
Επειδή δρα μέσω διαφορετικού μηχανισμού από τα κατασταλτικά της όρεξης φάρμακα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με GLP-1.
«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ένα μέλλον όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τη μεταβολική υγεία χωρίς να χάνουμε μυϊκή μάζα», ανέφερε ο Τόρε Μπένγκτσον από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. «Οι μύες είναι σημαντικοί τόσο στον διαβήτη τύπου 2 όσο και στην παχυσαρκία, ενώ η μυϊκή μάζα συνδέεται άμεσα με το προσδόκιμο ζωής».
Ο Σέιν Σ. Ράιτ από το Καρολίνσκα χαρακτήρισε τη νέα ουσία «μεγάλης σημασίας» για ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία, σημειώνοντας ότι προσφέρει «υγιή απώλεια βάρους» και το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί ενέσεις.
Ανεξάρτητος σχολιασμός ήρθε από τον δρ Τρέι Γουίκαμ του VCU Health, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη. Ο ίδιος δήλωσε ότι ο μηχανισμός της ουσίας μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες θεραπείες απώλειας βάρους, όπως η ταυτόχρονη απώλεια μυϊκού και λιπώδους ιστού. Ωστόσο, τόνισε ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και ο ρόλος του φαρμάκου στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη.
Η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ως βασικό περιορισμό ότι τα προκλινικά δεδομένα σε ποντίκια δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως τη «σύνθετη φύση» των ασθενειών στον άνθρωπο. Παράλληλα, αν και τα στοιχεία φάσης 1 δείχνουν ότι η ουσία –γνωστή ως «compound 15»– είναι καλά ανεκτή, δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά δεδομένα αποτελεσματικότητας στη ρύθμιση της γλυκόζης.
Η εταιρεία ανάπτυξης του φαρμάκου, Atrogi AB, προγραμματίζει πλέον μεγαλύτερη μελέτη φάσης 2, με πιο πολυπληθή και διαφορετικό δείγμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και άτομα με παχυσαρκία.
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Σουηδικό Ερευνητικό Συμβούλιο, τη Σουηδική Εταιρεία Ιατρικής Έρευνας και το Ίδρυμα Novo Nordisk, ενώ συνεργάστηκαν πανεπιστήμια σε Ουψάλα, Κοπεγχάγη, Μόναash και Κουίνσλαντ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα