Δανία: Αποζημίωση έλαβαν τέσσερις ασθενείς για απώλεια όρασης που συνδέεται με φάρμακα απώλειας βάρους

Αποζημίωση έλαβαν τέσσερις ασθενείς στη Δανία, οι οποίοι έχασαν την όρασή τους αφότου χρησιμοποίησαν τα δημοφιλή φάρμακα για απώλεια βάρους και για τον διαβήτηκαιτης, ανακοίνωσε σήμερα ηΤα δύο φάρμακα, τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία, έχουν συνδεθεί, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, με μια σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση γνωστή ως μη αρτηριακή πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (), επισήμανε τον Ιούνιο η επιτροπή ασφαλείας τηςΗ πάθηση αυτή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης.Μετά τις διαπιστώσεις της ΕΜΑ, η Novo Nordisk ανανέωσε τις ετικέτες στις συσκευασίες τωνκαιώστε να αναφέρεται ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να προκαλέσει NAION σε περίπου έναν στουςΗ Δανέζικη Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών, ένα ανεξάρτητο όργανο που εξετάζει τις καταγγελίες ασθενών για λογαριασμό του κράτους, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε αποφάσεις για πέντε από τις 43 καταγγελίες που δέχτηκε σε σχέση με απώλεια οράσεως που συνδέεται με τα φάρμακα.Τέσσερις ασθενείς αποζημιώθηκαν συνολικά με, ενώ μια καταγγελία απορρίφθηκε, ανακοίνωσε η Ένωση.Το κράτος χρηματοδοτεί την καταβολή αποζημιώσεων που εγκρίνει η Ένωση. Η Ένωση χαρακτήρισε «πολύπλοκες» τις αποφάσεις καθώς απαιτούσαν την παροχή πληροφοριών από ειδικό νευροοφθαλμολόγο. Εκπρόσωπος της Novo Nordisk δήλωσε: «Η ασφάλεια των ασθενών είναι η πρώτη προτεραιότητά μας».