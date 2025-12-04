Τα γκρίζα μας μαλλιά δείχνουν τον μηχανισμό άμυνας του σώματος κατά του καρκίνου
Τα γκρίζα μας μαλλιά δείχνουν τον μηχανισμό άμυνας του σώματος κατά του καρκίνου

Δείτε πώς τα βλαστοκύτταρα στους θύλακες των τριχών αυτοκαταστρέφονται για να αποτρέψουν την ανάπτυξη μελανώματος

Τα γκρίζα μας μαλλιά δείχνουν τον μηχανισμό άμυνας του σώματος κατά του καρκίνου
Τα γκρίζα μαλλιά μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από απλώς ένδειξη γήρανσης, καθώς ενδέχεται να αντανακλούν τον φυσικό μηχανισμό άμυνας του σώματος κατά του καρκίνου, σύμφωνα με νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Cell Biology αποκάλυψε ότι οι άσπρες τρίχες προκύπτουν από κατεστραμμένα βλαστοκύτταρα στους θύλακες, τα οποία αυτοκαταστρέφονται για να αποτρέψουν την ανάπτυξη μελανώματος, ενός τύπου καρκίνου του δέρματος.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Έμι Νισίμουρα και τον Γιασουάκι Μόρι, ανέλυσαν τα βλαστοκύτταρα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή μελανοκυττάρων – των κυττάρων που παράγουν τη μελανίνη, η οποία δίνει χρώμα στην τρίχα και το δέρμα μας.

Ανακάλυψαν ότι όταν αυτά τα βλαστοκύτταρα εμφανίζουν σοβαρές βλάβες στο DNA, σταματούν να ανανεώνονται και αυτοκαταστρέφονται, ώστε να αποτραπεί η διαίρεσή τους και η πιθανή εξάπλωση καρκινικών μεταλλάξεων. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην εμφάνιση γκρίζων ή λευκών τριχών.

Η διαδικασία καθοδηγείται από την ενεργοποίηση «σηματοδοτικών μορίων» ζωτικής σημασίας, που προκαλούν την αυτοκαταστροφή των κυττάρων. Ωστόσο, υπό την επίδραση συγκεκριμένων καρκινογόνων παραγόντων, όπως η υπεριώδης ακτινοβολία Β, τα ίδια βλαστοκύτταρα μπορεί να συνεχίσουν να ανανεώνονται και να πολλαπλασιάζονται.

Αν και οι ερευνητές τονίζουν ότι οι γκρίζες ή λευκές τρίχες δεν προστατεύουν άμεσα από τον καρκίνο, η μελέτη αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς τα συστήματα άμυνας του σώματος «ισορροπούν» μεταξύ του θανάτου των κυττάρων και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξής τους.

Σύμφωνα με τη Δρ. Νισιμούρα, η έρευνα δείχνει ότι ο ίδιος πληθυσμός βλαστοκυττάρων μπορεί να ακολουθήσει τελείως διαφορετική πορεία (εξάντληση ή επέκταση) ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως τα μικροπεριβαλλοντικά σήματα. «Αυτό επαναπροσδιορίσει τις διαδικασίες γκριζαρίσματος των μαλλιών και δημιουργίας μελανώματος, όχι ως άσχετα γεγονότα, αλλά ως διαφορετικά αποτελέσματα των αντιδράσεων των βλαστοκυττάρων υπό πίεση».



