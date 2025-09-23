Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο απορροφητήρα χωρίς τρίψιμο

Πώς θα καθαρίσουμε το φίλτρο απορροφητήρα χωρίς τρίψιμο

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, ώστε να έχετε έναν απορροφητήρα που θα λάμπει — και θα αποδίδει σαν καινούριος.



Βήμα 1: Κλείνουμε το ρεύμα



Πριν ξεκινήσετε, σβήστε τον απορροφητήρα και κλείστε τον γενικό διακόπτη του ρεύματος. Είναι το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλειά σας.



Βήμα 2: Αφαιρούμε τα φίλτρα



Ανοίξτε το προστατευτικό πλέγμα και αφαιρέστε το φίλτρο. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες:



Φίλτρα άνθρακα (charcoal): Δεν καθαρίζονται, χρειάζονται αντικατάσταση κάθε περίπου 4–6 μήνες, ανάλογα με τη χρήση.



Μεταλλικά φίλτρα: Είναι ανθεκτικά και μπορούν να καθαριστούν με απλά υλικά στο σπίτι. Αυτά είναι που συγκρατούν τα περισσότερα λίπη, οπότε φροντίστε τα συχνά.





Κλείσιμο

Για τα μεταλλικά φίλτρα, υπάρχει ένα «κόλπο» που κάνει θαύματα:Γεμίστε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό και βάλτε τη να ζεσταθεί. Λίγο πριν αρχίσει να βράζει το νερό προσθέστε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα σιγά-σιγά (γιατί θα αφρίσει).Βουτήξτε το μισό φίλτρο μέσα στο νερό και αφήστε το να μουλιάσει. Θα δείτε τα λίπη να διαλύονται και να ανεβαίνουν στην επιφάνεια.Αναποδογυρίστε και επαναλάβετε για την άλλη πλευρά.Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας ή μια πετσέτα, γιατί το φίλτρο θα είναι πολύ ζεστό.Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει όρθιο πριν το επανατοποθετήσετε.Αν είναι πολύ βρώμικο το φίλτρο, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό, χωρίς σόδα.