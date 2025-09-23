Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο απορροφητήρα χωρίς τρίψιμο
Για την καλή λειτουργία του και ατμόσφαιρα χωρίς μυρωδιές, το φίλτρο του απορροφητήρα μας χρειάζεται τακτικό καθάρισμα
Πώς θα καθαρίσουμε το φίλτρο απορροφητήρα χωρίς τρίψιμο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, ώστε να έχετε έναν απορροφητήρα που θα λάμπει — και θα αποδίδει σαν καινούριος.
Βήμα 1: Κλείνουμε το ρεύμα
Πριν ξεκινήσετε, σβήστε τον απορροφητήρα και κλείστε τον γενικό διακόπτη του ρεύματος. Είναι το πιο σημαντικό βήμα για την ασφάλειά σας.
Βήμα 2: Αφαιρούμε τα φίλτρα
Ανοίξτε το προστατευτικό πλέγμα και αφαιρέστε το φίλτρο. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες:
Φίλτρα άνθρακα (charcoal): Δεν καθαρίζονται, χρειάζονται αντικατάσταση κάθε περίπου 4–6 μήνες, ανάλογα με τη χρήση.
Μεταλλικά φίλτρα: Είναι ανθεκτικά και μπορούν να καθαριστούν με απλά υλικά στο σπίτι. Αυτά είναι που συγκρατούν τα περισσότερα λίπη, οπότε φροντίστε τα συχνά.
Βήμα 3: Ο καθαρισμός χωρίς τρίψιμο
Για τα μεταλλικά φίλτρα, υπάρχει ένα «κόλπο» που κάνει θαύματα:
Γεμίστε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό και βάλτε τη να ζεσταθεί. Λίγο πριν αρχίσει να βράζει το νερό προσθέστε μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα σιγά-σιγά (γιατί θα αφρίσει).
Βουτήξτε το μισό φίλτρο μέσα στο νερό και αφήστε το να μουλιάσει. Θα δείτε τα λίπη να διαλύονται και να ανεβαίνουν στην επιφάνεια.
Αναποδογυρίστε και επαναλάβετε για την άλλη πλευρά.
Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας ή μια πετσέτα, γιατί το φίλτρο θα είναι πολύ ζεστό.
Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει όρθιο πριν το επανατοποθετήσετε.
Αν είναι πολύ βρώμικο το φίλτρο, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία με καθαρό νερό, χωρίς σόδα.
Βήμα 4: Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους
Μην ξεχνάτε ότι λίπη και σκόνη συγκεντρώνονται και στην επιφάνεια του απορροφητήρα.
Για να τον διατηρείτε λαμπερό: περάστε τον με ένα πανί μικροϊνών, βρεγμένο σε χλιαρό νερό με μερικές σταγόνες απορρυπαντικό πιάτων.
Αν είναι ανοξείδωτο ατσάλι, σκουπίστε προς την κατεύθυνση των γραμμών του μετάλλου για να αποφύγετε γρατζουνιές.
Στεγνώστε με ένα καθαρό πανί για να μην αφήσει σημάδια.
Βήμα 5: Μην παραμελείτε τα «κρυφά» σημεία
Εκτός από τα φίλτρα και το εξωτερικό μέρος, δώστε λίγη προσοχή και σε άλλα σημεία:
Ελέγξτε τον αγωγό ή σωλήνα εξαερισμού (αν είναι προσβάσιμος). Συχνά εκεί παγιδεύονται λίπη.
Αν η συσκευή σας διαθέτει μικρό δίσκο συλλογής λίπους (“grease tray” ή “grease cup”), αδειάστε τον και πλύνετέ τον με ζεστό νερό και σαπούνι.
Βήμα 6: Συντήρηση και συχνότητα
Μεταλλικά φίλτρα: καθαρίστε τα κάθε 1–2 μήνες, πιο συχνά αν μαγειρεύετε πολλά τηγανητά.
Φίλτρα άνθρακα: αντικαταστήστε τα κάθε 4–6 μήνες.
Εξωτερικό καθάρισμα: περάστε τις επιφάνειες μία φορά την εβδομάδα με πανί μικροϊνών.
Έτσι θα εξασφαλίσετε όχι μόνο καλύτερη απόδοση αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον απορροφητήρα σας.
