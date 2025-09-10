Νέο Ταμείο Καινοτόμων Φαρμάκων: Πότε τίθεται σε λειτουργία – Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών δηλώνουν πως ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων ασθενών
Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ξεκινά, όπως όλα δείχνουν, η λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας για τα νέα φάρμακα. Η ξεχωριστή αυτή χρηματοδότηση καινούργιων και ιδιαίτερα καινοτόμων φαρμάκων είναι κάτι που συζητείται μήνες και έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας. Η μεταρρύθμιση προχωρά και με τη «βούλα» μετά την ανακοίνωσή της από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το Ταμείο Καινοτομίας ή Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης πρόκειται να προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση ασθενών με χρόνιες ή απειλητικές παθήσεις σε ορισμένα νέα και μοναδικά φάρμακα, τα οποία έως σήμερα ενδεχομένως να μην έφταναν στην Ελλάδα λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος που αποθαρρύνει τις εταιρείες να φέρνουν καινοτόμα και ακριβά σκευάσματα. Ορισμένα έρχονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), «σύστημα» που δημιουργεί στρεβλώσεις καθώς οδηγεί σε εκτίναξη των δαπανών.
