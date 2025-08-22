Φανουρόπιτα: Πότε τη φτιάχνουμε - Γιατί πρέπει να βάλουμε 7 ή 9 υλικά

Όπως φανερώνει και το όνομά της, σύμφωνα με την παράδοση, αυτή η νόστιμη, νηστίσιμη πίτα, λέγεται πως έχει την ικανότητα να φανερώνει τα «χαμένα» μας, είτε πρόκειται για αντικείμενα είτε για πρόσωπα