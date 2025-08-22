bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Φανουρόπιτα: Πότε τη φτιάχνουμε - Γιατί πρέπει να βάλουμε 7 ή 9 υλικά
Φανουρόπιτα: Πότε τη φτιάχνουμε - Γιατί πρέπει να βάλουμε 7 ή 9 υλικά
Όπως φανερώνει και το όνομά της, σύμφωνα με την παράδοση, αυτή η νόστιμη, νηστίσιμη πίτα, λέγεται πως έχει την ικανότητα να φανερώνει τα «χαμένα» μας, είτε πρόκειται για αντικείμενα είτε για πρόσωπα
Μύθος ή αλήθεια, η φανουρόπιτα είναι ένα νηστίσιμο κέικ που παραδοσιακά φτιάχνεται στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου, στις 27 Αυγούστου, χωρίς συγκεκριμένη συνταγή και με μόνη προϋπόθεση ο αριθμός των υλικών της να είναι μονός.
Η φανουρόπιτα είναι μια γλυκιά πίτα, που παραδοσιακά φτιάχνεται με ελαιόλαδο και όχι βούτυρο, ενώ δεν περιέχει αβγά. Προσφέρεται σαν ευλογία ανήμερα της μέρας μνήμης του Αγίου Φανουρίου, στις 27 Αυγούστου, εξού και η ονομασία της. Βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι που φτιάχνουν φανουρόπιτες όλο τον χρόνο, πιστεύοντας ότι ο Άγιος θα τους φανερώσει αυτό που αναζητούν ή και κάτι που τους λείπει: χαμένα αντικείμενα, πρόσωπα, δουλειά, ακόμα και υγεία. Γενικότερα, η μέρα που φτιάχνεται η φανουρόπιτα πέραν της 27ης Αυγούστου, βάσει εθίμου είναι η Παρασκευή.
Η φανουρόπιτα μπορεί να συνδέεται με τον Άγιο Φανούριο, ωστόσο κόβεται και μοιράζεται έξω από την εκκλησία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της μητέρας του. Σύμφωνα με την παράδοση, η μητέρα του Άγιου Φανούριου ήταν μια σκληρή γυναίκα που δεν βοηθούσε τους άλλους ανθρώπους, και για τις αμαρτίες της, όταν πέθανε, πήγε στην κόλαση. Ο Άγιος Φανούριος με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ προσπάθησαν να τη σώσουν, ωστόσο ο κακός χαρακτήρας της στάθηκε και πάλι εμπόδιο και τότε ο Άγιος Φανούριος παρακάλεσε να μη φτιάχνουν τίποτα γι’ αυτόν αλλά μόνο για τη συγχώρεση της ψυχής της μητέρας του.
Η παρασκευή της είναι πολύ εύκολη, καθώς φτιάχνεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως κάθε συνηθισμένο κέικ. Η μόνη ιδιαιτερότητα της, πέρα από το να είναι νηστίσιμη, βρίσκεται στον αριθμό των υλικών που αποτελούν τη συνταγή της. Συγκεκριμένα, τα υλικά της φανουρόπιτας τις περισσότερες φορές 7 ή 9. Μπορούν να είναι και περισσότερα, όχι λιγότερα, αλλά με βασική προϋπόθεση, αλλά ο αριθμός τους να είναι πάντα μονός. Οι αριθμοί 7 και 9 συμβολίζουν τα μυστήρια της εκκλησίας, τις μέρες δημιουργίας, αλλά και τα τάγματα τον αγγέλων. Είναι γενικά δύο αριθμοί που απαντώνται συχνά στη θρησκεία μας, για αυτό, λόγω του συμβολικού τους χαρακτήρα, έχει καθιερωθεί να ακολουθείται αυτός ο κανόνας όταν παρασκευάζουμε τη φανουρόπιτα.
Αν σκεφτούμε ότι με τα βασικά υλικά (ελαιόλαδο, αλεύρι, μπέικιν πάουντερ, ζάχαρη, σόδα, αλάτι και χυμό πορτοκαλιού) έχουμε ήδη καλύψει τον ελάχιστο αριθμό των 7 υλικών, από εκεί και μετά μπορούμε να «παίξουμε» και να προσθέσουμε ό,τι υλικά μας αρέσουν. Οι σταφίδες, η κανέλα, το σουσάμι, διάφορα μπαχαρικά και ξηροί καρποί όπως τα καρύδια, μας βοηθούν να δώσουμε ακόμη περισσότερη γεύση στη φανουρόπιτα χωρίς να παρεκκλίνουμε από το έθιμο, ενώ ταυτόχρονα τη φέρνουμε και πιο κοντά σε αυτό που μας αρέσει.
Πηγή: cantina.protothema.gr
Η φανουρόπιτα είναι μια γλυκιά πίτα, που παραδοσιακά φτιάχνεται με ελαιόλαδο και όχι βούτυρο, ενώ δεν περιέχει αβγά. Προσφέρεται σαν ευλογία ανήμερα της μέρας μνήμης του Αγίου Φανουρίου, στις 27 Αυγούστου, εξού και η ονομασία της. Βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι που φτιάχνουν φανουρόπιτες όλο τον χρόνο, πιστεύοντας ότι ο Άγιος θα τους φανερώσει αυτό που αναζητούν ή και κάτι που τους λείπει: χαμένα αντικείμενα, πρόσωπα, δουλειά, ακόμα και υγεία. Γενικότερα, η μέρα που φτιάχνεται η φανουρόπιτα πέραν της 27ης Αυγούστου, βάσει εθίμου είναι η Παρασκευή.
Ήξερες ότι…
Η φανουρόπιτα μπορεί να συνδέεται με τον Άγιο Φανούριο, ωστόσο κόβεται και μοιράζεται έξω από την εκκλησία, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της μητέρας του. Σύμφωνα με την παράδοση, η μητέρα του Άγιου Φανούριου ήταν μια σκληρή γυναίκα που δεν βοηθούσε τους άλλους ανθρώπους, και για τις αμαρτίες της, όταν πέθανε, πήγε στην κόλαση. Ο Άγιος Φανούριος με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ προσπάθησαν να τη σώσουν, ωστόσο ο κακός χαρακτήρας της στάθηκε και πάλι εμπόδιο και τότε ο Άγιος Φανούριος παρακάλεσε να μη φτιάχνουν τίποτα γι’ αυτόν αλλά μόνο για τη συγχώρεση της ψυχής της μητέρας του.
Πώς φτιάχνεται
Η παρασκευή της είναι πολύ εύκολη, καθώς φτιάχνεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως κάθε συνηθισμένο κέικ. Η μόνη ιδιαιτερότητα της, πέρα από το να είναι νηστίσιμη, βρίσκεται στον αριθμό των υλικών που αποτελούν τη συνταγή της. Συγκεκριμένα, τα υλικά της φανουρόπιτας τις περισσότερες φορές 7 ή 9. Μπορούν να είναι και περισσότερα, όχι λιγότερα, αλλά με βασική προϋπόθεση, αλλά ο αριθμός τους να είναι πάντα μονός. Οι αριθμοί 7 και 9 συμβολίζουν τα μυστήρια της εκκλησίας, τις μέρες δημιουργίας, αλλά και τα τάγματα τον αγγέλων. Είναι γενικά δύο αριθμοί που απαντώνται συχνά στη θρησκεία μας, για αυτό, λόγω του συμβολικού τους χαρακτήρα, έχει καθιερωθεί να ακολουθείται αυτός ο κανόνας όταν παρασκευάζουμε τη φανουρόπιτα.
Αν σκεφτούμε ότι με τα βασικά υλικά (ελαιόλαδο, αλεύρι, μπέικιν πάουντερ, ζάχαρη, σόδα, αλάτι και χυμό πορτοκαλιού) έχουμε ήδη καλύψει τον ελάχιστο αριθμό των 7 υλικών, από εκεί και μετά μπορούμε να «παίξουμε» και να προσθέσουμε ό,τι υλικά μας αρέσουν. Οι σταφίδες, η κανέλα, το σουσάμι, διάφορα μπαχαρικά και ξηροί καρποί όπως τα καρύδια, μας βοηθούν να δώσουμε ακόμη περισσότερη γεύση στη φανουρόπιτα χωρίς να παρεκκλίνουμε από το έθιμο, ενώ ταυτόχρονα τη φέρνουμε και πιο κοντά σε αυτό που μας αρέσει.
Πηγή: cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα