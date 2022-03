Γυναικεία υπόθεση

Λήδα Φουρλή- FOURLIS Group Corporate Social Responsibility Director

Χρυσούλα Φασούλη- FOURLIS Group Corporate Social Responsibility Supervisor

Κατερίνα Κορδαλή – FOURLIS Group Senior Accountant





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου τιμώντας τη μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας του 1857, τότε που οι εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη διεκδικούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ο επίσημος εορτασμός καθιερώθηκε αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1909. Ωστόσο το έναυσμα για τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος δόθηκε πολλές δεκαετίες νωρίτερα.Από τις Παριζιάνες της Γαλλικής Επανάστασης (1789) που αγωνίζονταν για την ελευθερία τους, τους συμβολισμούς της Οκτωβριανής Επανάστασης (1917) που είχαν την ισότητα στο επίκεντρο, έως το φεμινιστικό κίνημα του 1960 και το σύγχρονο κίνημα #metoo, όλα συνθέτουν το διαχρονικό αφήγημα της γυναικείας δύναμης. Όλα δίνουν μια ξεχωριστή ένταση στην οικουμενική φωνή των γυναικών που αγωνίζεται να ακουστεί ολοένα και πιο δυνατά.Δυναμικές, εμπνευσμένες και ιδιαίτερα δημιουργικές οι γυναίκες κάθε εποχής εκτός από την κοινωνικοπολιτική ζωή πρωταγωνιστούν και στις επιχειρήσεις. Η εμβληματική Coco Chanel άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το 1910 χτίζοντας μια παγκόσμια αυτοκρατορία μόδας. Σε παρόμοια χνάρια η Florence Nightingale Graham, ή αλλιώς Elizabeth Arden, στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε δημιουργώντας μια επαναστατική κρέμα ομορφιάς και εξελίχθηκε στήνοντας έναν διεθνή κολοσσό καλλυντικών. H Muriel Siebert υπήρξε ένας πραγματικός θρύλος του επιχειρείν αφού ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο χρηματιστήριο της Wall Street το 1967. Το τοπίο στη βιομηχανία εσωρούχων άλλαξε ριζικά η Sara Blakely, η οποία το 1998 έφτιαξε τη Spanx και λάνσαρε προϊόντα που σμίλευαν το σώμα κερδίζοντας την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα η Sheryl Sandberg, πολύπειρο στέλεχος στον τομέα της τεχνολογίας, είναι η πρώτη γυναίκα που εξελέγη μέλος του ΔΣ του Facebook (2012).Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δεκάδες διάσημες προσωπικότητες που μαζί με τις χιλιάδες ξεχωριστές γυναίκες της καθημερινότητας αποτελούν παραδείγματα δραστήριων εργαζόμενων γυναικών. Όλες αυτές οι γυναίκες όχι μόνο ενέπνεαν, εμπνέουν και θα εμπνέουν τον θαυμασμό μας αλλά χρειάζονται και υποστήριξη σε κάθε επίπεδο.στηρίζει έμπρακτα και με ποικίλες δράσεις τις γυναίκες που εργάζονται στον Όμιλο και αποτελούν το 52% του συνόλου των εργαζομένων του. Έτσι φέτος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ο Όμιλος αφιερώνει ολόκληρο το μήνα Μάρτιο στις γυναίκες του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, περισσότερες από 40 γυναίκες από όλες τις εταιρείες του Ομίλου σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής του, φωτογραφήθηκαν φορώντας το πιο όμορφο χαμόγελό τους και μίλησαν για τα γυναικεία πρότυπα, για τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή και για όσα τις κάνουν περήφανες. Οι φωτογραφίες και οι απόψεις τους δημοσιοποιήθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους, μέσα από μία σειρά αναρτήσεων στο εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας.Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία της Διευθύντριας Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, Λήδας Φουρλή, και με συντονίστρια τη δημοσιογράφο, Νίκη Λυμπεράκη, πραγματοποιήθηκαν live συζητήσεις με τρεις δυναμικές γυναίκες. Μέσα από αυτό το διάλογο αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης.Πιο αναλυτικά, η Χριστίνα Καράμπελα, Αντιπρόεδρος Actionaid Ελλάς, αναφέρθηκε στη σημασία του εθελοντισμού και στη θέση της γυναίκας στον Δυτικό κόσμο αλλά και σε χώρες με διαφορετική κουλτούρα. Η Φρόσω Τζιντζηροπούλου, Ψυχολόγος Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» μίλησε για τη δύναμη που έχουν οι γυναίκες, καθώς και για τη γυναικεία ενδυνάμωση μέσω της αλληλοϋποστήριξης. Η Βανέσα Αρχοντίδου, Founder-ΑWomanCanBe.org, Alpinist & Motivational Speaker ı EU Climate Pact Ambassador, αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να θέτουν στόχους τόσο προσωπικούς, όσο και επαγγελματικούς και να τους κυνηγάνε όσο δύσκολοι και αν φαντάζουν.Για το 2022, οέχει σχεδιάσει μια σειρά δράσεων με όραμα τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο όλοι θα νιώθουν ότι ανήκουν και ότι μπορούν να αναπτυχθούν.Σύστημα Mentoring για τις γυναίκες, σειρά σεμιναρίωνγια την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των γυναικών, πρόγραμμα για την υποστήριξη των νέων μαμάδων που γυρνάνε στην εργασία και οργάνωση δικτύων (networking) μέσα στον Όμιλο για την αλληλοϋποστήριξη γυναικών με παρόμοια ενδιαφέροντα είναι οι ενέργειες που ετοιμάζονται από τον Όμιλο.Στοχευμένα σεμινάρια για την ενδυνάμωση των γυναικών του Ομίλου, όπως το “I am Remarkable” της GOOGLE, ομιλίες που απευθύνονται σε γυναίκες (π.χ. για τον καρκίνο του Μαστού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ) και παροχή δωρεάν μαστογραφιών στο πλαίσιο της Ημέρας Γυναίκας είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα ο Όμιλος FOURLIS για τις εργαζόμενές του.Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο, στηρίζει τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ- (Συμμετοχή στους Αγώνες Race for the Cure / Δωρεές στον Οργανισμό). Ακόμα, η ΙΚΕΑ, του, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και διαμόρφωση του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος τρέχει το INTERSPORT WOMANISM (), ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την ανάδειξη των ιστοριών υπέροχων γυναικών.