Τουρισμός: Έσπασαν το φράγμα των 23 δισ. ευρώ για πρώτη φορά οι εισπράξεις στο 11μηνο
Εντυπωσιακός ο Νοέμβριος με άνοδο κατά 27,7% στις εισπράξεις και +9,7% στις αφίξεις
Το όριο των 23 δισ. ευρώ για πρώτη φορά και μάλιστα από τα νούμερα του εντεκαμήνου έσπασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025, σχεδόν 2 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Η επιμήκυνση της σεζόν στα άκρα, εκτός της υψηλής σεζόν της θερινής περιόδου, που συνεχίστηκε ως τάση και μέσα στο 2025 -έχοντας ξεκινήσει πιο έντονα από το 2024- σε συνδυασμό και με τα αυξημένα νούμερα του τουρισμού της πρωτεύουσας, έφερε ισχυρές επιδόσεις μέσα στο Νοέμβριο, ο οποίος παρουσίασε εντυπωσιακά έσοδα, στα 726 εκατ. ευρώ, με άνοδο κατά 27,7%.
Ειδικότερα, με βάση τα πρώτα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου του 2025 (μαζί με την κρουαζιέρα) καταγράφουν άνοδο κατά 8,9% σε σύγκριση με τα 21,12 δισ. ευρώ του εντεκαμήνου του 2024 οπότε οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν επίσης διαμορφωθεί σε επίπεδα-ρεκόρ. Αντίστοιχα, το εντεκάμηνο του 2023 τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί στα 20,27 δισ. ευρώ.
Φέτος στο εντεκάμηνο καταγράφεται και αύξηση της δαπάνης αν ληφθεί υπόψη ότι σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν σε μικρότερο ποσοστό κατά 4,6% έναντι του 8,9% των εισπράξεων. Επιπλέον, πολύ υψηλές είναι φέτος και οι επιδόσεις στην κρουαζιέρα, έχοντας ξεπεράσει τα 1,2 δισ. ευρώ.
Πολύ ισχυρός ήταν ο μήνας Νοέμβριος για τον ελληνικό τουρισμό, με εισπράξεις, όπως προαναφέρθηκε πάνω από 726 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 569 εκατ. ευρώ του Νοεμβρίου του 2024 και τα 427 εκατ. ευρώ του Νοεμβρίου του 2023. Εστω κι αν ένα μέρος οφείλεται στις αυξημένες τιμές λόγω πληθωριστικών πιέσεων (σ.σ. ενδεικτικά οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παραμένουν στην κατηγορία των μεγαλύτερων αυξήσεων σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), γεγονός είναι ότι και στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες ήταν αυξημένες το Νοέμβριο του 2025, αφού σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% έναντι του 27,7% των εισπράξεων.
