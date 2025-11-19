Οι Financial Times αναδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό στην Ευρώπη

Εκτενές αφιέρωμα της εφημερίδας παρουσιάζει την πόλη ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, με έμφαση στη σύγχρονη ταυτότητά της και τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες