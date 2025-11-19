Οι Financial Times αναδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό στην Ευρώπη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεσσαλονίκη Financial Times

Οι Financial Times αναδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό στην Ευρώπη

Εκτενές αφιέρωμα της εφημερίδας παρουσιάζει την πόλη ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, με έμφαση στη σύγχρονη ταυτότητά της και τις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες

Οι Financial Times αναδεικνύουν τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό στην Ευρώπη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς η βρετανική εφημερίδα Financial Times (FT Weekend, US edition) δημοσιεύει εκτενές αφιέρωμα που την παρουσιάζει ως έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για φθινοπωρινές αποδράσεις.

Στο άρθρο με τίτλο “Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks”, η δημοσιογράφος Lilah Raptopoulos, περιγράφει τη Θεσσαλονίκη ως μια «πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα» πόλη που συνδυάζει τη μακραίωνη ιστορία της με μια σύγχρονη, δημιουργική και γαστρονομικά πλούσια ταυτότητα.

Στο άρθρο η Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται και ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, με αναφορές στη γευστική της παράδοση, τις σύγχρονες κουζίνες, τις τοπικές αγορές και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή. Επιπλέον, τονίζονται οι εμπειρίες που προσφέρει η πόλη, από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία έως τα μικρά κουρεία, τα εργαστήρια και τις γκαλερί που συνθέτουν τον σύγχρονο καθημερινό της χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε:
«Η παρουσία της Θεσσαλονίκης στις σελίδες των Financial Times αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση. Ενισχύει την εικόνα της πόλης μας ως προορισμού με ιστορία, γεύση και αυθεντικότητα – χαρακτηριστικά που την κάνουν ξεχωριστή στην ευρωπαϊκή τουριστική σκηνή.»

Η συγκεκριμένη δημοσίευση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι Financial Times αριθμούν περίπου 21 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, ανάμεσά τους υψηλόβαθμα στελέχη, decision-makers και ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος. Σύμφωνα με την FT Global Reader Survey 2024/25, το 69% των αναγνωστών είναι διεθνείς επαγγελματίες ταξιδιώτες, το 56% λαμβάνει επιχειρηματικές αποφάσεις και το 75% εργάζεται σε διεθνείς εταιρείες — στοιχεία που αναδεικνύουν την αξία της προβολής.

Ειδήσεις σήμερα

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες

27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο

Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης