Νέα ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, γράφει ο γερμανόφωνος Τύπος
Ο γερμανόφωνος Τύπος σχολιάζει τα ελληνικά τουριστικά ρεκόρ, τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο και τις αμερικανικές κυρώσεις κατά αξιωματούχων της ΕΕ
Ο ανταποκριτής του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου (RND) στην Αθήνα, Γκερντ Χέλερ, γράφει για τα ρεκόρ που συνεχίζει να καταρρίπτει ο ελληνικός τουρισμός.
«Αν και λείπουν ακόμη από τις στατιστικές οι δύο τελευταίοι μήνες του έτους, φαίνεται πλέον αναμφισβήτητα πως ο ελληνικός τουρισμός έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους επισκέφθηκαν τη χώρα 35,26 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες. Ήταν σχεδόν όσοι και σε ολόκληρο το προηγούμενο έτος», με δύο μήνες να υπολείπονται.
Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος, «η άνθηση του ελληνικού τουρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στους Γερμανούς επισκέπτες, η οποίοι αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη εθνικότητα των επισκεπτών, με δεύτερους τους Βρετανούς». Και μάλιστα ο αριθμός των Γερμανών τουριστών παρουσιάζει τον πιο δυναμικό ρυθμό αύξησης.
«Το 2026 θα μπορούσε να είναι το τέταρτο συνεχόμενο έτος ρεκόρ για την Ελλάδα, με τους Γερμανούς να παίζουν και πάλι καθοριστικό ρόλο. Αυτό δείχνουν οι τάσεις κρατήσεων που δημοσίευσε η TUI. Η γερμανική ταξιδιωτική εταιρεία βλέπει την Ελλάδα ως τον κορυφαίο προορισμό στη γερμανική αγορά για τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026».
Σε όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί πάντως και το πρόβλημα υπερτουρισμού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως τονίζει το γερμανικό δημοσίευμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η Ελλάδα «θα μπορούσε έως το 2040 να υποδέχεται ετησίως περίπου 55 εκατομμύρια τουρίστες. Ήδη όμως ορισμένα τουριστικά hotspots όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Ρόδος φτάνουν στα όρια των δυνατοτήτων τους κατά την καλοκαιρινή high-season».
Με στόχο τη συνέχιση της τουριστικής ανάπτυξης σε ένα κάπως βιώσιμο πλαίσιο οι ειδικοί προτείνουν «την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν» αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών και σε άλλους ελληνικούς προορισμούς, πέραν των δημοφιλών νησιών και «ιδίως στην ηπειρωτική χώρα».
Την ίδια στιγμή στα τουριστικά ρεκόρ συμβάλλουν ολοένα περισσότερο και οι τουρίστες από τις ΗΠΑ αλλά και την Ινδία, χάρη και στις νέες αεροπορικές συνδέσεις. «Η επιβατική κίνηση μεταξύ ΗΠΑ και Αθήνας αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά 15% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους», όπως παρατηρεί το γερμανικό δίκτυο, ενώ «κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους παρουσιάστηκε αύξηση κατά 26,5% και στον αριθμό των επιβατών σε συνδέσεις με την Ινδία, παρ' ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών». Πιθανώς αυτός είναι και ένας από τους λόγους που «από τον Ιανουάριο η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo θα εντάξει στο πρόγραμμά της έξι εβδομαδιαίες πτήσεις από το Δελχί και τη Βομβάη προς την Αθήνα. Από τον Μάρτιο και η Aegean Airlines σκοπεύει να πραγματοποιεί πτήσεις από την Αθήνα για τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ινδίας πολλές φορές την εβδομάδα».
«Ημέρα της μαρμότας ή ημέρα των αποφάσεων;», διερωτάται η αυστριακή Der Standard για τη νέα διμερή συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση και αυτές οι συνομιλίες «θα διεξαχθούν χωρίς τον βασικό παράγοντα. Διότι, ακόμα κι αν η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πειστικά ως ο διαπραγματευτικός "αντίπαλος” του Κιέβου, τυπικώς οι δύο παραμένουν σύμμαχοι και ο αντίπαλος με τον οποίο πρέπει να υπάρξει συμφωνία για την ειρήνη είναι η Ρωσία».
Κατά το αυστριακό μέσο είναι επιπλέον «απογοητευτικό» το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Και το σημαντικότερο είναι ότι ουσιαστικά συζητείται «χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών και τι θα πρέπει να κάνουν στη συνέχεια οι ίδιοι Ευρωπαίοι, από την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, μέχρι τις στρατιωτικές αποστολές για εγγυήσεις ασφαλείας ή ακόμα και την εσπευσμένη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ».
Το περασμένο έτος η Ευρώπη εντατικοποίησε τον εξοπλισμό της, αλλά παράλληλα «έχασε τον χρόνο για να προχωρήσει στην υλοποίηση δικών της πρωτοβουλιών ασφαλείας. Το ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν θέλει τώρα να μιλήσει με τον Πούτιν μπορεί να αξιολογηθεί είτε ως θετικό είτε ως αρνητικό, σε κάθε περίπτωση όμως η συζήτηση ξεκινά μάλλον αργά. Έτσι, η Ευρώπη συνεχίζει να παρακολουθεί αδύναμη», καταλήγει η Der Standard.
Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ με την Ευρώπη παρατηρητήΣυνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα. Η επίσκεψη Ζελένσκι ενδέχεται να επιδράσει στην πορεία των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό, με την Ευρώπη πάντως να είναι εν προκειμένω απλώς παρατηρητής των εξελίξεων.
SZ: Πρόβλημα λογοκρισίας έχουν οι ΗΠΑ, όχι η ΕυρώπηΗ Süddeutsche Zeitung σχολιάζει από την πλευρά της τις κυρώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σε βάρος πέντε Ευρωπαίων αξιωματούχων, μεταξύ αυτών και του πρώην Επιτρόπου της ΕΕ, Τιερί Μπρετόν, αναφορικά με την αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.
«Υπάρχουν καλοί λόγοι να μην δίνεται απάντηση σε κάθε πρόκληση. Όποιος κάνει θέμα τις δηλώσεις του Τραμπ, τους δίνει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Όμως ισχύει και το αντίθετο: όποιος δεν το κάνει, συμβάλλει στην κανονικοποίησή τους. Το γεγονός ότι θεμελιώδεις αρχές μιας φιλελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας, όπως η ελευθερία του Τύπου, υπονομεύονται συστηματικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ίσως αποτελέσει τη σοβαρότερη και πιο μακροπρόθεσμη ζημιά της θητείας Τραμπ.
Πλέον οι ΗΠΑ επιβάλλουν απαγορεύσεις εισόδου σε Ευρωπαίους πολίτες που αγωνίζονται κατά του διαδικτυακού μίσους […] Το επιχείρημα είναι ότι οι Ευρωπαίοι περιορίζουν την ελευθερία του λόγου. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απορρίπτουν την κατηγορία και παράλληλα στην Ευρώπη επικρατεί επισήμως σιγή για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, στο όνομα των καλών σχέσεων. Ήρθε όμως η ώρα να ειπωθούν τα πράγματα με το όνομά τους: οι ΗΠΑ είναι εκείνες που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης. Και αυτό θα πρέπει να έχει συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η χώρα», αναφέρει τέλος η SZ.
dw
