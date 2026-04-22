Ισχυρό τουριστικό ενδιαφέρον των Βραζιλιάνων τουριστών για τους ελληνικούς προορισμούς στη WTM Latin America 2026

Τη δυναμική της βραζιλιάνικης τουριστικής αγοράς και το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της για τους ελληνικούς προορισμούς επιβεβαίωσε η δυναμική παρουσία του προγράμματος Golden Gate Interconnections, Connecting With the Best της New York Tourism Advisory Group στη διεθνή τουριστική έκθεση WTM Latin America. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Σάο Πάολο από τις 14 έως τις 16 Απριλίου 2026.Σε μια αγορά 52 δισ. δολαρίων όπου οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο ποιοτικές και αυθεντικές εμπειρίες, το ελληνικό τουριστικό προϊόν —και ειδικά τα νησιά— αναδεικνύεται σε κορυφαία επιλογή, γεγονός που αποτυπώθηκε στη φετινή διοργάνωση μέσα από την αυξημένη επισκεψιμότητα στο περίπτερο και τις στρατηγικές επαφές του επικεφαλής του προγράμματος με κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες του τουρισμού της Βραζιλίας.Η ομάδα του προγράμματος Golden Gate Interconnections, Connecting With the Best της New York Tourism Advisory Group, με επικεφαλής τον Ambassador Mykonos Promo – HACC New York, Mykonos based κ. Κώστα Σκαγιά, συμμετείχε στη συγκεκριμένη έκθεση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προβάλλοντας και προωθώντας τα μέλη της τόσο σε μεμονωμένους επισκέπτες όσο και σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου.Σε συνεργασία με το πολύτιμο μέλος του, που στηρίζει το πρόγραμμα με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια, την TourGreece DMC, προώθησαν τους ελληνικούς προορισμούς σε πάνω από 3.000 επισκέπτες ενώ παράλληλα, πραγματοποίησαν σημαντικές επαφές με θεσμικούς παράγοντες του κλάδου της χώρας.Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του προγράμματος, κ. Κώστας Σκαγιάς είχε σημαντικές επαφές με τον Γραμματέα τουρισμού του Σάο Πάολο, κ. Γκουστάβο Λόπες και την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Βραζιλίας, κα. Άννα Καρίνα Μπουένο Ρεϊνάλες, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Mykonos Experience Night στο εστιατόριο Myk στο Σάο Πάολο, στις 15 Απριλίου 2026. Μαζί τους συζήτησε την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος από την Βραζιλία προς τους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς και τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας.Η WTM Latin America αποτελεί το κορυφαίο τουριστικό γεγονός για τη Βραζιλία και την ευρύτερη Λατινική Αμερική, με επισκεψιμότητα, που ξεπερνά τα 30.000 άτομα και με εκατοντάδες εκθέτες από όλο τον κόσμο. Αποτελεί το κομβικό Β2Β γεγονός για τον τουρισμό της Λατινικής Αμερικής ενώ για τα μέλη του προγράμματος Golden Gate Interconnections, Connecting With the Best λειτουργεί ήδη ως στοχευμένο εργαλείο προβολής και επιχειρηματικών επαφών.Η συνολική ταξιδιωτική αγορά της Λατινικής Αμερικής αποτιμάται περίπου στα 52,18 δισ. δολάρια το 2025. Οι προβλέψεις μιλούν για ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 5,41% έως το 2033, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου των λαών στις χώρες αυτές. Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι το ΑΕΠ της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής θα αυξηθεί κατά περίπου 2,3% το 2026 και 2,6% το 2027, κάτι που ενισχύει τη διαθέσιμη δαπάνη για διεθνή ταξίδια μεσοπρόθεσμα. Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα για την αγορά της Νότιας Αμερικής δείχνει ότι οι ταξιδιώτες γίνονται πιο «περιπετειώδεις», ψηφιακά ώριμοι και προσανατολισμένοι σε ποιοτικές, αυθεντικές εμπειρίες (γαστρονομία, φύση, πολιτισμός, wellness), κάτι που ευθυγραμμίζεται ιδιαίτερα με το ελληνικό τουριστικό προϊόν και ειδικά με τα ελληνικά νησιά. Το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των Βραζιλιάνων τουριστών για την Ελλάδα αποτελεί “καρπό” των στοχευμένων ενεργειών προώθησης που υλοποιούνται με συνέπεια στην αγορά της Λατινικής Αμερικής ήδη από το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι η στόχευση της βραζιλιάνικης αγοράς για το Νότιο Αιγαίο ξεκίνησε επίσημα το 2018, μέσα από την αδελφοποίηση της Περιφέρειας με την Πολιτεία της Σάντα Καταρίνα (Φλοριανόπολη). Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε μία καθοριστική πρωτοβουλία εξωστρέφειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην οποία ο επικεφαλής του προγράμματος, κ. Κώστας Σκαγιάς είχε ενεργό ρόλο και συμμετοχή. Από τότε μέχρι σήμερα, η ομάδα του προγράμματος Golden Gate Interconnections, Connecting With the Best επενδύει συστηματικά στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, αναβαθμίζοντας διαρκώς την παρουσία και την τουριστική προβολή των ελληνικών προορισμών.