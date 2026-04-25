Κοινωνικός τουρισμός 2026: Σήμερα η σειρά για ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9, πώς να εξασφαλίσετε μία από τις 300.000 επιταγές

Αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ - Μέχρι 10 Μαΐου η προθεσμία





Αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ.







Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση,



Αν ανήκετε στη σημερινή ομάδα προτεραιότητας, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία από τις 300.000 επιταγές που προσφέρουν σημαντική οικονομική βοήθεια για τις διακοπές σας, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.







Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:



-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026



-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026



-Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026



Οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη μέσω της πλατφόρμας



Σήμερα, Σάββατο 25/4/2026, η σκυτάλη των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ περνά στους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7, 8 και 9.Αύριο η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ.Με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ και τις παροχές να ξεκινούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά (στις 18 Μαΐου), το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη παρά τα αρχικά τεχνικά ζητήματα της πλατφόρμας.Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ΕΔΩ Αν ανήκετε στη σημερινή ομάδα προτεραιότητας, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία από τις 300.000 επιταγές που προσφέρουν σημαντική οικονομική βοήθεια για τις διακοπές σας, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει 13 μήνες, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, συγκεντρώνοντας ήδη μεγάλο ενδιαφέρον.Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026-Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026Οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη μέσω της πλατφόρμας gov.gr και το ενδιαφέρον των πολιτών να είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027» είναι οι ακόλουθοι:



- Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.



- Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποιαδήποτε στιγμή στο χρονικό διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.



- Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών.



Τα εισοδηματικά κριτήρια Βασική προϋπόθεση για να μην «κοπεί» η αίτηση είναι οι εν δυνάμει δικαιούχοι να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί. Συγκεκριμένα:



- Εισόδημα έως 16.000 ευρώ (άγαμοι)

- Εισόδημα έως 24.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

- Εισόδημα έως 29.000 ευρώ (μονογονεϊκές οικογένειες), με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.



Μαζί με τον δικαιούχο μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη της οικογένειάς του: σύζυγος, παιδιά από 5 έως 18 ετών, αλλά και μεγαλύτερα τέκνα εφόσον είναι προστατευόμενα ή έχουν αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για συνοδούς ατόμων με αναπηρία.