Αισιόδοξα τα μηνύματα για την τρέχουσα τουριστική περίοδο: Τι αλλάζει στις ταξιδιωτικές συνήθειες

Για το 2026, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού, ότι η χρονιά ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Τον Ιανουάριο καταγράφηκε θεαματική αύξηση στις εισπράξεις της τάξης του 58%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, και 33% στις αφίξεις. Τον Φεβρουάριο, όπως και τον Μάρτιο, καταγράφηκε νέα αύξηση της κίνησης από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων προορισμών. Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές είναι ενθαρρυντικά. «Είναι κάτι που εισπράξαμε και στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου στις αρχές Μαρτίου, όταν ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Νέες αεροπορικές συνδέσεις και αυξημένο ενδιαφέρον για περισσότερους ελληνικούς προορισμούς δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί μία ισχυρή δυναμική» ανέφερε η κυρία







Η γεωπολιτική αστάθεια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, οι οποίοι αν και διατηρούν ισχυρή την επιθυμία για αποδράσεις, στρέφονται πλέον σε πιο ασφαλείς προορισμούς, κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και αυστηρότερο οικονομικό προγραμματισμό. Σύμφωνα με την κυλιόμενη έρευνα της European Travel Commission (ETC), το 82% των Ευρωπαίων προτίθεται να ταξιδέψει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, με τη συντριπτική πλειοψηφία του 65% να επιλέγει ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ μόλις το 9% σχεδιάζει εξορμήσεις σε άλλες ηπείρους.



Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και πολυδιάστατου προορισμού. Σύμφωνα με όσα επεσήμανε πρόσφατα σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ηπαρά τις προκλήσεις, ηδιατηρεί ισχυρή θέση ως ασφαλής προορισμός, με τον τουρισμό της να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα.Για το 2026, τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν, σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού, ότι η χρονιά ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. Τον Ιανουάριο καταγράφηκε θεαματική αύξηση στις εισπράξεις της τάξης του 58%, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, και 33% στις αφίξεις. Τον Φεβρουάριο, όπως και τον Μάρτιο, καταγράφηκε νέα αύξηση της κίνησης από το εξωτερικό στα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων προορισμών. Ταυτόχρονα, τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές είναι ενθαρρυντικά. «Είναι κάτι που εισπράξαμε και στη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου στις αρχές Μαρτίου, όταν ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος.και αυξημένο ενδιαφέρον για περισσότερους ελληνικούς προορισμούς δείχνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί μία ισχυρή δυναμική» ανέφερε η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική διεύρυνσης των αγορών-στόχων περιλαμβάνει τόσο τη διατήρηση των παραδοσιακά ισχυρών αγορών όσο και την ενίσχυση της παρουσίας σε νέες και αναδυόμενες. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις αγορές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδά), αλλά και στην Ινδία, με την οποία η απευθείας αεροπορική σύνδεση δημιουργεί νέα δεδομένα. Παράλληλα, μας ενδιαφέρουν αγορές όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Μέση Ανατολή. Η στρατηγική μας δεν περιορίζεται μόνο στη διαφημιστική προβολή. Περιλαμβάνει προγράμματα συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις και συνεργασίες με μέσα και δίκτυα που επηρεάζουν τη διεθνή κοινή γνώμη» τόνισε η υπουργός Τουρισμού.Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από τουρισμό στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026 ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 70,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 1.006,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 74,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 477,5 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 70%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 516,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 407,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 68,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκαν στα 69,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 76,8% και διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 41,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 55,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 173,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 92,5 εκατ. ευρώ.Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,5% και διαμορφώθηκε σε 2.129,5 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.537,5 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 19,0%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 83,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.106,2 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 49,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 28,6% και διαμορφώθηκε σε 1.023,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 37,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 129,5%.Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 174,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία που αυξήθηκε κατά 41,5% και διαμορφώθηκε σε 54,8 χιλ. ταξιδιώτες. 'Ανοδο κατά 3,6% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 83,7 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 56,7% και διαμορφώθηκε σε 164,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9,8% σε 98,1 χιλ. ταξιδιώτες.έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, οι οποίοι αν και διατηρούν ισχυρή την επιθυμία για αποδράσεις, στρέφονται πλέον σε πιο ασφαλείς προορισμούς, κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και αυστηρότερο οικονομικό προγραμματισμό. Σύμφωνα με την κυλιόμενη έρευνα τηςτο 82% των Ευρωπαίων προτίθεται να ταξιδέψει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, με τη συντριπτική πλειοψηφία του 65% να επιλέγει ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ μόλις το 9% σχεδιάζει εξορμήσεις σε άλλες ηπείρους.Η Νότια Ευρώπη και η Μεσόγειος παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων, καθώς το 59% των ερωτηθέντων σκοπεύει να τις επισκεφθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση 17 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2025. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για την Ανατολική Ευρώπη υποχωρεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τάση είναι η αναζήτηση της ηρεμίας, με το 51% να επιλέγει πλέον λιγότερο δημοφιλείς και πιο ήσυχους προορισμούς. Οι παραδοσιακά ισχυροί μήνες Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους, με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να ακολουθούν.Οικονομικά, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πολύ πιο συγκρατημένοι. Το 39% προγραμματίζει ένα μόνο ταξίδι και ένα αντίστοιχο 39% σχεδιάζει δύο, σημειώνοντας άνοδο 12 ποσοστιαίων μονάδων στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Αντίθετα, η πρόθεση για τρία ή περισσότερα ταξίδια μειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες λόγω του αυξημένου κόστους ζωής. Αυτή η οικονομική πίεση αντανακλάται και στον προϋπολογισμό, καθώς οι περισσότεροι πλέον σκοπεύουν να δαπανήσουν από 501 έως 1.000 ευρώ, μια δραστική μείωση σε σύγκριση με το περυσινό εύρος των 1.501 έως 2.500 ευρώ.Η διάρκεια τωνσυρρικνώνεται επίσης, με τις 4 έως 6 διανυκτερεύσεις να αποτελούν πλέον την κύρια επιλογή, εκτοπίζοντας τις μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές των 7 έως 12 ημερών που κυριαρχούσαν πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τον σκοπό του ταξιδιού, τα ταξίδια αναψυχής κερδίζουν έδαφος έναντι των επαγγελματικών ή των οικογενειακών επισκέψεων. Τέλος, αν και το αεροπλάνο παραμένει το βασικό μέσο μεταφοράς, παρατηρείται ενίσχυση της χρήσης του αυτοκινήτου, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερο έλεγχο των εξόδων μετακίνησης.

Το 85% των ταξιδιωτών όλων των ηλικιών παγκοσμίως και το 84% των Ελλήνων θεωρεί τα πιο βιώσιμα ταξίδια σημαντικά ή πολύ σημαντικά. Αλλά ενώ οι νεότερες γενιές εκφράζουν ισχυρότερες προθέσεις βιωσιμότητας, στην πράξη αναλαμβάνουν λιγότερη δράση. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνέπεια, υιοθετώντας πιο συγκεκριμένες και ουσιαστικές βιώσιμες συμπεριφορές. Αυτό το ένα γενεακό παράδοξο προκύπτει από την 11η Έκθεση της Booking.com σχετικά με τις στάσεις και την κατανόηση των ταξιδιωτών απέναντι στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ταξιδιών, η οποία πραγματοποιήθηκε με στοιχεία από 32.500 ταξιδιώτες σε 35 αγορές παγκοσμίως.



Παρότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (47%) της γενιάς των Baby Boomers (61+), δηλώνει ότι θέλει να ταξιδέψει με πιο βιώσιμο τρόπο τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 60% της γενιάς Χ (45-60), το 71% της γενιάς των Millennials (29-44) και το 75% της γενιάς Ζ (18-28), η έρευνα δείχνει ότι στην πράξη η εικόνα είναι διαφορετική. Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες φαίνεται πως μετατρέπουν πιο συχνά τις προθέσεις τους σε πράξεις, αποδεικνύοντας ότι οι ενέργειες τελικά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα λόγια. Από όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν με πιο βιώσιμο τρόπο κατά το επόμενο έτος, τα δύο τρίτα των Baby Boomers (67%) δηλώνουν ότι θα μειώσουν τα γενικά απορρίμματα ενώ ταξιδεύουν, σε σύγκριση με το 56% της γενιάς Χ, το 52% των Millennials και λιγότερο από το ήμισυ της γενιάς Ζ (48%).Το 60% των Baby Boomers σκοπεύει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας (π.χ. κλείνοντας τον κλιματισμό και τα φώτα στο δωμάτιό τους όταν δεν βρίσκονται εκεί), σε σύγκριση με το 51% της γενιάς Χ, το 46% των Millennials και το 42% της γενιάς Ζ. Ποσοστό 59% των Baby Boomers δηλώνουν ότι θα ψωνίζουν περισσότερο σε τοπικά, ανεξάρτητα καταστήματα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους, σε σύγκριση με το 50% της γενιάς Χ, το 44% των Millennials και το 42% της γενιάς Ζ.



Παρόλο που οι γενιές μπορεί να διαφέρουν ως προς το τι λένε και το τι κάνουν, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις ταξιδιωτικές επιλογές και τον προγραμματισμό ταξιδιών, καθιστώντας τα σημαντικούς παράγοντες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ταξιδιωτών (74%) δηλώνουν ότι λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων τόσο κατά την επιλογή προορισμού όσο και της χρονικής περιόδου του ταξιδιού, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 66%.Παράλληλα, διεθνώς το 68% αναφέρει ότι αποφεύγει συνειδητά προορισμούς που είναι γνωστοί για ακραία καιρικά φαινόμενα, με το ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 65%, ενώ το 55% παγκοσμίως δηλώνει ότι τα φαινόμενα αυτά προκαλούν άγχος κατά την κράτηση ταξιδιού, ποσοστό που στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 50%. Το 55% διεθνώς θεωρεί ότι τα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα καθιστούν δύσκολο να αποφασίσει πότε θα ταξιδέψει, έναντι 52% στην Ελλάδα.



Σχεδόν το ένα τρίτο των ταξιδιωτών παγκοσμίως (31%) ανέφερε ότι τα ταξιδιωτικά του σχέδια ακυρώθηκαν ή άλλαξαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, καταιγίδες, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.), ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 17%. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς διεθνώς (55%) δηλώνουν ότι ορισμένοι προορισμοί έχουν πλέον υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες για να τους επισκεφθούν, με το ποσοστό στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο 49%, ενώ το 52% παγκοσμίως αναφέρει ότι έχει αφαιρέσει προορισμούς από τη λίστα επιθυμιών του λόγω ειδήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές, έναντι 43% στην Ελλάδα.