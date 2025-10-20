Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ταξίδι στην Ευρώπη: 5 οικονομικοί city break προορισμoί
Ανακαλύπτοντας 5 από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης για μία ποιοτική και προσιτή ολιγοήμερη απόδραση
Τι είναι αυτό που κάνει έναν ευρωπαϊκό προορισμό πραγματικά προσιτό για μία αξέχαστη city break απόδραση; Οι καθοριστικοί παράγοντες είναι αρκετοί και σίγουρα αυτό που παίζει ρόλο δεν είναι μόνο το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.
Το πόσο εύκολο είναι να δείτε την πόλη μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, η εγγύτητα του κάθε προορισμού με το αεροδρόμιο, το κόστος της διαμονής και των μετακινήσεων και, σίγουρα, το φαγητό είναι οι βασικοί παράγοντες που κάνουν μία ευρωπαϊκή πόλη ιδανική επιλογή για μία ολιγοήμερη απόδραση με αστικό αέρα.
Έπειτα υπάρχουν και τα «κρυφά» πλεονεκτήματα που αρκετοί δεν συνειδητοποιούμε από την αρχή. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ένα αρκετά συμπυκνωμένο, αλλά την ίδια στιγμή πραγματικά πολύ όμορφο, ιστορικό κέντρο πράγμα που σημαίνει ότι είναι άκρως απολαυστικό και εύκολο το περπάτημα στους πλακόστρωτους, γραφικούς δρόμους της. Άλλωστε, όλες οι πόλεις φαίνονται διαφορετικές όταν της ανακαλύπτουμε με τα πόδια και, όταν υπάρχει η δυνατότητα και οι αντοχές, αυτή είναι οπωσδήποτε η καλύτερη επιλογή μετακίνησης σε κάθε ταξίδι μας. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα χωρίς εισιτήριο που μπορείτε να ανακαλύψετε με δωρεάν είσοδο, ενώ συχνά η πτώση στην αξία ενός νομίσματος μπορεί να κάνει το ταξίδι για όσους κινούνται με ευρώ ακόμα πιο οικονομικό.
Κρακοβία, Πολωνία
Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλης της Πολωνίας είναι ένας ιδανικός προορισμός για ένα πραγματικά οικονομικό city break, ειδικά τώρα που ο καιρός είναι ακόμα σχετικά ζεστός.
Αν έχετε περισσότερες ημέρες επισκεφθείτε τo Άουσβιτς, ένα από τα πιο μαρτυρικά μέρη ολόκληρου του πλανήτη. Μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο από το κέντρο της Κρακοβίας με προορισμό το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα μπορεί να αποδειχθεί και μία ξενάγηση στα περίφημα αλατωρυχεία Wieliczka παρήγαγαν επιτραπέζιο αλάτι από τον 13ο αιώνα μέχρι και το 2007, έχοντας υπάρξει ένα από τα παλαιότερα εν ενεργεία αλατωρυχεία του κόσμου.
Για οικονομική, αλλά άκρως αριστοκρατική, διαμονή στην Κρακοβία ρίξτε μία ματιά στο Grand Hotel στην καρδιά της Παλιάς Πόλης όπου θα μείνετε σε δωμάτια με αρχοντική διακόσμηση, θα δοκιμάσετε εκπληκτικό πρωινό και θα απολαύσετε βιεννέζικο καφέ χωρίς να πληρώσετε πολλά.
Βαρκελώνη, Ισπανία
Βαρκελώνη, Ισπανία
Υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να ταξιδέψει κανείς στη Βαρκελώνη, την πιο κεφάτη, διασκεδαστική και μποέμ πόλη ολόκληρης της Ευρώπης. Η πρωτεύουσα της Καταλονίας είναι ένας τόπος βαθιά καλλιτεχνικός με όλο το κέντρο της, απ’ άκρη σ’ άκρη, να αποτελεί από μόνο του ένα φανταστικό αξιοθέατο, γεμάτο μερικά από τα πιο συναρπαστικά κτήρια που θα αντικρύσετε ποτέ.
Από την ημιτελή Σαγράδα Φαμίλια και το πολύχρωμο πάρκο Güell μέχρι την κομψότατη Casa Batlló θα πάρετε μία καλή ιδέα της μεγαλοφυίας και του εκπληκτικού ταλέντου του Αντόντιο Γκαουντί, του αρχιτέκτονα που έμελλε να συνδέσει το όνομα του με τη Βαρκελώνη όσο κανείς και τίποτα άλλο. Και έπειτα θα επισκεφθείτε τα σπουδαία μουσεία: το Ίδρυμα Joan Miró, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του σπουδαίου εικαστικού, το Μουσείο Picasso, το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλονίας και το Μουσείο Dalí.
Τα απογεύματα θα κάνετε βόλτα στον εμπορικό πεζόδρομο La Rampla, έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους στην Ευρώπη ή στην υπέροχη συνοικία Eixample, όπου θα βρείτε και μερικές πολύ καλές επιλογές διαμονής, πάντα με βάση τη σχέση ποιότητας και τιμής. Μάλιστα σε αρκετά από τα ξενοδοχεία του Eixample υπάρχει ακόμα και πισίνα στον τελευταίο όροφο.
Αρκετά οικονομικό είναι και το φαγητό, παρά το γεγονός ότι στη Βαρκελώνη υπάρχουν μερικά από τα καλύτερα και πιο διάσημα εστιατόρια στον πλανήτη, αφού δεν λείπουν οι νόστιμες και πλούσιες επιλογές σε παέγια και τάπας, τα οποία μπορείτε να απολαύσετε σε κάποια από τα ωραιότερα και πιο φινετσάτα μπιστρό σε κάθε σημείο της πόλης.
Μπρατισλάβα, Σλοβακία
Είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο οικονομικές πρωτεύουσες ολόκληρης της Ευρώπης. Στη Μπρατισλάβα τα πάντα είναι προσιτά. Από τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, το φαγητό, ακόμα και τα εισιτήρια στα σημαντικά αξιοθέατα.
Η Μπρατισλάβα είναι η μοναδική πρωτεύουσα ευρωπαϊκής χώρας που βρίσκεται σχεδόν πάνω στα σύνορα με κάποιο άλλο κράτος. Στα όρια με την Αυστρία, βαθιά παραδοσιακή και την ίδια στιγμή αρκετά κοσμοπολίτισσα, η πρωτεύουσα της Σλοβακίας καταφέρνει να συνδυάσει την ιστορία των Σλοβάκων με την αριστοκρατικότητα της Αυστρίας, την ατμόσφαιρα της Ουγγαρία και τον ρομαντικό της Τσεχίας.
Εκεί, στη σκιά των Καρπάθιων όρων, θα τριγυρίσετε σε πλακόστρωτα δρομάκια και μικρές πλατείες, θα πιείτε πεντανόστιμη, καυτή σοκολάτα, θα απολαύσετε ένα κονσέρτο από τη φημισμένη Σλοβάκικη Φιλαρμονική Ορχήστρα και θα επισκεφθείτε κάποια από τα πολυάριθμα μουσεία της πόλης, καθώς η Μπρατισλάβα είναι ένας τόπος με δυνατή παράδοση στις εικαστικές τέχνες, το θέατρο και τη μουσική.
Επιβάλλεται να επισκεφθείτε το κάστρο Πρέσμπουργκ, τόσο παραμυθένιο που μοιάζει λες και έχει βγει από ταινία της Disney. Χτίστηκε πάνω στον λόφο των μικρών Καρπάθιων στα τέλη του 9ου αιώνα μ.Χ. πάνω στα συντρίμμια ενός ρωμαϊκού οχυρού και αποτελεί το πιο δημοφιλές, ίσως, αξιοθέατο της Μπρατισλάβα. Αλλά και την πύλη του Αγίου Μιχαήλ, το πιο χαρακτηριστικό σημείο της Παλιά Πόλης, η οποία δεσπόζει πάνω από τις κορυφές όλων των άλλων κτηρίων στη Μπρατισλάβα. Και φυσικά τον πανέμορφο Δούναβη, το ωραιότερο, κατά πολλούς, ποτάμι της Ευρώπης.
Αν έχετε περισσότερες ημέρες στη διάθεση σας αξίζει να κάνετε μία μονοήμερη εκδρομή στη Βιέννη που απέχει μόλις 1μιση ώρα από το κέντρο της Μπρατισλάβα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε δει δύο καταπληκτικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στο πακέτο της μία.
Για μία πρωτότυπη και οικονομική διαμονή μπορείτε να εξετάσετε την επιλογή ενός μποτέλ, δηλαδή ενός ξενοδοχείου εν πλω. Υπάρχουν αρκετές επιλογές, αραγμένες στις όχθες του Δούναβη, κάτι ανάμεσα σε μικρό κρουαζιερόπλοιο και υδάτινο ξενοδοχείο, και αποτελούν μία πραγματικά προσιτή λύση διαμονής με ένα ξεχωριστό σλοβάκικο χαρακτήρα.
Λισαβόνα, Πορτογαλία
Αν ψάχνετε για έναν οικονομικό city break προορισμό στη δυτική Ευρώπη τότε η Λισαβόνα, ίσως, είναι η απάντηση. Σύμφωνα με τον πορτογαλικό μύθο, η υπέροχη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας ιδρύθηκε από τον ομηρικό Οδυσσέα κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης του για την Ιθάκη. Οι Πορτογάλοι πιστεύουν πως ο Οδυσσέας κατάφερε με το πλοίο του να ξεφύγει από τις Ηράκλειες Στήλες, δηλαδή το Γιβραλτάρ, και να φτάσει στις ακτές τις Λισαβόνας ιδρύοντας εκεί ένα λιμάνι. Εξού και η αρχική ονομασία της πόλης η οποία, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, ήταν Ulissipo, δηλαδή «το λιμάνι του Οδυσσέα».
Θα επισκεφθείτε την ιστορική συνοικία Alfama και θα δείτε τον καθεδρικό ναό της Λισαβόνας, τον εμβληματικό «Πύργο Belem», αλλά και το εκπληκτικό μοναστήρι «Jerónimos» και τα δύο μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Στη συνέχεια θα περπατήσετε στον παραλιακό πεζόδρομο της «Ribeira das Naus», θα επισκεφθείτε την ιστορική γειτονιά «Mouraria», το πανέμορφο παλάτι Pena, το εντυπωσιακό κτήμα «Quinta da Regaleira» και τους ολάνθιστους κήπους Monserrate και θα απολαύσετε πάρα πολύ νόστιμο φαγητό σε φοβερές τιμές. Τα πορτoγαλικά τάπας λέγονται petiscos και είναι απολαυστικά, πεντανόστιμα μικρά πιάτα που θα τα βρείτε παντού πραγματικά πολύ οικονομικά. Πολύ προσιτή είναι και η διαμονή στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όπου μπορείτε να μείνετε στα ξενοδοχεία στην καρδιά της πόλης με
Όσο για τις μετακινήσεις στο Λισαβόνα, αυτές είναι μία απόλυτα συναρπαστική εμπειρία από μόνες τους. Φυσικά, θα πάρετε το τραμ που κινείται πάνω στους παλιούς λιθόστρωτους δρόμους και είναι ένα από τα πιο γραφικά πράγματα που θα ζήσετε στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Υπάρχουν και γρήγορα τρένα που θα σας μεταφέρουν πολύ γρήγορα στις όμορφες παραλίες της παραθαλάσσιας πόλης Cascais, δυτικά της Λισαβόνας.
Πηγή: travel.gr
