Σκόπελος: Οι Γερμανοί ανακαλύπτουν τον πιο πράσινο «μυστικό» προορισμό της Ελλάδας για το 2026

Γραφικά χωριά με δαιδαλώδη σοκάκια, υπέροχες περιπατητικές διαδρομές, ονειρικά τοπία που σε μεταφέρουν στο μιούζικαλ του Mamma Mia, παραλίες που ξεπροβάλλουν από τα πευκοδάση και πολλά περισσότερα