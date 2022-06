Κορυφαία διάκριση για το ξενοδοχείο Athens Capital Hotel-MGallery Collection

Sebastian Bazin – CEO Accor Group (από τα δεξιά), Vincent Louis, Regional Vice President Premium Brands Southern Europe, Maude Bailey – CEO Accor Southern Europe

Tοανάμεσα σε όλα τατουκέρδισε το βραβείο τουπου ουσιαστικά αποτελεί έναν δείκτη απόδοσης της φήμης για το κάθε ξενοδοχείο και κατ΄επέκταση ένα σήμα επιτυχίας στην ανάδειξη της εμπειρίας των επισκεπτών του.Η εκδήλωση του ομίλου της Αccor για τη βράβευση των ξενοδοχείων της πραγματοποιήθηκε στηΓια το αθηναϊκό ξενοδοχείο η επιτυχία είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν ληφθεί υπόψη ότι στη Νότια Ευρώπησε χώρες όπως ηκ.α. Το βραβείο για λογαριασμό τουπαρέλαβαν οCEO Accor Group, η κ.CEO Accor Southern Europe και οRegional Vice President Premium Brands Southern Europe.Να σημειωθεί ότι ο κ.και η κ.είχαν παραβρεθεί πέρυσι και στα εγκαίνια του ξενοδοχείου που ανήκει στην ΛΑΜΨΑ Α.Ε. Ο κ.και η κα, Εκτελεστική Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τηςείχαν υποδεχθεί στην εκδήλωση των εγκαινίων προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από τον τομέα του τουρισμού.Τοαποτέλεσε το πρώτο ξενοδοχείο τηςn στη χώρα και το τρίτο ξενοδοχείο της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. στην καρδιά της πρωτεύουσας, μετά τηκαι τοστηνΈχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα στον κλάδο της φιλοξενίας, ο ιστορικός ξενοδοχειακός Όμιλος ΛΑΜΨΑ, που προσφέρει εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών διεθνούς επιπέδου, συνεργάζεται για δεύτερη φορά με την Accor, έπειτα από το Mercure Excelsior στο Βελιγράδι.Στεγασμένο σε ένα εντυπωσιακό κτίριο που χρονολογείται από το 1959, στην πιο ιστορική πλατεία της Αθήνας, τοCollection αποτελεί μέλος της οικογένειας τωντου Ομίλου Accor. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία των MGallery, το ξενοδοχείο εξασφαλίζει μια μοναδική εμπειρία high end φιλοξενίας, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία από τους τομείς της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης, της γαστρονομίας και της Τέχνης.Με 177 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, τρία εστιατόρια -το Galerie Café, το MFlavours και Mappemonde Restaurant, Bar & Lounge με 360 θέα στην πολη- και έργα Tέχνης σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών σχεδόν σε κάθε γωνιά του, τοανάγει τη ζεστή ελληνική φιλοξενία σε μια ανεπανάληπτη κοσμοπολίτικη εμπειρία.Στα ξενοδοχείαπαίρνουν ζωή οι πιο συναρπαστικές ιστορίες. Με περισσότερες από 100 εντυπωσιακές boutique μονάδες σε όλο τον κόσμο, κάθεέχει μια μοναδική ιστορία να αφηγηθεί, εμπνευσμένη από τον προορισμό που το φιλοξενεί. Από bespoke design και mixology που αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις, μέχρι ευεξία αφιερωμένη αποκλειστικά στο γυναικείο φύλο, στα ΜGallery οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει κάθε γωνιά του κόσμου. Κάθε επίσκεψη σε αυτά τα μοναδικής αισθητικής ξενοδοχεία αποτελεί πηγή έμπνευσης και προσφέρει ανεπανάληπτες εμπειρίες. Μερικές από τις πιο γνωστές μονάδες MGallery είναι τα Hotel Molitor Paris, INK Hotel Amsterdam, Queens Hotel Cheltenham στην Αγγλία, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, Hotel Lindrum Melbourne στην Αυστραλία, Muse Bangkok Langsuan στην Ταϊλάνδη, και Hotel des Arts Saigon στο Βιετνάμ. Η MGallery είναι μέλος της Accor, ηγέτιδας δύναμης στην ολιστική φιλοξενία (augmented hospitality) παγκοσμίως, η οποία προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε περισσότερες από 5.100 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 F&B venues σε 110 προορισμούς.ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως αποτελείται από περισσότερες από 5.100 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 F&B venues σε 110 χώρες. Ο Όμιλος διαθέτει ένα από τα πιο ποικίλα και πλήρως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα φιλοξενίας το οποίο περιλαμβάνει πολυτελή και premium brands, μεσαίας κλίμακας και οικονομικές προτάσεις, μοναδικά lifestyle concepts, venues ψυχαγωγίας και διασκέδασης, εστιατόρια και bars, branded ιδιωτικές κατοικίες, shared accommodation properties, υπηρεσίες concierge, co-working spaces και άλλα. Περισσότερα από 68 εκατ. μέλη επωφελούνται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταμοιβής ALL – Accor Live Limitless – το οποίο παρέχει ένα εύρος ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών. Μέσω του προγράμματος Planet 21 – Acting Here καθώς και των πρωτοβουλιών Accor Solidarity, RiiSE και ALL Heartist Fund ο Όμιλος είναι επικεντρωμένος στην ενίσχυση του θετικού αντίκτυπού του στην κοινωνία μέσω της επιχειρηματικής ηθικής, του υπεύθυνου τουρισμού, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της διάδρασης με την τοπική κοινότητα, της ποικιλομορφίας και της συμμετοχής. Η Accor SA, η οποία ιδρύθηκε το 1967, εδρεύει στη Γαλλία και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και στην αγορά OTC στις Ηνωμένες Πολιτείες., η πλέον ιστορική και εμβληματική εταιρεία ξενοδοχείων στην Ελλάδα, συμφερόντων της οικογένειας Α. Λασκαρίδη, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1947 και δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, έχοντας στην ιδιοκτησία της το Ξενοδοχείοκαι το Ξενοδοχείοστην Αθήνα, το Ξενοδοχείοστη Ρόδο, τοκαι τοστο Βελιγράδι.