Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα τουριστική καμπάνια της χώρας

Άκρως συναισθηματικό είναι το, καθώς πρόκειται για μια πραγματική ιστορία με πρωταγωνιστή έναν Αυστριακό, τον Όττο, που επισκέφθηκε την Ελλάδα για να απολαύσει το ελληνικό καλοκαίρι, όμως «αιχμαλωτίστηκε» από το συναίσθημα που του δημιούργησε η χώρα και δεν έφυγε ποτέ.

Η φετινή καμπάνιας του ΕΟΤ με επίκεντρο τις ομορφιές της χώρας, φιλοδοξεί να δείξει ότι η Ελλάδα δεν είναι τυχαία ο αγαπημένος προορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών . Είναι ο τόπος που τους επανασυνδέει με όλα όσα είναι σημαντικά για εκείνους. Είναι πολύ απλά, ηγια να επανεκτιμήσουν την αξία της ζωής.Η ανεπιτήδευτη γοητεία και η απλότητα της χώρας - τα στενά σοκάκια, οι φιλικοί άνθρωποί μας, τα άσπρα σπιτάκια, ο ζεστός ήλιος, η απέραντη ακτογραμμή της, η εξοχή, τα γραφικά ορεινά χωριουδάκια και οι παραδοσιακές γεύσεις μας… όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως «επικίνδυνα» θέλγητρα για τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα κάποιοι… ναΦέτος, όποιος σκέφτεται να επισκεφθεί την Ελλάδα, καλύτερα να το. Γιατί αν βρεθεί έστω και μια φορά στη χώρα, είναι πολύ πιθανό να θέλει να μείνει για πάντα.Και δεν το λέμε εμείς οι Έλληνες, αλλά όλοι εκείνοι στους οποίους όντως συνέβη. Εμπνεόμενοι, λοιπόν, από τις αληθινές ιστορίες τους, αποφασίσαμε ως χώρα να «προειδοποιήσουμε» τους ταξιδιώτες για το τι μπορεί να τους συμβεί (!)Γιατί καμιά φορά, στην Ελλάδα, οι διακοπές γίνονται το νέο σου σπίτι.Για το νέο σποτ του ΕΟΤ, τους ψηφιακούς νομάδες, τις προβλέψεις σχετικά με την πορεία του τουρισμού φέτος, αλλά και το αν αναμένεται η Τουρκία να επηρεάσει την τουριστική κίνηση στη χώρα μας, μίλησε στην τηλεόραση του MEGA ο υπουργός Τουρισμού,«Είμαστε το νούμερο 5 τουριστικό brand στον πλανήτη. Βρήκαμε με τον ΕΟΤ τον Όττο, που είναι Αυστριακός και μας είπε την ιστορία του. Ήρθε πριν από 20 χρόνια στην Ελλάδα, για λίγο και τελικά ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε και έμεινε για πάντα. Μένει στο σπίτι που βλέπετε στο σποτ, στη Μήλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για αυτή την προσπάθεια. Το σποτ χτυπάει στο συναίσθημα του ταξιδιώτη. Αισθανόμαστε ότι είναι ένας ωραίος τρόπος να προβάλλουμε τη χώρα και πέρα από τον τουρισμό», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.Μιλώντας για τους ψηφιακούς νομάδες, ανθρώπους δηλαδή που εργάζομαι με τηλεργασία σε διάφορα μέρη του κόσμου και ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους, ο υπουργός Τουρισμού είπε ότι «Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες ανακάλυψαν λόγω της πανδημίας, που οι εργαζόμενοι έπρεπε να δουλεύουν από το σπίτι με τηλεργασία, ότι κάποιοι είχαν καλύτερη ψυχολογία και απέδιδαν καλύτερα. Σκέφτηκαν να τους στέλνουν 6 μήνες σε έναν ωραίο προορισμό, και να δουλεύουν από εκεί. Εμείς έχουμε φτιάξει νομοθετικό πλαίσιο για να προσφέρουμε καλύτερο και πιο φθηνό δίκτυο, και με τους επαγγελματίες του τουρισμού σε Ηράκλειο, Καλαμάτα και Σύρο δίνουμε τη δυνατότητα να έρθουν off season επαγγελματίες από το εξωτερικό, να μένουν στη χώρα μας. Αυτό είναι προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας. Το κάνουν και μικροί επιχειρηματίες από μόνοι τους. Οι ψηφιακοί νομάδες είναι ένα trend σύγχρονο».Κάνοντας μια πρόβλεψη για το εάν φέτος ο τουρισμός αναμένεται να αγγίξει ταστη χώρα μας, ο κ. Κικίλιας είπε ότι «Το 2019 ήταν μια χρονιά χωρίς κρίση. Τώρα έχουμε πανδημία. Μέχρι σήμερα τα νούμερα που βλέπουμε είναι πολύ δυνατά και πολύ ισχυρά. Θα κάνουμε ταμείο στο τέλος του 2022. Περιμένουμε πάνω από 500.000 ταξιδιώτες από την Αμερική. Είναι ρεκόρ αυτό. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός με την όλη στρατηγική του και τα πολλαπλά επιτυχημένα ταξίδια του, έχει βοηθήσει να γίνει rebranding της χώρας στο εξωτερικό».Αναφερόμενος στα all inclusive ξενοδοχεία ο κ. Κικίλιας εξήγησε ότι «Πριν από μερικά χρόνια, ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής μας πίτας ήταν all inclusive. Αυτό έχει μειωθεί ως απόλυτο ποσοστό και έχει ανέβει η ποιότητα και η μέση δαπάνη του κάθε ταξιδιώτη στην Ελλάδα».Τέλος, σχετικά με το αν η κατάσταση με την Τουρκία αναμένεται να επηρεάσει την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, ο υπουργός Τουρισμού είπε ότι «Για τον πολύ χαμηλού επιπέδου τουρίστα και τουρισμό η Τουρκία είναι προορισμός. Πάντα, όμως, υπάρχει το ερωτηματικό της ασφάλειας. Είναι προορισμός λόγω των φθηνών τιμών, αλλά δε μας επηρεάζει αυτό. Εμείς ανταγωνιζόμαστε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς».