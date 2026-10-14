Πρόσβαση στα κορυφαία μοντέλα AI της Google αποκτούν 200 Ευρωπαίοι ερευνητές
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τεχνητή νοημοσύνη Google Ευρώπη

Πρόσβαση στα κορυφαία μοντέλα AI της Google αποκτούν 200 Ευρωπαίοι ερευνητές

Πρόσβαση στα κορυφαία μοντέλα AI της Google αποκτούν 200 Ευρωπαίοι ερευνητές
Η Google ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δώσει πρόσβαση σε 200 ευρωπαίους ερευνητές στα πιο προηγμένα μοντέλα και συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ/AI) για να υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάμεσα από τους δικαιούχους του ευρωπαϊκού προγράμματος RAISE, διευκρίνισε στο AFP ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός, που έκανε την ανακοίνωση αυτή με αφορμή σύνοδο κορυφής για την ΤΝ που έχει διοργανωθεί για σήμερα στο Δουβλίνο.

Οι ειδικοί αυτοί θα έχουν άμεση πρόσβαση στα πιο εξελιγμένα επιστημονικά εργαλεία της Google Deepmind και της Google Cloud, διευκρίνισε η εταιρεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα AlphaFold 3 (μοντέλο που ειδικεύεται στην έρευνα για τις πρωτεΐνες), AlphaGenome ή WeatherNext (μετεωρολογικές προβλέψεις).

«Παρέχοντας κρίσιμης σημασίας υπολογιστική ισχύ και εργαλεία αιχμής, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση της καινοτομίας στην Ευρώπη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ερευνητών της ηπείρου», επισήμανε η Google.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ολοένα και μεγαλύτερη ανατροπή στον κόσμο της έρευνας, από τα μαθηματικά ως τις βιολογικές επιστήμες.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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