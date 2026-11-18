Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπήκε στην καθημερινότητα της ελληνικής αγοράς εργασίας, αλλά η εξάπλωσή της δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργανωμένη εκπαίδευση. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της πανελλαδικής έρευνας της MARC, που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 2026 του ΕΛΣΕΚΕΚ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης), το οποίο πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (18 και 19 Νοεμβρίου 2026) στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα, με κεντρικό μήνυμα «Από τις δεξιότητες στην εργασία – Κατάρτιση με αποτέλεσμα». Στο συνέδριο, η, Co-Founder & General Manager της MARC , παρουσίασε την έρευνα «Ο εργαζόμενος μπροστά στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Από την αυτομάθηση στη δεξιότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΕΛΣΕΚΕΚ σε 1.006 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενους, από τις 14 έως τις 26 Οκτωβρίου 2026, με πανελλαδική κάλυψη.Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αγορά εργασίας που υιοθετεί με μεγάλη ταχύτητα τη νέα τεχνολογία, συχνά χωρίς την καθοδήγηση των εργοδοτών και με σημαντικές ανισότητες ως προς την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική θέση. Η ταχύτητα της εξάπλωσης είναι εντυπωσιακή. Το 81,9% των εργαζομένων χρησιμοποιεί πλέον εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία του, έστω και περιστασιακά, ενώ το 60,9% τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Το 52,3% τα χρησιμοποιεί καθημερινά ή αρκετές φορές την εβδομάδα. Συγκριτικά με το φθινόπωρο του 2024, η χρήση έχει αυξηθεί από περίπου 49% σε 82%. Πρόκειται, πάντως, για αναδρομική σύγκριση που βασίζεται στις σημερινές αναμνήσεις των ερωτώμενων και όχι σε δύο ανεξάρτητες έρευνες. Η διείσδυση δεν είναι ομοιόμορφη. Στις ηλικίες 18-34 ετών η χρήση φτάνει το 91,3%, ενώ στους εργαζόμενους άνω των 55 ετών περιορίζεται στο 67,3%. Αντίστοιχα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού εμφανίζουν πολύ υψηλότερη συχνότητα χρήσης από τους αποφοίτους έως Λυκείου. Διαμορφώνεται έτσι ένα νέο πεδίο ανισοτήτων, στο οποίο η πρόσβαση στις τεχνολογικές δεξιότητες μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική εξέλιξη.Το ChatGPT κυριαρχεί στις επιλογές των χρηστών με 78,2%, ακολουθούμενο από το Google Gemini με 49,6%, ενώ έπονται το Claude και το Microsoft Copilot. Οι συνηθέστερες εφαρμογές αφορούν την αναζήτηση πληροφοριών, τη μετάφραση, τη σύνταξη κειμένων, την παραγωγή ιδεών και την ανάλυση δεδομένων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί, επομένως, κυρίως ως εργαλείο υποστήριξης καθημερινών εργασιών και λιγότερο ως ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποίησης. Το σημαντικότερο εύρημα αφορά τον τρόπο απόκτησης των νέων δεξιοτήτων. Το 81,7% των χρηστών έχει καταφύγει σε κάποια μορφή αυτομάθησης, ενώ μόλις το 38,8% έχει συμμετάσχει σε οργανωμένη κατάρτιση. Επιπλέον, το 39% έμαθε αποκλειστικά μόνο του, χωρίς οργανωμένη εκπαίδευση ή βοήθεια άλλων. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται και στην αυτοαξιολόγηση των γνώσεων. Παρά την εκτεταμένη χρήση, το 44,7% χαρακτηρίζει το επίπεδό του αρχάριο ή βασικό και μόλις το 18,3% προχωρημένο ή εξειδικευμένο. Παράλληλα, το 75,3% δηλώνει ότι ελέγχει πάντα ή συνήθως τις απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης πριν τις χρησιμοποιήσει επαγγελματικά.Η χρησιμότητα της τεχνολογίας αναγνωρίζεται ευρέως. Το 75,6% των χρηστών εκτιμά ότι έχει βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας του, ενώ το 38,2% υπολογίζει ότι εξοικονομεί τουλάχιστον τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Επιπλέον, το 55,5% του συνόλου θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αλλάξει το περιεχόμενο της δουλειάς του και άλλο 26,4% αναμένει ότι θα το αλλάξει στο μέλλον. Ωστόσο, η αυξημένη παραγωγικότητα συνοδεύεται από εργασιακή ανασφάλεια. Το 32,8% ανησυχεί πολύ ή αρκετά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει τη θέση του μέσα στην επόμενη πενταετία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ανησυχία είναι μεγαλύτερη μεταξύ όσων χρησιμοποιούν ήδη την τεχνολογία, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων αλλά και των ... παρενεργειών της.Σημαντική υστέρηση καταγράφεται στον ρόλο των επιχειρήσεων. Μόλις το 22,8% των μισθωτών εργάζεται σε επιχειρήσεις που ενθαρρύνουν ενεργά τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και παρέχουν εργαλεία, ενώ το 23,1% δηλώνει ότι ο εργοδότης δεν έχει λάβει καμία θέση. Μόνο στο 35,4% των μισθωτών προσφέρθηκε κατάρτιση την τελευταία διετία, με σαφές προβάδισμα των διευθυντικών στελεχών έναντι των τεχνιτών και των εργαζομένων σε χειρωνακτικές εργασίες. Παράλληλα, το 14,8% των μισθωτών που χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμά ότι ο εργοδότης τους μάλλον ή σίγουρα δεν το γνωρίζει. Το στοιχείο αναδεικνύει την ανάγκη σαφών κανόνων, εγκεκριμένων εργαλείων και οργανωμένης υποστήριξης.Το 61,1% ενδιαφέρεται πολύ ή αρκετά να καταρτιστεί μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Προτεραιότητα έχουν οι εφαρμογές ειδικά για κάθε επαγγελματικό κλάδο, η σωστή χρήση εντολών, η αυτοματοποίηση εργασιών και η δημιουργία περιεχομένου. Το 59,2% αποδίδει μεγάλη ή αρκετή αξία στην πιστοποίηση δεξιοτήτων, συνδέοντάς την κυρίως με καλύτερες αποδοχές, επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ικανοποίηση. Η διάθεση πληρωμής, ωστόσο, είναι περιορισμένη. Το 42,7% θα συμμετείχε σε πιστοποιημένο πρόγραμμα 40 ωρών μόνο εφόσον ήταν δωρεάν ή επιδοτούμενο. Επιπλέον, το 78,7% προτιμά η εκπαίδευση να γίνεται αποκλειστικά ή κυρίως από άνθρωπο, με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε υποστηρικτικό ρόλο.